ЕКАТЕРИНА II Алексеевна

Российская императрица, принадлежала к династии Романовых.

Уро­ж­дён­ная прин­цес­са Ан­хальт-Церб­ст­ская, дочь прин­ца Кри­стиа­на Ав­гу­ста и Ио­ган­ны Ели­за­ве­ты (уро­ж­дён­ной прин­цес­сы Голь­штейн-Гот­торп­ской). Мать вел. кн. Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го имп. Пав­ла I ). По­лу­чи­ла до­маш­нее вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние в лю­те­ран­ских тра­ди­ци­ях. В февр. 1744 по при­гла­ше­нию имп. Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны при­бы­ла в Рос­сию, 28 ию­ня (9 ию­ля) при­ня­ла кре­ще­ние по пра­во­слав­но­му об­ря­ду, ста­ла вел. кн. Ека­те­ри­ной Алек­се­ев­ной. Об­вен­ча­на 21.8(1.9).1745 с вел. кн. Пет­ром Фё­до­ро­ви­чем (бу­ду­щий имп. Пётр III). Её от­но­ше­ния с му­жем не сло­жи­лись, она име­ла лю­бов­ные свя­зи с С. В. Сал­ты­ко­вым, С. А. По­ня­тов­ским, Г. Г. Ор­ло­вым и др. Од­на­ко боль­шин­ст­во фа­во­ри­тов Е. II, об­ла­дая ог­ром­ным влия­ни­ем на им­пе­рат­ри­цу, ни­ко­гда не до­пус­ка­лись ею к ре­ше­нию важ­ных по­ли­тич. во­про­сов (за ис­клю­че­ни­ем Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го и от­час­ти П. В. За­ва­дов­ско­го).

Е. II до вос­ше­ст­вия на пре­стол, не при­ни­мая не­по­сред­ст­вен­но­го уча­стия в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны, де­ла­ла всё воз­мож­ное, что­бы луч­ше уз­нать её ис­то­рию и тра­ди­ции: вы­учи­ла рус. язык, под­чёрк­ну­то со­блю­да­ла пра­во­слав­ные обы­чаи, за­вое­ва­ла ав­то­ри­тет в сре­де рус. зна­ти. Изу­ча­ла так­же по­ли­тич., эко­но­мич. и со­ци­аль­ную ис­то­рию Зап. Ев­ро­пы, чи­та­ла тру­ды Воль­те­ра, Д. Дид­ро, Ш. Л. Мон­тес­кьё и др. франц. про­све­ти­те­лей, ста­ла ис­крен­ней сто­рон­ни­цей их взгля­дов. В кон. 1750-х гг. имен­но в Ека­те­ри­не Алек­се­ев­не, а не в на­след­ни­ке пре­сто­ла Пет­ре Фё­до­ро­ви­че ви­де­ла пре­тен­ден­та на пре­стол «пар­тия» канц­ле­ра А. П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, под­дер­жи­вае­мая брит. ди­пло­ма­ти­ей. Это при­ве­ло к кри­зи­су в от­но­ше­ни­ях Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны с имп. Ели­за­ве­той Пет­ров­ной, од­на­ко вел. кня­ги­не уда­лось до­ка­зать свою не­при­ча­ст­ность к пла­нам канц­ле­ра. С вос­ше­ст­ви­ем на пре­стол Пет­ра III (дек. 1761) у Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны воз­ник­ли опа­се­ния, что её мо­гут уда­лить от дво­ра. Рост в сре­де сто­лич­но­го дво­рян­ст­ва не­до­воль­ст­ва по­ли­ти­кой им­пе­ра­то­ра по­мог ей ор­га­ни­зо­вать за­го­вор про­тив му­жа и со­вер­шить гос. пе­ре­во­рот, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го она взош­ла на пре­стол под име­нем Ека­те­ри­ны II.

