ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. Открылся в 1912 году в специально построенном здании Нового городского театра как Опера городской театральной дирекции.

Соз­да­нию те­ат­ра пред­ше­ст­во­ва­ли вы­сту­п­ле­ния ча­ст­ных ан­тре­приз, в том числе опер­ной труп­пы П.М. Мед­ве­де­ва (ди­ри­жёр У.И. Ав­ра­нек, се­зон 1879/1880). В 1914 году хо­рео­гра­фом Ф.Ф. Троя­нов­ским был по­став­лен пер­вый ба­лет­ный спек­такль «Вол­шеб­ная флей­та» на музыку Р. Дри­го. В 1915 году пе­ре­дан ча­ст­ной ан­тре­при­зе. С 1919 году Государственный опер­ный те­атр имени А.В. Лу­на­чар­ско­го (от­крыт опе­рой «Фа­уст» Ш. Гу­но), с 1931 года Сверд­лов­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та имени А.В. Лу­на­чар­ско­го, с 1966 года ака­де­мический, с 1991 года современное на­зва­ние. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра тра­ди­ци­он­но со­став­ля­ет западно-ев­ропейская и русская опер­ная и ба­лет­ная клас­си­ка; ста­вят­ся так­же со­временные (опе­ра «Про­рок» В.А. Ко­бе­ки­на, 1987) и ред­ко ис­пол­няе­мые (опе­ры «Ара­бел­ла» Р. Штрау­са, 1974, впер­вые в СССР; «Ру­са­лоч­ка» А. Двор­жа­ка , 2000) про­из­ве­де­ния.

В те­ат­ре в раз­ные го­ды ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры - В.В. Бер­дя­ев, Л.М. Бра­гин­ский, Е.В. Браж­ник, Е.В. Ко­ло­бов, А.А. Люд­ми­лин, А.Э. Мар­гу­лян, А.В. Пав­лов-Ар­бе­нин, И.П. Па­ли­ев, И.О. Па­ли­цын, А.М. Па­зов­ский, В.И. Пи­ра­дов, К.К. Ти­хо­нов, Н.А. Шка­ров­ский, А.Д. Шмор­го­нер, Л.П. Штейн­берг; ре­жис­сё­ры - Л.В. Ба­ра­тов, Н.Н. Бо­го­лю­бов, И.И. Кел­лер, В.А. Лос­ский, С.Д. Ма­слов­ская, М.Л. Мин­ский; ба­лет­мей­сте­ры - С.Н. Сер­ге­ев, М.Ф. Мои­се­ев, Н.А. Ани­си­мо­ва, П.А. Гу­сев, Я.В. Ро­ма­нов­ский; пев­цы - Д.С. Аг­ра­нов­ский, И.К. Ар­хи­по­ва, Д.Г. Бад­рид­зе, А.А. Боль­ша­ков, Я.Х. Ву­ти­рас, Ю.А. Гу­ля­ев, М.И. До­нец, А.А. Ива­нов, Ю.С. Ки­по­рен­ко-Да­ман­ский, И.С. Коз­лов­ский, С.Я. Ле­ме­шев, М.С. Мух­та­ро­ва, О.А. Пет­ру­сен­ко, Г.С. Пи­ро­гов (смотри Пи­ро­го­вы), Н.Н. Се­ре­да, Д.Д. Спри­шев­ская, А.Н. Уль­я­нов, В.Г. Ухов, Б.Т. Што­ко­лов; тан­цов­щи­ки - К.И. Саль­ни­ко­ва, А.Г. Бо­гда­но­ва-Да­вы­до­ва, А.Л. Ба­ба­нин, О.Н. Ста­лин­ский, К.Г. Чер­мен­ская, Е.Р. Гус­ки­на, Л.А. Во­робь­ё­ва, Ю.А. Ве­де­не­ев, М.О. Ру­ди­на, А.В. На­са­до­вич, Е.В. Су­са­но­ва, Н.В. Куз­не­цо­ва, М.В. Ев­ге­нов, Д.Ф. Зайн­тди­нов, В.П. Аба­шее­ва, Т.Ю. Лу­ань-Бинь.

С 2006 года музыкальный руководитель те­ат­ра - М. Гютт­лер, сре­ди пев­цов-со­лис­тов: Н. Рыж­ко­ва, И. Нау­мо­ва, Вит. Пет­ров.

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