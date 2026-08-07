ЭКК ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ

Сын тайного советника, из дворян Санкт-Петербургской губернии, лютеранин. Получил домашнее образование. 10.10.1868 поступил в лейб-гвардии Семеновский полк унтер-офицером на правах вольноопределяющегося. 20.10.1868 получил звание юнкера. 2.7.1869 получил звание портупей-юнкера. 6.11.1869 произведен в прапорщики. 30.8.1874 произведен в подпоручики. 25.9.1875 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1877 произведен в поручики. 6.1.1878 произведен в штабс-капитаны. 9.1.1878 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб 9-го армейского корпуса. 22.5.1878 переведен в Генеральный штаб капитаном и назначен и. о. штаб-офицера над вожатыми в Действующей армии. 1.8.1878 назначен помощником штаб-офицера над вожатыми в Действующей армии. 9.9.1878 командирован в распоряжение императорского посла в Константинополе. 12.10.1879 причислен к русскому генеральному консульству в Филиппополе. 13.11.1879 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Харьковского военного округа. 12.4.1881 произведен в подполковники. 8.4.1884 произведен в полковники за отличие по службе. 11.12.1884 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Московского военного округа. С 17.9.1885 по 17.9.1886 прикомандирован к 1-му лейб-гренадерскому Екатеринославскому полку для цензового командования батальоном. 21.3.1887 назначен начальником штаба 13-й кавалерийской дивизии. 24.11.1895 назначен командиром 26-го пехотного Могилевского полка. 3.12.1897 произведен в генерал-майоры с назначением начальником штаба 7-го армейского корпуса. 30.4.1900 назначен помощником начальника штаба Одесского военного округа. 20.5.1902 назначен окружным дежурным генералом штаба Одесского военного округа. 22.3.1904 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 1.6.1904 назначен командующим 71-й пехотной дивизией. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 3.6.1906 назначен начальником 8-й пехотной дивизии. 1.10.1907 назначен командиром Гренадерского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 15.5.1912 назначен командиром 7-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 19.10.1916 назначен командиром 23-го армейского корпуса. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 15.11.1917 назначен членом Александровского комитета о раненых на время войны. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В 1918 г. в распоряжении главнокомандующего Добровольческой армией. В 1919 г. в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. В июле 1919 г. председательствовал в военно-полевом суде над генерал-лейтенантом Н.А. Марксом, обвиненным в сотрудничестве с большевиками. В 1920 г. председатель Высшей комиссии правительственного надзора. В эмиграции в Югославии. В 1924–1933 гг. начальник 4-го отдела РОВС. Председатель Совета объединенных офицерских обществ и председатель Общества кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия в Югославии. Член Общества офицеров Генерального штаба и объединения лейб-гвардии Семеновского полка. Инициатор издания в Белграде «Русского военного вестника» (1925) (с 1927 «Царский вестник»). Погребен на Новом кладбище в Белграде.

Жена: дочь генерал-лейтенанта Анна Владимировна (урожденная Коссинская). Дети: Мария (род. 25.12.1881); Владимир (17.2.1885–1914), штабс-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка; Анна (р. 7.1.1897).