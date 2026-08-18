ЕГОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЕГОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, член-корреспондент АН СССР.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета, ученик П.Г. Виноградова. Некоторое время жил и работал в Германии, где изучал архивные фонды. Вернувшись на Родину, читал лекции на московских Высших женских курсах, в университете А.Л. Шанявского. С 1904 года преподавал в Московском университете, в 1911 году, выступая против ограничения властями автономии университета (смотри Университетские уставы), в знак протеста подал в отставку вслед за ректором университета А.А. Мануйловым. После Октябрьской революции 1917 года работал в 1-м МГУ, Институте истории РАНИОН, Библиотеке имени В.И. Ленина (руководил библиографичекой работой по всеобщей истории). Занимался вопросами источниковедения, историографии и методологии истории средних веков. Издал «Салическую правду» с комментариями и другие средневековые памятки права, проанализировал процессы германизации полабских славян.
Сочинения:
Lex Salica. К., 1906 (изд., коммент.);
Средневековье в его памятниках. М., 1913 (пер., ред.);
Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. М., 1915. Т. 1–2.