ЕГОТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕГОТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский архитектор.
Сын подмастерья «слесарного дела». Учился в школе лепного искусства, с 1773 года в Архитектурной школе при Экспедиции кремлёвского строения у В.И. Баженова, в 1775-1778 годах у М.Ф. Казакова в качестве его первого помощника. С 1803 года директор Кремлёвской чертёжной экспедиции. Занимался обследованием и составлением проектов реконструкции кремлёвских стен, башен и других строений, в начале 1800-х годов возглавил их перестройку (в том числе Водовзводной и Никольской башен), участвовал в строительстве Присутственных мест в Московском Кремле (под руководством Баженова). Возвёл в Кремле первое здание Оружейной палаты (1806-1812; разобрано в 1950-х годах). По проекту Еготова построены: ансамбль усадьбы князя Н.А. Дурасова в Люблине (1801, совместно с Р.Р. Казаковым) с богатой отделкой интерьеров, павильон «Миловида» в Царицыне (1803), церковь-усыпальница князей Голицыных в Донском монастыре (1805), ансамбль усадьбы Кузьминки (главный дом, реконструкция храма Влахернской Божией Матери, Померанцевая галерея, Птичник, конец XVIII - начало XIX века, совместно с Р.Р. Казаковым; не сохранились), все - в Москве; Никольская церковь в селе Царёво. Наиболее значительная работа Еготова - Военный госпиталь в Лефортове (1798-1802), задуманный как дворцовое здание в стиле классицизма с портиком из сдвоенных колонн. В ряде построек и проектов Еготов использовал декоративные элементы готической и древнерусской архитектуры, наложенные на классицистические объёмы здания [«готизирующие» постройки в усадьбе Загряжских (конец XVIII века; с 1823 года - усадьба Гончаровых) в Яропольце; проекты фасада Боровицкой башни, перестройки Потешного дворца в Комендантский дом, 1800-е годы, оба - в Кремле; Москворецких ворот, 1810-е годы].
Иллюстрации:
Архив БРЭ.