ЕКАТЕРИНА II Алексеевна
Российская императрица, принадлежала к династии Романовых.
Урождённая принцесса Анхальт-Цербстская, дочь принца Кристиана Августа и Иоганны Елизаветы (урождённой принцессы Гольштейн-Готторпской). Мать вел. кн. Павла Петровича (будущего имп. Павла I). Получила домашнее воспитание и образование в лютеранских традициях. В февр. 1744 по приглашению имп. Елизаветы Петровны прибыла в Россию, 28 июня (9 июля) приняла крещение по православному обряду, стала вел. кн. Екатериной Алексеевной. Обвенчана 21.8(1.9).1745 с вел. кн. Петром Фёдоровичем (будущий имп. Пётр III). Её отношения с мужем не сложились, она имела любовные связи с С. В. Салтыковым, С. А. Понятовским, Г. Г. Орловым и др. Однако большинство фаворитов Е. II, обладая огромным влиянием на императрицу, никогда не допускались ею к решению важных политич. вопросов (за исключением Г. А. Потёмкина-Таврического и отчасти П. В. Завадовского).
Е. II до восшествия на престол, не принимая непосредственного участия в политич. жизни страны, делала всё возможное, чтобы лучше узнать её историю и традиции: выучила рус. язык, подчёркнуто соблюдала православные обычаи, завоевала авторитет в среде рус. знати. Изучала также политич., экономич. и социальную историю Зап. Европы, читала труды Вольтера, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескьё и др. франц. просветителей, стала искренней сторонницей их взглядов. В кон. 1750-х гг. именно в Екатерине Алексеевне, а не в наследнике престола Петре Фёдоровиче видела претендента на престол «партия» канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, поддерживаемая брит. дипломатией. Это привело к кризису в отношениях Екатерины Алексеевны с имп. Елизаветой Петровной, однако вел. княгине удалось доказать свою непричастность к планам канцлера. С восшествием на престол Петра III (дек. 1761) у Екатерины Алексеевны возникли опасения, что её могут удалить от двора. Рост в среде столичного дворянства недовольства политикой императора помог ей организовать заговор против мужа и совершить гос. переворот, в результате которого она взошла на престол под именем Екатерины II.
Е. II, в отличие от мн. рос. монархов, при восшествии на престол имела чёткие представления о необходимых в стране преобразованиях. Она намеревалась завершить начатый имп. Петром I процесс формирования регулярного государства, но в соответствии со своей политич. программой, связанной с идеями Просвещения, – государства, основанного на справедливых, «фундаментальных» законах, обязательных к исполнению как самим монархом, так и подданными. Создание такой «законной монархии» она считала важнейшей задачей царствования. Смысл своей политики Е. II видела в обеспечении «блага» и «безопасности» каждого подданного и общества в целом. Для устройства рус. общества единственно приемлемой считала сословную структуру европ. типа, где права и привилегии каждого сословия (за исключением крепостных) были бы изложены согласно единой законодат. схеме. Особое значение Е. II придавала формированию «среднего рода людей» – аналога зап.-европ. третьего сословия, которое должно было обеспечить экономич. процветание страны. Единственной пригодной для России формой политич. правления Е. II считала самодержавие. Важнейшим пороком социального устройства, по её мнению, являлось крепостное право, которое она осуждала с гуманистической точки зрения и считала тормозом социально-экономич. развития страны. Е. II разделяла взгляды физиократов, отдавала предпочтение с. х-ву перед пром-стью, была противницей откупов, монополий в торговле и пром-сти и выступала за свободу предпринимательства (по некоторым данным, изучала работы А. Смита). Также она была знакома с распространёнными в то время теориями, связывавшими благосостояние государства с численностью населения, в связи с чем считала необходимым привлекать в Россию переселенцев из др. стран и осваивать с их помощью слабозаселённые территории Поволжья, Приуралья и Новороссии. Россию она видела империей, основанной на принципах адм.-политич. единства, веротерпимости и равных правах подданных свободного состояния, независимо от их этнич. принадлежности и вероисповедания. При этом Е. II не была сторонницей механич. перенесения на рус. почву зап.