ЕКЕЛЬЧИК ЮРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ
ЕКЕЛЬЧИК ЮРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ - российский кинооператор.
В 1931 году окончил Киевский киноинститут и снял фильм «Последний каталь» (режиссер Л.С. Френкель). Фильм «Строгий юноша» (1936, режиссер А.М. Роом), в котором Екельчик создал метафорический образ идеального - «белоснежного» - общества с помощью изысканной пластической формы, изощрённого светотонального решения, сюрреалистических приёмов и тому подобного, был запрещён за «формализм» и «отрыв от действительности». Операторское искусство Екельчика формировалось в сотрудничестве с режиссёрами А.П. Довженко и И.А. Савченко в работе над фильмами «Иван» (1932, совместно с Д.П. Демуцким и М.М. Глидером), «Щорс» (1939), «Богдан Хмельницкий» (1941; Государственная премия СССР, 1942). В этих работах Екельчик проявил себя мастером сложных изобразительных построений, трактованных романтически приподнято и поэтически проникновенно. Пластическое решение кадра отличалось живописностью, эмоциональностью, тщательной разработкой всех компонентов, богатством изобразительной символики. Особым мастерством и эпической широтой отмечены масштабные натурные съёмки. Той же стилистики Екельчик придерживался и в фильмах «Партизаны в степях Украины» (1943), «Сталинградская битва» (1949; Государственная премия СССР, 1950), «Первый эшелон» (1956, завершён С.П. Урусевским). Декоративность рисунка, живописная светотень отличали комедийные фильмы «Свадьба» (1944, совместно с Т.Г. Лобовой), «Весна» (1947), «Ревизор» (1952), «Мы с вами где-то встречались» (1954). Екельчик - первый отечественный кинооператор, осуществивший экспериментальные широкоэкранные съёмки.
Иллюстрации:
Ю.И. Екельчик. Кадр из фильма «Щорс». 1939.