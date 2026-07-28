ЕГОРЬЕВ ВСЕВОЛОД ЕВГЕНЬЕВИЧ

Сын капитана 1-го ранга Е.Р. Егорьева(1854–1905), командира крейсера I ранга «Аврора», погибшего в Цусимском сражении, православный. На действительной службе с 1899 г. 6.5.1902 окончил Морской кадетский корпус, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 19-й флотский экипаж. В 1902 г. назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Богатырь», на котором перешел на Дальний Восток. 16.12.1903 назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Россия». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 10.4.1904 назначен младшим флаг-офицером штаба командуещего отдельным отрядом крейсеров в Тихом океане. 18.8.1904 произведен в лейтенанты за боевые отличия (утвержден 27.9.1904, со старшинством с 1.8.1904). 5.10.1904 назначен флаг-офицером штаба командующего 1-й эскадрой флота Тихого океана. 1.1.1905 назначен флаг-офицером штаба командующего отрядом крейсеров в Тихом океане. 17.11.1905 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Россия». 5.4.1906 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Богатырь». 8.10.1907 зачислен слушателем в артиллерийский офицерский класс. 13.10.1908 окончил класс и зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. С 1908 г. артиллерийский офицер линейного корабля «Император Павел I», одновременно с 12.6.1909 делопроизводитель комиссии для приемных испытаний вновь построенных и ремонтирующихся судов. 18.4.1910 произведен в старшие лейтенанты. 3.12.1911 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. 27.2.1912 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу для занятий. 1.3.1912 назначен помощником начальника статистического (иностранного) отделения Морского Генерального штаба. В 1912 г. избран членом Императорского Русского географического общества. С 14.3.1913 по 3.8.1914 постоянный член по арт. части комиссии для приемных испытаний вновь построенных и ремонтирующихся судов. 6.12.1913 произведен в капитаны 2-го ранга. С мая 1914 г. начальник статистического (иностранного) отделения Морского Генерального штаба. 30.7.1916 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 7.3.1917 назначен и. д. помощника начальника Морского Ген. штаба с исполнением обязанностей начальника Морского Генерального штаба. 1.6.1917 назначен начальником Главного управления по делам личного состава флота. 22.11.1917 уволен со службы. В декабре 1917 г. назначен преподавателем кафедры военно-морской географии Морской академии. В 1918 г. зачислен на службу в РККФ с оставлением в должности. В 1919–1931 гг. редактор журнала «Морской сборник». В мае 1922 г. назначен главным руководителем кафедры военно-морской географии Военно-морской академии РККФ. В феврале 1927 г. назначен старшим руководителем кафедры военно-морской географии Военно-морской академии РККФ. В 1928–1929 гг. участвовал в Женевской конференции в качестве морского эксперта советской делегации. В феврале 1931 г. назначен руководителем кафедры военно-морской географии Военно-морской академии РККА имени К.Е. Ворошилова. В апреле 1934 г. назначен начальником кафедры военно-морской географии Военно-морской академии РККА имени К.Е Ворошилова. 15.3.1936 присвоено звание капитана 1-го ранга. 28.3.1939 присвоено звание флагмана 2-го ранга. 4.6.1940 присвоено звание контр-адмирала. С апреля 1948 г. в отставке. В 1949–1950 гг. преподаватель военной кафедры Ленинградского института точной механики и оптики. Погребен на Серафимовском кладбище в Ленинграде. Профессор (1935). Доктор военно-морских наук (1943). Заслуженный деятель науки РСФСР (1944). Автор более 130 научных работ.

Жена (с 17.2.1910): Августа Ивановна (урожденная Трусова) (род. 1883). Дочь: Анастасия (род. 1913).