Е. II, в от­ли­чие от мн. рос. мо­нар­хов, при вос­ше­ст­вии на пре­стол име­ла чёт­кие пред­став­ле­ния о не­об­хо­ди­мых в стра­не пре­об­ра­зо­ва­ни­ях. Она на­ме­ре­ва­лась за­вер­шить на­ча­тый имп. Пет­ром I про­цесс фор­ми­ро­ва­ния ре­гу­ляр­но­го го­су­дар­ст­ва, но в со­от­вет­ст­вии со сво­ей по­ли­тич. про­грам­мой, свя­зан­ной с идея­ми Про­све­ще­ния, – го­су­дар­ст­ва, ос­но­ван­но­го на спра­вед­ли­вых, «фун­да­мен­таль­ных» за­ко­нах, обя­за­тель­ных к ис­пол­не­нию как са­мим мо­нар­хом, так и под­дан­ны­ми. Соз­да­ние та­кой «за­кон­ной мо­нар­хии» она счи­та­ла важ­ней­шей за­да­чей цар­ст­во­ва­ния. Смысл сво­ей по­ли­ти­ки Е. II ви­де­ла в обес­пе­че­нии «бла­га» и «безо­пас­но­сти» ка­ж­до­го под­дан­но­го и об­ще­ст­ва в це­лом. Для уст­рой­ст­ва рус. об­ще­ст­ва един­ст­вен­но при­ем­ле­мой счи­та­ла со­слов­ную струк­ту­ру ев­роп. ти­па, где пра­ва и при­ви­ле­гии ка­ж­до­го со­сло­вия (за ис­клю­че­ни­ем кре­по­ст­ных) бы­ли бы из­ло­же­ны со­глас­но еди­ной за­ко­но­дат. схе­ме. Осо­бое зна­че­ние Е. II при­да­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию «сред­не­го ро­да лю­дей» – ана­ло­га зап.-­ев­роп. третье­го со­сло­вия, ко­то­рое долж­но бы­ло обес­пе­чить эко­но­мич. про­цве­та­ние стра­ны. Един­ст­вен­ной при­год­ной для Рос­сии фор­мой по­ли­тич. прав­ле­ния Е. II счи­та­ла са­мо­дер­жа­вие. Важ­ней­шим по­ро­ком со­ци­аль­но­го уст­рой­ст­ва, по её мне­нию, яв­ля­лось кре­по­ст­ное пра­во, ко­то­рое она осу­ж­да­ла с гу­ма­ни­сти­че­ской точ­ки зре­ния и счи­та­ла тор­мо­зом со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия стра­ны. Е. II раз­де­ля­ла взгля­ды фи­зио­кра­тов, от­да­ва­ла пред­поч­те­ние с. х-ву пе­ред пром-­стью, бы­ла про­тив­ни­цей от­ку­пов, мо­но­по­лий в тор­гов­ле и пром-сти и вы­сту­па­ла за сво­бо­ду пред­при­ни­ма­тель­ст­ва (по не­ко­то­рым дан­ным, изу­ча­ла ра­бо­ты А. Сми­та). Так­же она бы­ла зна­ко­ма с рас­про­стра­нён­ны­ми в то вре­мя тео­рия­ми, свя­зы­вав­ши­ми бла­го­сос­тоя­ние го­су­дар­ст­ва с чис­лен­но­стью на­се­ле­ния, в свя­зи с чем счи­та­ла не­об­хо­ди­мым при­вле­кать в Рос­сию пе­ре­се­лен­цев из др. стран и ос­ваи­вать с их по­мо­щью сла­бо­за­се­лён­ные тер­ри­то­рии По­вол­жья, При­ура­лья и Но­во­рос­сии. Рос­сию она ви­де­ла им­пе­ри­ей, ос­но­ван­ной на прин­ци­пах адм.