-европ. социальных теорий, считая необходимым учёт рос. специфики, традиций и обычаев. В своей реформаторской тактике придерживалась принципа постепенности, подготавливая обществ. мнение к планируемым нововведениям. Идеалом монарха для Е. II были король Франции Генрих IV и рос. имп. Пётр I (последнего она, однако, считала чрезмерно жестоким). Успешность Петровских реформ, по мнению Е. II, доказала принадлежность России к европ. цивилизации. Для её отношения к религии был характерен свойственный Просвещению скептицизм. В институте Церкви она видела один из инструментов управления государством и не рассматривала духовенство в качестве самостоят. сословия. Личные качества Е. II, её трудолюбие, стремление вникнуть в мельчайшие вопросы внутр. и внешней политики, умение воспринимать, творчески перерабатывать и эффективно использовать чужие идеи, способность оценивать своих соратников прежде всего с точки зрения их компетентности способствовали формированию в России во 2-й пол. 18 в. плеяды выдающихся гос. деятелей, дипломатов, военачальников, деятелей науки и культуры, среди них – А. А. Безбородко, И. И. Бецкой, В. Л. Боровиковский, А. А. Вяземский, Е. Р. Дашкова, Г. Р. Державин, Д. Г. Левицкий, Н. И. Панин, Г. А. Потёмкин-Таврический, П. А. Румянцев-Задунайский, А. В. Суворов.
Во внутр. политике Е. II выделяются два этапа, различающиеся тактикой осуществления преобразований. На 1-м этапе (1762–75) в наиболее важных реформах принимали непосредственное участие подданные – первоначально путём создания ряда комиссий из представителей высшей бюрократии [Комиссии – о духовных имениях (1762), о вольности дворянства (1763), о коммерции (1763) и др.], а затем Уложенной комиссии 1767–1768, состоявшей из более чем 550 выборных депутатов от дворянства, городов, гос. крестьян, казачества и нерусских народов Сибири и Дальнего Востока. Для Уложенной комиссии был написан «Наказ» Екатерины II 1767, в котором на основе сочинений Ш. Л. Монтескьё «О духе законов» и Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», а также идей Просвещения в целом излагались принципы нового законодательства, которые определяли политич. и социальное устройство страны, организацию судебной власти, статус отд. сословий. В этот же период была осуществлена реформа Сената (1763), ликвидировано гетманство и введено губернаторское управление на Украине (1764), проведена секуляризация 1764 церковных земель, а также переселение в Рос. империю иностранных (в осн. немецких) крестьян-колонистов (1764), начато Генеральное межевание. По инициативе Е. II крестьянский вопрос в России впервые стал предметом обществ. обсуждения (конкурсные работы основанного ею в 1765 Вольного экономического общества, дискуссии 1768 о возможности предоставления свободы крепостным в Уложенной комиссии), которое привело её к выводу о невозможности смягчения крепостного права без угрозы потери власти. Именно в царствование Е. II крепостничество достигло высшей точки своего развития: помещики получили право ссылать своих крестьян на каторгу (1765), крепостным запрещалось подавать жалобы на помещиков в «собственные руки», т. е. непосредственно императрице (1767), и др. И хотя правительство устраивало показательные процессы над помещиками (напр., «дело Салтычихи» – помещицы Моск. губ. Д. Н. Салтыковой, крайне жестоко обращавшейся с крепостными крестьянами), власть дворян над крепостными была безгранична. Интеграция в состав империи Украины (упразднение гетманства и создание Малороссийской губ.) и распространение на неё, а также на присоединённые территории вост. части Речи Посполитой общеимперских порядков привели к установлению там крепостного права по образцу центр. губерний Рос. империи. В то же время рядом законодат. актов Е. II ограничила право помещиков продавать крестьян без земли (1771), запретила повторно закрепощать крестьян, отпущенных на волю (1775). Были предприняты шаги по смягчению крепостнич. режима в Прибалтийских губерниях (указы 1760-х гг. регламентировали повинности крестьян, запрещали продавать их поодиночке, предоставляли им право собственности на движимое имущество и др.). Свободными объявлялись выходцы из воспитательных домов, а в случае брака – их супруг или супруга.
