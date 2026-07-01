ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. Открылся в 1912 году в специально построенном здании Нового городского театра как Опера городской театральной дирекции.
Созданию театра предшествовали выступления частных антреприз, в том числе оперной труппы П.М. Медведева (дирижёр У.И. Авранек, сезон 1879/1880). В 1914 году хореографом Ф.Ф. Трояновским был поставлен первый балетный спектакль «Волшебная флейта» на музыку Р. Дриго. В 1915 году передан частной антрепризе. С 1919 году Государственный оперный театр имени А.В. Луначарского (открыт оперой «Фауст» Ш. Гуно), с 1931 года Свердловский театр оперы и балета имени А.В. Луначарского, с 1966 года академический, с 1991 года современное название. Основу репертуара традиционно составляет западно-европейская и русская оперная и балетная классика; ставятся также современные (опера «Пророк» В.А. Кобекина, 1987) и редко исполняемые (оперы «Арабелла» Р. Штрауса, 1974, впервые в СССР; «Русалочка» А. Дворжака, 2000) произведения.
В театре в разные годы работали: дирижёры - В.В. Бердяев, Л.М. Брагинский, Е.В. Бражник, Е.В. Колобов, А.А. Людмилин, А.Э. Маргулян, А.В. Павлов-Арбенин, И.П. Палиев, И.О. Палицын, А.М. Пазовский, В.И. Пирадов, К.К. Тихонов, Н.А. Шкаровский, А.Д. Шморгонер, Л.П. Штейнберг; режиссёры - Л.В. Баратов, Н.Н. Боголюбов, И.И. Келлер, В.А. Лосский, С.Д. Масловская, М.Л. Минский; балетмейстеры - С.Н. Сергеев, М.Ф. Моисеев, Н.А. Анисимова, П.А. Гусев, Я.В. Романовский; певцы - Д.С. Аграновский, И.К. Архипова, Д.Г. Бадридзе, А.А. Большаков, Я.Х. Вутирас, Ю.А. Гуляев, М.И. Донец, А.А. Иванов, Ю.С. Кипоренко-Даманский, И.С. Козловский, С.Я. Лемешев, М.С. Мухтарова, О.А. Петрусенко, Г.С. Пирогов (смотри Пироговы), Н.Н. Середа, Д.Д. Спришевская, А.Н. Ульянов, В.Г. Ухов, Б.Т. Штоколов; танцовщики - К.И. Сальникова, А.Г. Богданова-Давыдова, А.Л. Бабанин, О.Н. Сталинский, К.Г. Черменская, Е.Р. Гускина, Л.А. Воробьёва, Ю.А. Веденеев, М.О. Рудина, А.В. Насадович, Е.В. Сусанова, Н.В. Кузнецова, М.В. Евгенов, Д.Ф. Зайнтдинов, В.П. Абашеева, Т.Ю. Луань-Бинь.
С 2006 года музыкальный руководитель театра - М. Гюттлер, среди певцов-солистов: Н. Рыжкова, И. Наумова, Вит. Петров.