-по­ли­тич. един­ст­ва, ве­ро­тер­пи­мо­сти и рав­ных пра­вах под­дан­ных сво­бод­но­го со­стоя­ния, не­за­ви­си­мо от их эт­нич. при­над­леж­но­сти и ве­ро­ис­по­ве­да­ния. При этом Е. II не бы­ла сто­рон­ни­цей ме­ха­нич. пе­ре­не­се­ния на рус. поч­ву зап.-ев­роп. со­ци­аль­ных тео­рий, счи­тая не­об­хо­ди­мым учёт рос. спе­ци­фи­ки, тра­ди­ций и обы­ча­ев. В сво­ей ре­фор­ма­тор­ской так­ти­ке при­дер­жи­ва­лась прин­ци­па по­сте­пен­но­сти, под­го­тав­ли­вая об­ществ. мне­ние к пла­ни­руе­мым но­во­вве­де­ни­ям. Идеа­лом мо­нар­ха для Е. II бы­ли ко­роль Фран­ции Ген­рих IV и рос. имп. Пётр I (по­след­не­го она, од­на­ко, счи­та­ла чрез­мер­но жес­то­ким). Ус­пеш­ность Пет­ров­ских ре­форм, по мне­нию Е. II, до­ка­за­ла при­над­леж­ность Рос­сии к ев­роп. ци­ви­ли­за­ции. Для её от­но­ше­ния к ре­ли­гии был ха­рак­те­рен свой­ст­вен­ный Про­све­ще­нию скеп­ти­цизм. В ин­сти­ту­те Церк­ви она ви­де­ла один из ин­ст­ру­мен­тов управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом и не рас­смат­ри­ва­ла ду­хо­вен­ст­во в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ят. со­сло­вия. Лич­ные ка­че­ст­ва Е. II, её тру­до­лю­бие, стрем­ле­ние вник­нуть в мель­чай­шие во­про­сы внутр. и внеш­ней по­ли­ти­ки, уме­ние вос­при­ни­мать, твор­че­ски пе­ре­ра­ба­ты­вать и эф­фек­тив­но ис­поль­зо­вать чу­жие идеи, спо­соб­ность оце­ни­вать сво­их со­рат­ни­ков пре­ж­де все­го с точ­ки зре­ния их ком­пе­тент­но­сти спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию в Рос­сии во 2-й пол. 18 в. плея­ды вы­даю­щих­ся гос. дея­те­лей, ди­пло­ма­тов, вое­на­чаль­ни­ков, дея­те­лей нау­ки и куль­ту­ры, сре­ди них – А. А. Без­бо­род­ко, И. И. Бец­кой, В. Л. Бо­ро­ви­ков­ский, А. А. Вя­зем­ский, Е. Р. Даш­ко­ва, Г. Р. Дер­жа­вин, Д. Г. Ле­виц­кий, Н. И. Па­нин, Г. А. По­тём­кин-Тав­ри­че­ский, П. А. Ру­мян­цев-­За­ду­най­ский, А. В. Су­во­ров.

