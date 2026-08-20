ЕГОРЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

из дворян Московской губернии, сын отставного коллежского советника. Окончил Московский кадетский корпус, 3-е военное Александровское училище по 1-му разряду (1889), 2 класса Николаевской академии Генерального штаба и дополнительный курс «успешно» (1901). Подпоручик (с 09.08.1889 со старшинством с 09.08.1888). Поручик (с 13.12.1892 со старшинством с 09.08.1892). Штабс-капитан (13.07.1897). Капитан (за отличные успехи в академии Генерального штаба, с 23.05.1901). Подполковник (с 06.12.1904). Полковник (Высочайший приказ 06.12.1908). Генерал-майор (со старшинством с 29.08.1915). Генерал-лейтенант (с 12.10.1917). В службу вступил из кадет 1-го Московского кадетского корпуса в 3-е военное Александровское училище юнкером рядового звания (30.08.1887). Унтер-офицер (02.09.1888). Младший портупей-юнкер (21.12.1888). Старший портупей-юнкер (10.06.1889). Назначен в 4-ю резервную артиллерийскую бригаду. Отправился и прибыл (12.08.1889, 10.09.1889). Зачислен в 5-ю батарею. Переведен в Ивангородскую крепостную артиллерию (Высочайший приказ 16.02.1891). Отправился и прибыл (28.02.1891, 23.03.1891). Зачислен младшим офицером в 15-ю роту (15.03.1891). Зачислен в запас полевой пешей артиллерии по Курскому уезду (Высочайший приказ 02.03.1893). Из запаса определен вновь на службу в Коренной отдел Подвижных артиллерийских парков Киевского военного округа (11.11.1894 со старшинством с 18.04.1894). Прибыл и зачислен (15.12.1894). Переведен в Курский окружной артиллерийский склад с назначением помощником начальника артиллерийской мастерской (02.08.1896). Отправился и прибыл (20.09.1896). Командирован в 4-ю резервную артиллерийскую бригаду для несения строевой службы на два месяца (06.11.1896). Прибыл из командировки (08.01.1897). Переведен в 4-ю резервную артиллерийскую бригаду (22.09.1897). Зачислен в 3-ю батарею (15.10.1897). Прибыл к бригаде (02.11.1897). Член бригадного суда (18.12.1897-28.05.1898). Командирован в штаб Киевского военного округа для предварительного испытания в Николаевскую академию Генерального штаба (27.06.1898). Командирован в Санкт-Петербург для держания приемного экзамена в академию (20.08.1898). Зачислен в академию (07.10.1898). Переведен по окончании двух классов на дополнительный курс (02.09.1900). Дополнительный курс окончил успешно. Награжден премией Н.Н. Обручева за успешное окончание академии. Причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ (24.05.1901). Командирован в управление 56-й пехотной резервной бригады для отбытия лагерного сбора (03.07.1901). Прибыл в прикомандирование (11.07.1901). По отбытии лагерного сбора откомандирован в штаб XVII армейского корпуса (11.09.1901). Прибыл (14.09.1901). Старший адъютант штаба XVII армейского корпуса (26.02.1902). Прикомандирован к Лейб-гвардии Финляндскому полку для командования ротой на один год, куда и отправился (01.11.1902). Не прибывая из командировки, переведен на службу в Главный штаб (30.11.1903). Помощник столоначальника Главного штаба (04.12.1903). И.д. столоначальника штаба (28.04.1904, утв. 06.12.1904). Помощник начальника 9-го отделения Главного штаба (31.12.1904). Помощник делопроизводителя управления генерал-квартирмейстера Генерального штаба (01.05.1906). Назначен в часть 1-го обер-квартирмейстера (04.05.1906). Командирован в Киев (18.04-02.05.1906), в Вильно и Варшаву (27-31.01.1907). Командирован в 123-й пехотный Козловский полк для цензового командования батальоном на 4 месяца (29.04.1908). Прибыл и назначен командующим 4-м батальоном (01.05.1908). Наблюдающий за учебной и пулеметной командами (09.06.1908). Временно командовал полком (25-26.07.1908). Возвратился из командировки по окончании срока цензового командования (10.09.1908). Делопроизводитель ГУГШ (Высочайший приказ 14.11.1908). В распоряжении начальника Генерального штаба (Высочайший приказ 13.12.1910). Вследствие упразднения штатной должности (Приказ по военному ведомству. 