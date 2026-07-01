ЕГОРЬЕВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

ЕГОРЬЕВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - старейший музей Подмосковья был основан в 1911 году текстильным фабрикантом Михаилом Бардыгиным. Он расположен в центре города в самом красивом особняке - доме купцов Никитиных.

Живописная коллекция не может похвастать громкими именами, но таких интересных сюжетов, самобытных зарисовок провинциальной жизни России XVIII-XIX веков вы не встретите ни в одном музее мира. Сокровища из стекла и фарфора, бронзы и меди, резной кости и дерева не успеют наскучить вам, потому что экспозиция изобилует всякими диковинами, обманками, потешками, которые так любили наши предки.

Егорьевский музей - неоднократный победитель Всероссийского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» и номинант премии «Европейский музей года»-2010. Только в Егорьевском историко-художественном музее можно увидеть уникальную коллекцию русского примитива, насладиться игрой света и стекла, познакомившись с экспозицией «Феерия света», вступить в контакт с обитателями старинного зеркала, услышать предсказания прорицателя, полистать поющую книгу, совершить увлекательное путешествие в страну Стекляндию, посидеть у самовара в Каминном зале, стать участниками праздников, дошедших до нас из глубины веков: Рождества Христова, Масленицы , Иван Купала, Русской свадьбы, Именин и Капустных вечерок.

Иллюстрации:

Егорьевский историко-художественный музей