На 2-м этапе (1775–96), начавшемся после подавления Пугачёва восстания 1773–75, все важнейшие реформы и соответствующие законодат. акты готовились непосредственно самой Е. II. В них были широко использованы зап.-европ. источники, в частности труды англ. правоведа У. Блэкстона. Весной 1775 Е. II объявила о введении привилегий для гильдий купеческих и провозгласила принципы свободного предпринимательства. Затем на основе написанных ею «Учреждений для управления губерний Всероссийския империи» была начата губернская реформа 1775. В её рамках часть полномочий центр. ведомств передавалась местным органам управления, была осуществлена судебная реформа, впервые судопроизводство отделялось от адм. органов. Под влиянием новейших достижений зап.-европ. правовой мысли Е. II рядом указов (1762, 1763, 1765 и 1767) ограничила применение пыток как средства дознания, для ведения следств. действий установила срок в 1 мес. Она также сократила перечень преступлений, караемых смертной казнью, внедрила в законодательство принципы презумпции невиновности и соразмерности наказания преступлению, развивала пенитенциарную систему (при Е. II началось строительство спец. тюремных зданий). Для развития экономики России в екатерининское время важнейшее значение имели введение ассигнаций (1769), ликвидация откупов и монополий на произ-во ряда товаров и торговлю ими (указы 1762, 1763 и др.), сосредоточение контроля за всеми доходами и расходами государства в едином ведомстве – Экспедиции о государственных доходах (с 1780; образована в 1779) и первые попытки составления гос. бюджета. Ко времени Е. II относятся также первые в истории России государственные займы (первый – в 1769) и появление у государства постоянного внешнего долга. Важным шагом к созданию в стране регулярной полиции стало издание в 1782 Устава благочиния. Жалованной грамотой дворянству 1785 и Жалованной грамотой городам 1785 было завершено законодат. оформление сословий. Также Е. II была подготовлена Жалованная грамота гос. крестьянам, оставшаяся нереализованной. Структура сословных прав в трёх грамотах была аналогичной, и, по мнению ряда историков, вместе они должны были составить своего рода конституцию Рос. империи. В последние годы жизни Е. II работала над обширными законопроектами в области уголовного, имущественного и семейного права; готовила реформу гос. управления, предусматривавшую введение поста канцлера юстиции, создание Гл. расправной палаты – высшего судебного органа, состоявшего из выборных представителей дворянства, горожан и крестьян (осуществлены не были).
Активная наступательная внешняя политика Е. II способствовала повышению авторитета и роли Рос. империи на междунар. арене. В годы её правления Россия неоднократно выступала посредницей в разрешении конфликтов между европ. державами, выдвигала важные междунар. инициативы (напр., введение свободы торговли в условиях Войны за независимость в Северной Америке 1775–1783 – в Декларации о вооружённом нейтралитете 1780). В результате победоносных рус.-турецких (1768–74, 1787–1791) и рус.-шведской (1788–90) войн, а также трёх разделов Речи Посполитой Россия отстояла и несколько увеличила завоевания в Прибалтике, закрепилась на берегах Чёрного м. и значительно расширила свои владения за счёт присоединения Крыма, вост. части Речи Посполитой. По Георгиевскому трактату 1783 устанавливался рос. протекторат над Вост. Грузией. Однако полностью реализовать внешнеполитич. программу не удалось: из-за противодействия европ. держав не был реализован т. н. Греч. проект, предусматривавший разгром (совм. с Австрией) Османской империи и создание Греч. империи в границах Визант. империи с внуком Е. II – вел. кн. Константином Павловичем на престоле. Невмешательство Рос. империи в войну за независимость сев.-амер. колоний сыграло существенную роль в их победе, однако установить дипломатич. отношения с ними Е. II отказалась. Французскую революцию 18 в. Е. II сначала оценила как естественный результат ошибочной политики франц. властей, но по мере усиления террора она увидела в революции опасность для всех монархич. режимов Европы, а также следствие радикального варианта развития идей Просвещения. Нестабильность внутриполитич. ситуации во Франции, по её мнению, обеспечивала России возможность беспрепятственно реализовать свои внешнеполитич. планы, однако одновременно Е. II оказывала помощь франц. эмигрантам, участвовала в попытке спасения короля Людовика XVI, а в конце жизни направила рос. войска на помощь антифранцузской коалиции.