Во внутр. по­ли­ти­ке Е. II вы­де­ля­ют­ся два эта­па, раз­ли­чаю­щие­ся так­ти­кой осу­ще­ст­в­ле­ния пре­об­ра­зо­ва­ний. На 1-м эта­пе (1762–75) в наи­бо­лее важ­ных ре­фор­мах при­ни­ма­ли не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие под­дан­ные – пер­во­на­чаль­но пу­тём соз­да­ния ря­да ко­мис­сий из пред­ста­ви­те­лей выс­шей бю­ро­кра­тии [Ко­мис­сии – о ду­хов­ных име­ни­ях (1762), о воль­но­сти дво­рян­ст­ва (1763), о ком­мер­ции (1763) и др.], а за­тем Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767–1768, со­сто­яв­шей из бо­лее чем 550 вы­бор­ных де­пу­та­тов от дво­рян­ст­ва, го­ро­дов, гос. кре­сть­ян, ка­за­че­ст­ва и не­рус­ских на­ро­дов Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка. Для Уло­жен­ной ко­мис­сии был на­пи­сан «На­каз» Ека­те­ри­ны II 1767, в ко­то­ром на ос­но­ве со­чи­не­ний Ш. Л. Мон­тес­кьё «О ду­хе за­ко­нов» и Ч. Бек­ка­риа «О пре­сту­п­ле­ни­ях и на­ка­за­ни­ях», а так­же идей Про­све­ще­ния в це­лом из­ла­га­лись прин­ци­пы но­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, ко­то­рые оп­ре­де­ля­ли по­ли­тич. и со­ци­аль­ное уст­рой­ст­во стра­ны, ор­га­ни­за­цию су­деб­ной вла­сти, ста­тус отд. со­сло­вий. В этот же пе­ри­од бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на ре­фор­ма Се­на­та (1763), ли­к­ви­ди­ро­ва­но гет­ман­ст­во и вве­де­но гу­бер­на­тор­ское управ­ле­ние на Ук­раи­не (1764), про­ве­де­на се­ку­ля­ри­за­ция 1764 цер­ков­ных зе­мель, а так­же пе­ре­се­ле­ние в Рос. им­пе­рию ино­стран­ных (в осн. не­мец­ких) кре­сть­ян-ко­ло­ни­стов (1764), на­ча­то Ге­не­раль­ное ме­же­ва­ние. По ини­циа­ти­ве Е. II кре­сть­ян­ский во­прос в Рос­сии впер­вые стал пред­ме­том об­ществ. об­су­ж­де­ния (кон­курс­ные ра­бо­ты ос­но­ван­но­го ею в 1765 Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва, дис­кус­сии 1768 о воз­мож­но­сти пре­дос­тав­ле­ния сво­бо­ды кре­по­ст­ным в Уло­жен­ной ко­мис­сии), ко­то­рое при­ве­ло её к вы­во­ду о не­воз­мож­но­сти смяг­че­ния кре­по­ст­но­го пра­ва без уг­ро­зы по­те­ри вла­сти. Имен­но в цар­ст­во­ва­ние Е. II кре­по­ст­ни­че­ст­во дос­тиг­ло выс­шей точ­ки сво­его раз­ви­тия: по­ме­щи­ки по­лу­чи­ли пра­во ссы­лать сво­их кре­сть­ян на ка­тор­гу (1765), кре­по­ст­ным за­пре­ща­лось по­да­вать жа­ло­бы на по­ме­щи­ков в «соб­ст­вен­ные ру­ки», т. е. не­по­сред­ст­вен­но им­пе­рат­ри­це (1767), и др. И хо­тя пра­ви­тель­ст­во уст­раи­ва­ло по­ка­за­тель­ные про­цес­сы над по­ме­щи­ка­ми (напр., «де­ло Сал­ты­чи­хи» – по­ме­щи­цы Моск. губ. Д. Н. Сал­ты­ко­вой, край­не жес­то­ко об­ра­щав­шей­ся с кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми), власть дво­рян над кре­по­ст­ны­ми бы­ла без­гра­нич­на. Ин­те­гра­ция в со­став им­пе­рии Ук­раи­ны (уп­разд­не­ние гет­ман­ст­ва и соз­да­ние Ма­ло­рос­сий­ской губ.) и рас­про­стра­не­ние на неё, а так­же на при­сое­ди­нён­ные тер­ри­то­рии вост. час­ти Ре­чи По­спо­ли­той об­ще­им­пер­ских по­ряд­ков при­ве­ли к ус­та­нов­ле­нию там кре­по­ст­но­го пра­ва по об­раз­цу центр. гу­бер­ний Рос. им­пе­рии. В то же вре­мя ря­дом за­ко­но­дат. ак­тов Е. II ог­ра­ни­чи­ла пра­во по­ме­щи­ков про­да­вать кре­сть­ян без зем­ли (1771), за­пре­ти­ла по­втор­но за­кре­по­щать кре­сть­ян, от­пу­щен­ных на во­лю (1775). Бы­ли пред­при­ня­ты ша­ги по смяг­че­нию кре­по­ст­нич. ре­жи­ма в При­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях (ука­зы 1760-х гг. рег­ла­мен­ти­ро­ва­ли по­вин­но­сти кре­сть­ян, за­пре­ща­ли про­да­вать их по­оди­ноч­ке, пре­дос­тав­ля­ли им пра­во соб­ст­вен­но­сти на дви­жи­мое иму­ще­ст­во и др.). Сво­бод­ны­ми объ­яв­ля­лись вы­ход­цы из вос­пи­та­тель­ных до­мов, а в слу­чае бра­ка – их суп­руг или суп­ру­га.

