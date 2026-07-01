ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ

Екатерина Медичи (фр. Сatherine de Medicis) (13.04.1519, Флоренция — 05.01.1589, Блуа) — королева Франции.

Жена Генриха II Валуа (1547—1559), мать последних королей из династии Валуа — Франциска II , Карла IX и Генриха III , в правление которых играла значительную политическую роль.

Единственная дочь герцога Урбинского Лоренцо Медичи , племянника папы Льва X и внука Лоренцо I Великолепного , и Мадлены де Ла Тур д’Овернь, внучки французского принца крови графа де Бурбон-Вандомского, Е. М. осталась сиротой сразу после рождения. В 1533 по инициативе Франциска I и папы Климента VII (из рода Медичи), желавших закрепить политический союз против германского императора, вышла замуж за второго сына короля — Генриха Орлеанского. После кончины старшего брата мужа, в 1536 стала дофиной, женой наследника трона Франции. В первые годы брака у супругов не было детей, однако с 1544 по 1556 Е. М. родила десятерых, из которых выжили семеро, унаследовавшие от матери туберкулез в той или иной форме. Вплоть до трагической кончины мужа на турнире в 1559, мало привлекалась к государственным делам, мирясь с влиянием всесильной королевской фаворитки Дианы де Пуатье и окружавших ее аристократических кланов.

В условиях развернувшихся религиозных разногласий между католиками и протестантами, переросших в военные действия (см. Религиозные войны во Франции ) в правление Франциска II (1559—1560), пришла к власти, играя на противоречиях политических соперников ( Гизов , Бурбонов и Монморанси). Вместе с канцлером Мишелем де Лопиталем фактически руководила Францией в 1560-е, будучи официальной регентшей в малолетство Карла IX (1560—1574), проводила политику веротерпимости (диспут в Пуасси 1561, Амбуазский мир 1563, Большое путешествие 1564—1566, Сен-Жерменский мир 1570). Высшей точкой этой политики стали события августа 1572, когда младшая дочь Е. М., католичка Маргарита Валуа была выдана замуж за гугенота Генриха Наваррского (будущий Генрих IV Бурбон ). Однако во время свадебных торжеств Е. М. стало понятно, что руководство гугенотов толкает Францию к войне с Испанией, а введение гугенота в королевскую семью угрожает ее безопасности (последнее стало отчетливо ясно после покушения на адмирала Г. Колиньи ). В таких условиях Е. стала одной из главных инициаторов Варфоломеевской ночи 24 августа 1572, пытаясь физически уничтожить верхушку протестантов. В правление Генриха III (1574—1589), своего любимого сына, отказавшись от прежних веротерпимых позиций, активно привлекалась к ведению переговоров как во внутренней, так и во внешней политике. Так, благодаря ее усилиям был заключен религиозный мир в Болье (1576), подписаны Неракское и Немурское соглашения (1579 и 1585), на время прекратившие кровопролитие. В последние годы Е. М. ввиду отсутствия детей у Генриха III интриговала в пользу своих лотарингских родственников как возможных преемников Валуа, что вынудило короля отстранить ее от дел (1588), вместе с рядом министров — ее ставленников. Скончалась в замке Блуа, куда прибыла на заседание Генеральных Штатов . Значительная часть корреспонденции Е. М. (ок. 800 писем) хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Ист.: Документы по истории Гражданских войн во Франции. 1561—1563 / Под ред. А. Д. Люблинской. М.–Л., 1963; Lettres de Catherine de Medicis / Éd. H. de La Ferrière, G. Baguenault de Puchesse, A. Lesort. 11 vol. Paris, 1880—1943.

Лит.: Клула И. Екатерина Медичи / Пер. с фр. С. В. Пригорницкой. М., 1997; Фрида Л. Екатерина Медичи / Пер. с англ. А. Суворовой. М., 2006; Gellard M. Une reine épistolaire. Lettres et pouvoir au temps de Catherine de Medicis. Paris, 2014.