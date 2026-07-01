ЕКАТЕРИНИНСКИЙ МУЗЕЙ

Екатерининский историко-краеведческий музей создан в 1994 году.

Экспозиция музея: природа края, хозяйство и быт населения, Великая Отечественная война , древняя история. Жители села в течение всего времени пополняли фонд музея.

За 20 лет работы было собрано много интересных экспонатов: монета 1726 года, самовар, изготовленный в первой половине ХIХ века на Тульской фабрике «Тейле с сыновьями с Тулы», коллекция монет зарубежных государств, икона «Животворный источник», гармоника, привезённая в село участником Русско-Японской войны в начале ХХ века и многое другое. В музее создан Зал Боевой Славы. Были возвращены из небытия фамилии земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Иллюстрации:

Екатерининский историко-краеведческий музей.