На 2-м эта­пе (1775–96), на­чав­шем­ся по­сле по­дав­ле­ния Пугачёва восстания 1773–75 , все важ­ней­шие ре­фор­мы и со­от­вет­ст­вую­щие за­ко­но­дат. ак­ты го­то­ви­лись не­по­сред­ст­вен­но са­мой Е. II. В них бы­ли ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны зап.-ев­роп. ис­точ­ни­ки, в ча­ст­но­сти тру­ды англ. пра­во­ве­да У. Блэкс­то­на. Вес­ной 1775 Е. II объ­я­ви­ла о вве­де­нии при­ви­ле­гий для гиль­дий ку­пе­че­ских и про­воз­гла­си­ла прин­ци­пы сво­бод­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва. За­тем на ос­но­ве на­пи­сан­ных ею «Уч­ре­ж­де­ний для управ­ле­ния гу­бер­ний Все­рос­сий­ския им­пе­рии» бы­ла на­ча­та гу­берн­ская ре­фор­ма 1775. В её рам­ках часть пол­но­мо­чий центр. ве­домств пе­ре­да­ва­лась ме­ст­ным ор­га­нам управ­ле­ния, бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на су­деб­ная ре­фор­ма, впер­вые су­до­про­из­вод­ст­во от­де­ля­лось от адм. ор­га­нов. Под влия­ни­ем но­вей­ших дос­ти­же­ний зап.-ев­роп. пра­во­вой мыс­ли Е. II ря­дом ука­зов (1762, 1763, 1765 и 1767) ог­ра­ни­чи­ла при­ме­не­ние пы­ток как сред­ст­ва доз­на­ния, для ве­де­ния следств. дей­ст­вий ус­та­но­ви­ла срок в 1 мес. Она так­же со­кра­ти­ла пе­ре­чень пре­сту­п­ле­ний, ка­рае­мых смерт­ной каз­нью, вне­дри­ла в за­ко­но­да­тель­ст­во прин­ци­пы пре­зумп­ции не­ви­нов­но­сти и со­раз­мер­но­сти на­ка­за­ния пре­сту­п­ле­нию, раз­ви­ва­ла пе­ни­тен­ци­ар­ную сис­те­му (при Е. II на­ча­лось строи­тель­ст­во спец. тю­рем­ных зда­ний). Для раз­ви­тия эко­но­ми­ки Рос­сии в ека­те­ри­нин­ское вре­мя важ­ней­шее зна­че­ние име­ли вве­де­ние ас­сиг­на­ций (1769), ли­к­ви­да­ция от­ку­пов и мо­но­по­лий на про­из-во ря­да то­ва­ров и тор­гов­лю ими (ука­зы 1762, 1763 и др.), со­сре­до­то­че­ние кон­тро­ля за все­ми до­хо­да­ми и рас­хо­да­ми го­су­дар­ст­ва в еди­ном ве­дом­ст­ве – Экс­пе­ди­ции о го­су­дар­ст­вен­ных до­хо­дах (с 1780; об­ра­зо­ва­на в 1779) и пер­вые по­пыт­ки со­став­ле­ния гос. бюд­же­та. Ко вре­ме­ни Е. II от­но­сят­ся так­же пер­вые в ис­то­рии Рос­сии го­су­дар­ст­вен­ные зай­мы (пер­вый – в 1769) и по­яв­ле­ние у го­су­дар­ст­ва по­сто­ян­но­го внеш­не­го дол­га. Важ­ным ша­гом к соз­да­нию в стра­не ре­гу­ляр­ной по­ли­ции ста­ло из­да­ние в 1782 Ус­та­ва бла­го­чи­ния. Жа­ло­ван­ной гра­мо­той дво­рян­ст­ву 1785 и Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 бы­ло за­вер­ше­но за­ко­но­дат. оформ­ле­ние