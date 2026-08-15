ЕКАТЕРИНА I Алексеевна

Российская императрица с 07.05.1724, на престоле с 28.01.1725 (с этого времени носила имя Екатерина I), принадлежала к династии Романовых.

Вто­рая суп­ру­га ца­ря Пет­ра I , об­вен­ча­на с ним 19(30).2.1712. Мно­гое в судь­бе мо­ло­дой Мар­ты Скав­рон­ской ос­та­ёт­ся не­яс­ным. По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­то­ри­ков, она ро­ди­лась в Лиф­лян­дии, в се­мье ла­тыш. кре­по­ст­ных кре­сть­ян (в 1726, по­сле смер­ти имп. Пет­ра I, её бра­тья и се­ст­ра прие­ха­ли в С.-Пе­тер­бург, бы­ли об­лас­ка­ны Е. I и воз­ве­де­ны в дво­рян­ское дос­то­ин­ст­во как гра­фы Скав­рон­ские и Ген­д­ри­ко­вы, хо­тя их кре­сть­ян­ские по­вад­ки всем бро­са­лись в гла­за). Не­ко­то­рые ис­то­ри­ки счи­та­ют Е. I швед­кой, до­че­рью квар­тир­мей­сте­ра И. Ра­бе. Дос­то­вер­но из­вест­но, что юность она про­ве­ла в до­ме лю­те­ран­ско­го пас­то­ра Э. Глю­ка в лиф­лянд­ском г. Ма­ри­ен­бург (ны­не г. Алук­с­не, Лат­вия). Го­во­ри­ла по-швед­ски, хо­тя вряд ли зна­ла гра­мо­ту (все её пись­ма к му­жу и де­тям на­пи­са­ны сек­ре­та­рём). Су­ще­ст­ву­ет вер­сия, что она бы­ла за­му­жем за швед. сол­да­том-тру­ба­чом. В 1702 вме­сте с жи­те­ля­ми Ма­ри­ен­бур­га по­па­ла в рус. плен при взя­тии го­ро­да ар­ми­ей под ко­манд. ген.-фельдм. Б. П. Ше­ре­ме­те­ва. По ле­ген­де, бы­ла про­да­на сол­да­том, взяв­шим её в плен, офи­це­ру, а тот по­да­рил плен­ни­цу фельд­мар­ша­лу, у ко­то­ро­го, в свою оче­редь, Мар­ту ото­брал А. Д. Мен­ши­ков, и уже от не­го в 1703 она по­па­ла в на­лож­ни­цы к Пет­ру I. Доб­ро­той и до­мо­ви­то­стью Е. I по­ко­ри­ла серд­це не­до­вер­чи­во­го к лю­дям ца­ря, се­мей­ная жизнь ко­то­ро­го скла­ды­ва­лась край­не не­удач­но. Со­вре­мен­ни­ки да­же счи­та­ли, что Е. I при­во­ро­жи­ла Пет­ра I. При­мер­но с 1705 он при­зна­вал ро­ж­дён­ных ею де­тей, все­го у них ро­ди­лось 11 де­тей, боль­шин­ст­во умер­ло в дет­ст­ве; их до­че­ри – ца­рев­на Ан­на Пет­ров­на [27.1(7.2).1708–4.3.1728], вы­шла за­муж [21.5(1.6).1725] за голь­штейн-гот­торп­ско­го гер­цо­га Кар­ла Фрид­ри­ха (мать бу­ду­ще­го рос. имп. Пет­ра III) и рос. имп. Ели­за­ве­та Пет­ров­на. Сво­им нра­вом и по­ве­де­ни­ем Е. I при­шлась по ду­ше близ­ким Пет­ра I и его лю­би­мой се­ст­ре ца­ревне На­та­лье Алек­се­ев­не, в кру­жок ко­то­рой Е. I бы­ла вве­де­на ца­рём. На­ка­ну­не Прут­ско­го по­хо­да 1711 на Осман­скую империю Пётр I объ­я­вил о сво­ей по­молв­ке с Е. I. Ко­гда ок­ру­жён­ные рус. вой­ска ока­за­лись в от­ча­ян­ном по­ло­же­нии, Е. I. пе­ре­да­ла для под­ку­па тур. ви­зи­рю свои дра­го­цен­но­сти, по­сле че­го тур­ки за­клю­чи­ли мир. В па­мять об этом по­ступ­ке позд­нее был уч­реж­дён Ека­те­ри­ны ор­ден, в честь не­бес­ной по­кро­ви­тель­ни­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны.

