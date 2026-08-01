ЕГОРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕГОРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ - разведчик 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом, Герой Советского Союза .

В Великую Отечественную вой­ну в пар­ти­зан­ском от­ря­де (с мая 1942 года) в Смо­лен­ской области, командир от­де­ле­ния раз­вед­чи­ков (лич­но за­хва­тил 14 вра­же­ских «язы­ков»). В ию­не 1944 года во вре­мя боя при про­ры­ве на со­еди­не­ние с час­тя­ми РККА был ра­нен, при­знан не­год­ным к во­енной служ­бе. Вер­нул­ся в род­ную де­рев­ню, где был из­бран председателем кол­хо­за. В декабре 1944 года до­бил­ся при­зы­ва в РККА. В хо­де Бер­лин­ской опе­ра­ции 1945 года Егоров, со­вме­ст­но с лейтенантом А.П. Бе­ре­стом и млад­шим сер­жан­том М.В. Кан­та­рия, в ночь на 1 мая 1945 года во­дру­зил зна­мя Во­енного со­ве­та 3-й удар­ной ар­мии 1-го Бе­ло­русского фрон­та на ку­по­ле рейх­ста­га, став­шее сим­во­лом по­бе­ды над Гер­ма­ни­ей в Великой Отечественной вой­не . В мар­те 1947 года де­мо­би­ли­зо­ван. Ра­бо­тал председателем кол­хо­за, в за­го­то­вительных ор­га­ни­за­ци­ях, на мо­лоч­но-кон­серв­ном за­во­де в городе Руд­ня. По­гиб в ав­то­мо­биль­ной ка­та­ст­ро­фе, по­хо­ро­нен в Смо­лен­ске.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1946), Крас­но­го Зна­ме­ни (1945) и др. Почетный гра­ж­да­нин го­ро­дов Бер­лин, Смо­ленск (1975, посмертно) и Су­ху­ми.