со­сло­вий. Так­же Е. II бы­ла под­го­тов­ле­на Жа­ло­ван­ная гра­мо­та гос. кре­сть­я­нам, ос­тав­шая­ся не­реа­ли­зо­ван­ной. Струк­ту­ра со­слов­ных прав в трёх гра­мо­тах бы­ла ана­ло­гич­ной, и, по мне­нию ря­да ис­то­ри­ков, вме­сте они долж­ны бы­ли со­ста­вить сво­его ро­да кон­сти­ту­цию Рос. им­пе­рии. В по­след­ние го­ды жиз­ни Е. II ра­бо­та­ла над об­шир­ны­ми за­ко­но­про­ек­та­ми в об­лас­ти уго­лов­но­го, иму­ще­ст­вен­но­го и се­мей­но­го пра­ва; го­то­ви­ла ре­фор­му гос. управ­ле­ния, пре­ду­смат­ри­вав­шую вве­де­ние по­ста канц­ле­ра юс­ти­ции, соз­да­ние Гл. рас­прав­ной па­ла­ты – выс­ше­го су­деб­но­го ор­га­на, со­сто­яв­ше­го из вы­бор­ных пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва, го­ро­жан и кре­сть­ян (осу­ще­ст­в­ле­ны не бы­ли).

Ак­тив­ная на­сту­па­тель­ная внеш­няя по­ли­ти­ка Е. II спо­соб­ст­во­ва­ла по­вы­ше­нию ав­то­ри­те­та и ро­ли Рос. им­пе­рии на ме­ж­ду­нар. аре­не. В го­ды её прав­ле­ния Рос­сия не­од­но­крат­но вы­сту­па­ла по­сред­ни­цей в раз­ре­ше­нии кон­флик­тов ме­ж­ду ев­роп. дер­жа­ва­ми, вы­дви­га­ла важ­ные ме­ж­ду­нар. ини­циа­ти­вы (напр., вве­де­ние сво­бо­ды тор­гов­ли в ус­ло­ви­ях Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–1783 – в Дек­ла­ра­ции о воо­ру­жён­ном ней­тра­ли­те­те 1780). В ре­зуль­та­те по­бе­до­нос­ных рус.-ту­рец­ких (1768–74, 1787–1791) и рус.-швед­ской (1788–90) войн, а так­же трёх раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той Рос­сия от­стоя­ла и нес­коль­ко уве­ли­чи­ла за­вое­ва­ния в При­бал­ти­ке, за­кре­пи­лась на бе­ре­гах Чёр­но­го м. и зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ла свои вла­де­ния за счёт при­сое­ди­не­ния Кры­ма, вост. час­ти Ре­чи По­спо­ли­той. По Ге­ор­ги­ев­ско­му трак­та­ту 1783 ус­та­нав­ли­вал­ся рос. про­тек­то­рат над Вост. Гру­зи­ей. Од­на­ко пол­но­стью реа­ли­зо­вать внеш­не­по­ли­тич. про­грам­му не уда­лось: из-за про­ти­во­дей­ст­вия ев­роп. дер­жав не был реа­ли­зо­ван т. н. Греч. про­ект, пре­ду­смат­ри­вав­ший раз­гром (совм. с Ав­ст­ри­ей) Ос­ман­ской им­пе­рии и соз­да­ние Греч. им­пе­рии в гра­ни­цах Ви­зант. им­пе­рии с вну­ком Е. II – вел. кн. Кон­стан­ти­ном Пав­ло­ви­чем на пре­сто­ле. Не­вме­ша­тель­ст­во Рос. им­пе­рии в вой­ну за не­за­ви­си­мость сев.-амер. ко­ло­ний сыг­ра­ло су­ще­ст­вен­ную роль в их по­бе­де, од­на­ко ус­та­но­вить ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с ни­ми Е. II от­ка­за­лась. Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию 18 в. Е. II сна­ча­ла оце­ни­ла как ес­те­ст­вен­ный ре­зуль­тат оши­боч­ной по­ли­ти­ки франц. вла­стей, но по ме­ре уси­ле­ния тер­ро­ра она уви­де­ла в ре­во­лю­ции опас­ность для всех мо­нар­хич. ре­жи­мов Ев­ро­пы, а так­же след­ст­вие ра­ди­каль­но­го ва­ри­ан­та раз­ви­тия идей Про­све­ще­ния. Не­ста­биль­ность внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ции во Фран­ции, по её мне­нию, обес­пе­чи­ва­ла Рос­сии воз­мож­ность бес­пре­пят­ст­вен­но реа­ли­зо­вать свои внеш­не­по­ли­тич. пла­ны, од­на­ко од­но­вре­мен­но Е. II ока­зы­ва­ла по­мощь франц. эмиг­ран­там, уча­ст­во­ва­ла в по­пыт­ке спа­се­ния ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XVI, а в кон­це жиз­ни на­пра­ви­ла рос. вой­ска на по­мощь ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции.

По­ли­ти­ка Е. II в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры так­же ос­но­вы­ва­лась на иде­ях Про­све­ще­ния. По её ини­циа­ти­ве бы­ли от­кры­ты вос­пи­тат. до­ма для де­тей-­си­рот, Вос­пи­тат. уч-ще при АХ (1764), Смоль­ный ин­сти­тут (1764), ос­но­ва­на Имп. пуб­лич­ная б-ка в С.-Пе­тер­бур­ге (1795; ны­не РНБ), за­ло­же­ны ос­но­вы ху­дож. кол­лек­ций Эр­ми­та­жа, для ко­то­рых она лич­но с по­мо­щью спец. аген­тов за ру­бе­жом (Ф. М. Гримм и др.) при­об­ре­та­ла про­из­ве­де­ния ис­кус­ст­ва. В 1780-е гг. по рас­по­ря­же­нию Е. II под рук. П. В. За­ва­дов­ско­го и при не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии спе­ци­аль­но при­гла­шён­но­го в Рос­сию Ф. И. Ян­ко­ви­ча де Ми­рие­во про­ве­де­на школь­ная ре­фор­ма, в хо­де ко­то­рой соз­да­на еди­ная гос. сис­те­ма на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния – сеть 2-класс­ных уезд­ных и 4-класс­ных гу­берн­ских учи­лищ. По ини­циа­ти­ве Е. II в Рос­сии бы­ла раз­вёр­ну­та об­шир­ная гра­до­стро­ит. про­грам­ма, раз­ра­бо­та­ны об­щие прин­ци­пы гор. за­строй­ки на ос­но­ве ге­не­раль­ных пла­нов го­ро­дов. Мас­штаб­ное строи­тель­ст­во си­ла­ми луч­ших рос. и за­ру­беж­ных ар­хи­тек­то­ров ве­лось в Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге. Сто­ли­ца имен­но в ека­те­ри­нин­ское вре­мя, ко­гда, в ча­ст­но­сти, бы­ли со­ору­же­ны гра­нит­ные на­бе­реж­ные Не­вы и ка­на­лов, при­об­ре­ла совр. вид. По за­ка­зу Е. II франц. скульп­то­ром Э. М. Фаль­ко­не соз­дан «Мед­ный всад­ник», пер­вый в