Политика Е. II в области образования и культуры также основывалась на идеях Просвещения. По её инициативе были открыты воспитат. дома для детей-сирот, Воспитат. уч-ще при АХ (1764), Смольный институт (1764), основана Имп. публичная б-ка в С.-Петербурге (1795; ныне РНБ), заложены основы худож. коллекций Эрмитажа, для которых она лично с помощью спец. агентов за рубежом (Ф. М. Гримм и др.) приобретала произведения искусства. В 1780-е гг. по распоряжению Е. II под рук. П. В. Завадовского и при непосредственном участии специально приглашённого в Россию Ф. И. Янковича де Мириево проведена школьная реформа, в ходе которой создана единая гос. система начального образования – сеть 2-классных уездных и 4-классных губернских училищ. По инициативе Е. II в России была развёрнута обширная градостроит. программа, разработаны общие принципы гор. застройки на основе генеральных планов городов. Масштабное строительство силами лучших рос. и зарубежных архитекторов велось в Москве и С.-Петербурге. Столица именно в екатерининское время, когда, в частности, были сооружены гранитные набережные Невы и каналов, приобрела совр. вид. По заказу Е. II франц. скульптором Э. М. Фальконе создан «Медный всадник», первый в России светский памятник, на постаменте которого помещена надпись: «Петру Первому Екатерина Вторая». Личный пример Е. II, занимавшейся коллекционированием предметов искусства, исследованиями в области рус. истории и языкознания, а также переводч., сочинительской, публицистич. и издательской деятельностью, способствовал распространению моды на личные худож. коллекции, появлению новых частных театров, развитию рус. журналистики, лит-ры, живописи, скульптуры и архитектуры. Состоявшая в личной переписке с Вольтером, Дидро и др. деятелями франц. Просвещения, Е. II пропагандировала идеи просветителей, способствуя их распространению в России. Одновременно она была противницей масонства, в котором видела попытку создания альтернативы офиц. идеологии и религии. Е. II тщательно заботилась об авторитете власти и о создании её благоприятного образа в глазах подданных и иностранцев, в чём значительную роль сыграли путешествия императрицы по стране, и особенно в Крым в 1787.
С сер. 1770-х гг. становятся прохладными отношения Е. II с сыном, который после совершеннолетия (1772) стал возможным претендентом на престол, но, с точки зрения императрицы, был неспособен продолжить её дело. Внуков – вел. князей Александра Павловича (будущий имп. Александр I) и Константина Павловича – Е. II воспитывала сама, писала для них сказки (сочинила «Бабушкину азбуку»).
В целом царствование Е. II, которое нередко называют «золотым веком русской истории», было временем относительной политич. стабильности. Её преобразования затронули все важнейшие сферы жизни рус. общества.
В честь Е. II были названы города Екатеринослав (1783; с 1926 Днепропетровск, ныне в составе Украины) и Екатеринодар (1793; с 1920 Краснодар).
Сочинения:
Сочинения. Т. 1–12. СПб., 1901–07.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Екатерина II. Портрет работы Ф. С. Рокотова. 1763. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.
Автор статьи: А. Б. Каменский.