ЕКАТЕРИНА I Алексеевна
Российская императрица с 07.05.1724, на престоле с 28.01.1725 (с этого времени носила имя Екатерина I), принадлежала к династии Романовых.
Вторая супруга царя Петра I, обвенчана с ним 19(30).2.1712. Многое в судьбе молодой Марты Скавронской остаётся неясным. По мнению большинства историков, она родилась в Лифляндии, в семье латыш. крепостных крестьян (в 1726, после смерти имп. Петра I, её братья и сестра приехали в С.-Петербург, были обласканы Е. I и возведены в дворянское достоинство как графы Скавронские и Гендриковы, хотя их крестьянские повадки всем бросались в глаза). Некоторые историки считают Е. I шведкой, дочерью квартирмейстера И. Рабе. Достоверно известно, что юность она провела в доме лютеранского пастора Э. Глюка в лифляндском г. Мариенбург (ныне г. Алуксне, Латвия). Говорила по-шведски, хотя вряд ли знала грамоту (все её письма к мужу и детям написаны секретарём). Существует версия, что она была замужем за швед. солдатом-трубачом. В 1702 вместе с жителями Мариенбурга попала в рус. плен при взятии города армией под команд. ген.-фельдм. Б. П. Шереметева. По легенде, была продана солдатом, взявшим её в плен, офицеру, а тот подарил пленницу фельдмаршалу, у которого, в свою очередь, Марту отобрал А. Д. Меншиков, и уже от него в 1703 она попала в наложницы к Петру I. Добротой и домовитостью Е. I покорила сердце недоверчивого к людям царя, семейная жизнь которого складывалась крайне неудачно. Современники даже считали, что Е. I приворожила Петра I. Примерно с 1705 он признавал рождённых ею детей, всего у них родилось 11 детей, большинство умерло в детстве; их дочери – царевна Анна Петровна [27.1(7.2).1708–4.3.1728], вышла замуж [21.5(1.6).1725] за гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха (мать будущего рос. имп. Петра III) и рос. имп. Елизавета Петровна. Своим нравом и поведением Е. I пришлась по душе близким Петра I и его любимой сестре царевне Наталье Алексеевне, в кружок которой Е. I была введена царём. Накануне Прутского похода 1711 на Османскую империю Пётр I объявил о своей помолвке с Е. I. Когда окружённые рус. войска оказались в отчаянном положении, Е. I. передала для подкупа тур. визирю свои драгоценности, после чего турки заключили мир. В память об этом поступке позднее был учреждён Екатерины орден, в честь небесной покровительницы Екатерины Алексеевны.
Е. I объявлена Петром I царицей 6(17).3.1711. Оставаясь скромной и неприхотливой в быту, она сопровождала Петра I в нескончаемых поездках и походах, смогла приспособиться к его тяжёлому характеру, умела угодить его вкусам, терпела странности, капризы и неоднократные измены и стала оказывать на Петра I всё большее влияние. Во многом ради «Катеринушки» и родившихся у неё детей, в которых Пётр I видел наследников, он лишил наследства, а в 1718 казнил царевича Алексея Петровича, своего старшего сына от брака с царицей Е. Ф. Лопухиной (крёстного отца Е. I). Императрицей она объявлена 23.12.1721 (3.1.1722). В пользу Е. I имп. Пётр I в 1724 подписал завещание о престолонаследии, но, видимо, уничтожил его, узнав из следственного дела (началось осенью того же года), что Е. I изменяла ему с камер-юнкером В. Монсом. В ночь на 28.1(8.2).1725 Пётр I умер в тяжёлых нравств. и физич. мучениях, так и не оставив нового завещания. Его ближайшие сподвижники А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, П. И. Ягужинский, Ф. М. Апраксин, Феофан Прокопович с помощью верной им гвардии возвели Е. I на престол. Она не имела ни способностей, ни желания заниматься гос. делами, предавалась праздному времяпрепровождению в узком кругу приближённых и шутов, указы утверждала, даже не ознакомившись с ними. Как говорили современники, указы за неё подписывала младшая дочь Елизавета. Страной фактически управляли А. Д. Меншиков и созданный в февр. 1726 «при боку» (так сказано в указе) императрицы Верховный тайный совет.
В 1726 Е. I намеревалась начать войну с Данией, чтобы вернуть зятю, голштейн-готторпскому герцогу Карлу Фридриху, отошедший к Дании в нач. 18 в. Шлезвиг. Неудачной была предпринятая летом 1726 попытка Е. I сделать А. Д. Меншикова герцогом Курляндским. Единственным крупным внешнеполитич. успехом правительства Е. I стало заключение договора с Австрией (1726), оказавшегося весьма перспективным в свете будущей политики в отношении Османской империи и Речи Посполитой.
Весной 1727 Е. I серьёзно заболела. Идя навстречу настоятельным уговорам А. Д. Меншикова, Е. I подписала завещание, согласно которому власть после её смерти передавалась сыну царевича Алексея Петровича – вел. кн. Петру Алексеевичу (будущему имп. Петру II) при условии, что он женится на дочери Меншикова Марии. Это превращало Меншикова фактически в неограниченного правителя России, против чего возражали его бывшие сподвижники – П. А. Толстой, А. М. Дивиер и др. Меншиков обвинил их в заговоре, и последним документом, утверждённым Е. I незадолго перед кончиной, стал смертный приговор противникам Меншикова. Обряд похорон Е. I был совершён 16(27).5.1727 в тогда ещё недостроенном Петропавловском соборе в С.-Петербурге.
Исторические источники:
Из переписки Петра I и Екатерины I с дочерьми // Сб. исторических материалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII и XIX в. СПб., 1873.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Е. В. Анисимов.