ЕГОТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕГОТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский архитектор.

Сын под­мас­те­рья «сле­сар­но­го де­ла». Учил­ся в шко­ле леп­но­го искусства, с 1773 года в Ар­хитектурной шко­ле при Экс­пе­ди­ции крем­лёв­ско­го строе­ния у В.И. Ба­же­но­ва, в 1775-1778 годах у М.Ф. Ка­за­ко­ва в ка­че­ст­ве его пер­во­го по­мощ­ни­ка. С 1803 года ди­рек­тор Крем­лёв­ской чер­тёж­ной экс­пе­ди­ции. За­ни­мал­ся об­сле­до­ва­ни­ем и со­став­ле­нием про­ек­тов ре­кон­ст­рук­ции крем­лёв­ских стен, ба­шен и других строе­ний, в начале 1800-х годов воз­гла­вил их пе­ре­строй­ку (в том числе Во­до­взвод­ной и Ни­коль­ской ба­шен), уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве При­сут­ст­вен­ных мест в Мо­с­ков­ском Крем­ле (под руководством Ба­же­но­ва). Воз­вёл в Крем­ле пер­вое зда­ние Ору­жей­ной па­ла­ты (1806-1812; ра­зо­бра­но в 1950-х годах). По про­ек­ту Еготова по­строе­ны: ан­самбль усадь­бы князя Н.А. Ду­ра­со­ва в Люб­ли­не (1801, совместно с Р.Р. Ка­за­ко­вым) с бо­га­той от­дел­кой ин­терь­е­ров , па­виль­он «Ми­ло­ви­да» в Ца­ри­цы­не (1803), цер­ковь-усы­паль­ни­ца кня­зей Го­ли­цы­ных в Дон­ском монастыре (1805), ан­самбль усадь­бы Кузь­мин­ки (главный дом, ре­кон­ст­рук­ция хра­ма Влахерн­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри, По­ме­ран­це­вая га­ле­рея, Птич­ник, конец XVIII - начало XIX века, совместно с Р.Р. Ка­за­ко­вым; не сохранились), все - в Мо­ск­ве; Ни­коль­ская церковь в селе Ца­рё­во. Наи­бо­лее зна­чительная ра­бо­та Еготова - Во­енный гос­пи­таль в Ле­фор­то­ве (1798-1802), за­ду­ман­ный как двор­цо­вое зда­ние в сти­ле клас­си­циз­ма с пор­ти­ком из сдво­ен­ных ко­лонн. В ря­де по­стро­ек и про­ек­тов Еготов ис­поль­зо­вал де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты го­тической и древнерусской ар­хи­тек­ту­ры, на­ло­жен­ные на клас­си­ци­стические объ­ё­мы зда­ния [«го­ти­зи­рую­щие» по­строй­ки в усадь­бе За­гряж­ских (конец XVIII века; с 1823 года - усадь­ба Гон­ча­ро­вых) в Яро­поль­це; про­ек­ты фа­са­да Бо­ро­виц­кой баш­ни, пе­ре­строй­ки По­теш­но­го двор­ца в Ко­мен­дант­ский дом, 1800-е годы, оба - в Крем­ле; Мо­ск­во­рец­ких во­рот, 1810-е годы].

Иллюстрации:

Архив БРЭ.