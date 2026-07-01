ЕКАТЕРИНОДAРА ШТУРМЫ 1918

Екатеринодара штурмы 1918 — военные операции Добровольческой армии .

Военные операции Добровольческой армии под командованием Л.Г. Корнилова и, после его гибели, А.И. Деникина по взятию кубанской столицы в марте и августе 1918 у превосходящих численно войск Красной армии под командованием А.И. Автономова, И.Л. Сорокина . Первое крупное полевое сражение Гражданской войны в России .

Первый штурм Екатеринодара 9 апреля — 13 апреля 1918 стал кульминацией Первого кубанского похода Добровольческой армии с Дона на Кубань. Накануне штурма армия Л.Г. Корнилова насчитывала 6 тыс. солдат и офицеров, которые были сформированы в три бригады под командованием генералов С.Л. Маркова , А.П. Богаевского и И.Г. Эрдели, а также 20 орудий. Им противостояла хорошо вооруженная двадцатитысячная Юго-Восточная революционная армия под командованием командарма А.И. Автономова и его помощника И.Л. Сорокина. Переправившись через р. Кубань, передовые части Л.Г. Корнилова смогли овладеть кирпичным заводом на окраине города. Эффекта внезапности не получилось, и 10 апреля красные перешли от обороны в контрнаступление. 11 апреля Л.Г. Корнилову пришлось задействовать все резервы с целью переломить ход сражения, а небольшому отряду под командованием генерала Б.И. Казановича даже удалось ворваться в город. Однако на четвертый день штурма наступление захлебнулось, потери возрастали, моральный дух штурмующих упал. Тем не менее 12 апреля Л.Г. Корнилов принимает решение продолжать малоперспективный в тактическом отношении штурм. На рассвете 13 апреля он погиб от случайного снаряда, попавшего в помещение штаба его армии. Новым командующим Добровольческой армией, А.И. Деникиным, было принято решение о снятии осады города. С тяжелыми боями его армия вырвалась из окружения и ушла на север.

Второй штурм Екатеринодара 14—16 августа 1918. В начале лета 1918 Добровольческая армия, которая насчитывала около 9 тыс. живой силы при 21 орудии, начала свой второй кубанский поход. В результате ряда успешных операций против стотысячной Красной армии Северокавказской республики под командованием И.Л. Сорокина, А.И. Деникину в конце июля, после кровопролитных боев, удалось закрепиться в районе Кореневской-Выселки и окружить Екатеринодар с севера и востока. В тот же день дивизия генерала В.Л. Покровского взяла станицу Тимашевскую и вынудила красных отступать в направлении Новороссийска. И.Г. Эрдели при поддержке бронепоездов оттеснил И.Л. Сорокина к черте города; дивизии М.Г. Дроздовского и Б.И. Казановича вели ожесточенные бои за станицу Пашковскую. Вечером 15 августа конница И.Г. Эрдели ворвалась в город, а утром следующего дня войска Б.И. Казановича овладели мостом через Кубань и отбросили красных от берега. Екатеринодар был взят.

Лит.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987; Гребенкин И. Н. Генерал Л. Г. Корнилов: штрихи к портрету // Отечественная история. 2005. № 4; Деникин А. И. Очерки русской смуты: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 — апрель 1918. М., 2002; Деникин А. И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май — октябрь 1918. М., 2002; История Гражданской войны в СССР. В 5-ти томах. Т. 3 (ноябрь 1917 — март 1918 г.). М., 1958; Карпов Н. Д. Мятеж главкома Сорокина. Правда и вымыслы. М., 2006; Южный фронт (май 1918 — март 1919). Борьба советского народа с интервентами и белогвардейцами на Юге России. Сборник документов / Сост. Л. И. Буханова, Н. М. Вьюнова и др. Ростов-на-Дону, 1962.