Рос­сии свет­ский па­мят­ник, на по­ста­мен­те ко­то­ро­го по­ме­ще­на над­пись: «Пет­ру Пер­во­му Ека­те­ри­на Вто­рая». Лич­ный при­мер Е. II, за­ни­мав­шей­ся кол­лек­цио­ни­ро­ва­ни­ем пред­ме­тов ис­кус­ст­ва, ис­сле­до­ва­ния­ми в об­лас­ти рус. ис­то­рии и язы­ко­зна­ния, а так­же пе­ре­водч., со­чи­ни­тель­ской, пуб­ли­ци­стич. и из­да­тель­ской дея­тель­но­стью, спо­соб­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию мо­ды на лич­ные ху­дож. кол­лек­ции, по­яв­ле­нию но­вых ча­ст­ных те­ат­ров, раз­ви­тию рус. жур­на­ли­сти­ки, лит-ры, жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и ар­хи­тек­ту­ры. Со­сто­яв­шая в лич­ной пе­ре­пис­ке с Воль­те­ром, Дид­ро и др. дея­те­ля­ми франц. Про­све­ще­ния, Е. II про­па­ган­ди­ро­ва­ла идеи про­све­ти­те­лей, спо­соб­ст­вуя их рас­про­стра­не­нию в Рос­сии. Од­но­вре­мен­но она бы­ла про­тив­ни­цей ма­сон­ст­ва, в ко­то­ром ви­де­ла по­пыт­ку соз­да­ния аль­тер­на­ти­вы офиц. идео­ло­гии и ре­ли­гии. Е. II тща­тель­но за­бо­ти­лась об ав­то­ри­те­те вла­сти и о соз­да­нии её бла­го­при­ят­но­го об­раза в гла­зах под­дан­ных и ино­стран­цев, в чём зна­чи­тель­ную роль сыг­ра­ли пу­те­ше­ст­вия им­пе­рат­ри­цы по стра­не, и осо­бен­но в Крым в 1787.

С сер. 1770-х гг. ста­но­вят­ся про­хлад­ны­ми от­но­ше­ния Е. II с сы­ном, ко­то­рый по­сле со­вер­шен­но­ле­тия (1772) стал воз­мож­ным пре­тен­ден­том на пре­стол, но, с точ­ки зре­ния им­пе­рат­ри­цы, был не­спо­со­бен про­дол­жить её де­ло. Вну­ков – вел. кня­зей Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча (бу­ду­щий имп. Алек­сандр I) и Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча – Е. II вос­пи­ты­ва­ла са­ма, пи­са­ла для них сказ­ки (со­чи­ни­ла «Ба­буш­ки­ну аз­бу­ку»).

В це­лом цар­ст­во­ва­ние Е. II, ко­то­рое не­ред­ко на­зы­ва­ют «зо­ло­тым ве­ком рус­ской ис­то­рии», бы­ло вре­ме­нем от­но­си­тель­ной по­ли­тич. ста­биль­но­сти. Её пре­об­ра­зо­ва­ния за­тро­ну­ли все важ­ней­шие сфе­ры жиз­ни рус. об­ще­ст­ва.

В честь Е. II были на­зва­ны го­ро­да Ека­те­ри­но­слав (1783; с 1926 Днеп­ро­пет­ровск, ны­не в со­ста­ве Ук­раи­ны) и Ека­те­ри­но­дар (1793; с 1920 Крас­но­дар).

Сочинения:

Со­чи­не­ния. Т. 1–12. СПб., 1901–07.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Ека­те­ри­на II. Порт­рет ра­бо­ты Ф. С. Ро­ко­то­ва. 1763. Третья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

Автор статьи: А. Б. Ка­мен­ский.