Е. I объ­яв­ле­на Пет­ром I ца­ри­цей 6(17).3.1711. Ос­та­ва­ясь скром­ной и не­при­хот­ли­вой в бы­ту, она со­про­во­ж­да­ла Пет­ра I в не­скон­чае­мых по­езд­ках и по­хо­дах, смог­ла при­спо­со­бить­ся к его тя­жёло­му ха­рак­те­ру, уме­ла уго­дить его вку­сам, тер­пе­ла стран­но­сти, ка­при­зы и не­од­но­крат­ные из­ме­ны и ста­ла ока­зы­вать на Пет­ра I всё боль­шее влия­ние. Во мно­гом ра­ди «Ка­те­ри­нуш­ки» и ро­див­ших­ся у неё де­тей, в ко­то­рых Пётр I ви­дел на­след­ни­ков, он ли­шил на­след­ст­ва, а в 1718 каз­нил ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча , сво­его стар­ше­го сы­на от бра­ка с ца­ри­цей Е. Ф. Ло­пу­хи­ной (крё­ст­но­го от­ца Е. I). Им­пе­рат­ри­цей она объ­яв­ле­на 23.12.1721 (3.1.1722). В поль­зу Е. I имп. Пётр I в 1724 под­пи­сал за­ве­ща­ние о пре­сто­ло­нас­ле­дии, но, ви­ди­мо, унич­то­жил его, уз­нав из след­ст­вен­но­го де­ла (на­ча­лось осе­нью то­го же го­да), что Е. I из­ме­ня­ла ему с ка­мер-юн­ке­ром В. Мон­сом. В ночь на 28.1(8.2).1725 Пётр I умер в тя­жёлых нравств. и фи­зич. му­че­ни­ях, так и не ос­та­вив но­во­го за­ве­ща­ния. Его бли­жай­шие спод­виж­ни­ки А. Д. Мен­ши­ков, П. А. Тол­стой, П. И. Ягу­жин­ский, Ф. М. Ап­рак­син, Фео­фан Про­ко­по­вич с по­мо­щью вер­ной им гвар­дии воз­ве­ли Е. I на пре­стол. Она не име­ла ни спо­соб­но­стей, ни же­ла­ния за­ни­мать­ся гос. де­ла­ми, пре­да­ва­лась празд­но­му вре­мя­пре­про­во­ж­де­нию в уз­ком кру­гу при­бли­жён­ных и шу­тов, ука­зы ут­вер­жда­ла, да­же не оз­на­ко­мив­шись с ни­ми. Как го­во­ри­ли со­времен­ни­ки, ука­зы за неё под­пи­сы­ва­ла млад­шая дочь Ели­за­ве­та. Стра­ной фак­ти­че­ски управ­ля­ли А. Д. Мен­ши­ков и соз­дан­ный в февр. 1726 «при бо­ку» (так ска­за­но в ука­зе) им­пе­рат­ри­цы Вер­хов­ный тай­ный со­вет.

В 1726 Е. I на­ме­ре­ва­лась на­чать вой­ну с Да­ни­ей, что­бы вер­нуть зя­тю, гол­штейн-гот­торп­ско­му гер­цо­гу Кар­лу Фрид­ри­ху, ото­шед­ший к Да­нии в нач. 18 в. Шлез­виг. Не­удач­ной бы­ла пред­при­ня­тая ле­том 1726 по­пыт­ка Е. I сде­лать А. Д. Мен­ши­ко­ва гер­цо­гом Кур­лянд­ским. Един­ст­вен­ным круп­ным внеш­не­по­ли­тич. ус­пе­хом пра­ви­тель­ст­ва Е. I ста­ло за­клю­че­ние до­го­во­ра с Ав­ст­ри­ей (1726), ока­зав­ше­го­ся весь­ма пер­спек­тив­ным в све­те бу­ду­щей по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии Ос­ман­ской им­пе­рии и Ре­чи По­спо­ли­той.

Вес­ной 1727 Е. I серь­ёз­но за­бо­ле­ла. Идя на­встре­чу на­стоя­тель­ным уго­во­рам А. Д. Мен­ши­ко­ва, Е. I под­пи­са­ла за­ве­ща­ние, со­глас­но ко­то­ро­му власть по­сле её смер­ти пе­ре­да­ва­лась сы­ну ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча – вел. кн. Пет­ру Алек­сее­ви­чу (бу­ду­ще­му имп. Пет­ру II) при ус­ло­вии, что он же­нит­ся на до­че­ри Мен­ши­ко­ва Ма­рии. Это пре­вра­ща­ло Мен­ши­ко­ва фак­ти­че­ски в не­ог­ра­ни­чен­но­го пра­ви­те­ля Рос­сии, про­тив че­го воз­ра­жа­ли его быв­шие спод­виж­ни­ки – П. А. Тол­стой, А. М. Диви­ер и др. Мен­ши­ков об­ви­нил их в за­го­во­ре, и по­след­ним до­ку­мен­том, ут­вер­ждён­ным Е. I не­за­дол­го пе­ред кон­чи­ной, стал смерт­ный при­го­вор про­тив­ни­кам Мен­ши­ко­ва. Об­ряд по­хо­рон Е. I был со­вер­шён 16(27).5.1727 в тог­да ещё не­до­стро­ен­ном Пе­тро­пав­лов­ском со­бо­ре в С.-Пе­тер­бур­ге.

Исторические ис­точники:

Из пе­ре­пис­ки Пет­ра I и Ека­те­ри­ны I с до­черь­ми // Сб. ис­то­ри­че­ских ма­те­риа­лов и до­ку­мен­тов, от­но­ся­щих­ся к но­вой рус­ской ис­то­рии XVIII и XIX в. СПб., 1873.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Е. В. Ани­си­мов.