1910. № 496) прикомандирован к ГУГШ для сдачи дел по прежней должности с 01.09.1910 (30.12.1910). В служебной командировке в Черногорию (22.12.1910-01.03.1914). Главный начальник военно-учебных заведений Черногории, генерал-инспектор народного образования, директор кадетского корпуса. Начальник штаба 3-й гренадерской дивизии (Высочайший приказ 03.03.1914). Прикомандирован к ГУГШ впредь до отправления к новому месту служения (03.03.1914). Отправился (06.03.1914). Участник Первой мировой войны. Командир 12-го гренадерского Астраханского императора Александра III полка (с 10.11.1914). Командир 5-го гренадерского Киевского полка. Начальник штаба 1-й гренадерской дивизии (с 19.11.1915). Начальник штаба III армейского корпуса (с 08.02.1917). Командующий 171-й пехотной дивизией (с 04.05.1917). Командир XXXIX армейского корпуса (с 09.09.1917). Избран командующим Особой армией (12.1917). Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (с 01.1918). Участник Гражданской войны. На службе в РККА. Начальник Западного участка отрядов завесы (29.03-09.1918). В составе мирной делегации в Киеве (09.1918). Арестован в Киеве по обвинению во взятии Киева в январе 1918 г., вывезен германским командованием в Гомель и обменян на шурина гетмана П.П. Скоропадского. Главноуполномоченный РВС Минской комиссии по пленным и беженцам. Вр.и.д. инспектора пехоты Полевого штаба РВСР (04-07.1919). Командующий армиями Южного фронта (07.07-10.1919). Помощник инспектора пехоты Полевого штаба РВСР (1919-1920). В распоряжении главнокомандующего всеми вооруженными силами республики (с 11.10.1919, на 1921). Военный представитель на мирных переговорах с Польшей и Финляндией (1920-1921). Состоял для особо важных поручений при РВСР (с 01.12.1921). На преподавательской работе. Преподаватель и старший преподаватель курсов усовершенствования высшего командного и политического состава РККА и Военной академии РККА (1922-1927). Редактор журнала «Военная мысль и революция». Редактор отдела тактики Военно-энциклопедического словаря РККА. Член конкурсной комиссии при Военной академии РККА. В отставке (с 1934). Персональный пенсионер РККА. Старший инспектор военно-санитарной подготовки студентов медицинских институтов наркомата здравоохранения РСФСР (с 08.1934). Преподавал в 1-м Московском государственном медицинском институте, Московском областном клиническом институте, Бауманском доме санитарной обороны, Российском обществе Красного Креста. Оставил воспоминания. Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 4, ряд 52, могила 1). Награды: Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1904), Св. Анны 3-й ст. (01.01.1905), Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1912), серебряная медаль на Александровской ленте в память царствования императора Александра III, темно-бронзовая медаль за труды по первой всеобщей переписи населения империи 1897 г., болгарский Командорский крест «За военные заслуги» (Высочайше разрешено принять и носить 30.05.1908), черногорский орден князя Даниила 1-го 3-й ст. (Высочайше разрешено принять и носить 12.09.1908), Высочайшее благоволение за труды при разработке вопросов по организации обозных войск и учреждений (01.06.1909), светло-бронзовая медаль на Андреевской ленте в память 200-летия Полтавской победы (31.10.1909), в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. (11.03.1913), в память 300-летия Царствования Дома Романовых (12.04.1913), черногорская медаль в память 50-летия правления короля Николая, орден Красной Звезды, золотые часы от ЦИК РСФСР с надписью «Стойкому защитнику пролетарской революции», золотые часы от РВС СССР с надписью «Честному воину РККА», знак «Отличник здравоохранения СССР». Соч.: Записки прикладной тактики: Лекции, читанные подполковником Егорьевым, в Офицерской стрелковой школе в 1905-1907 гг. Ораниенбаум, 1907, 1908. Женат первым браком на дочери курского купца Ольге Михайловне Наумовой. Дети: Ольга Сваричовская-Мамет (27.03.1892-1986), Владимир (04.03.1896-1943) – сотрудник НКИД, репрессирован. Братья: Константин (30.05.1870-?) – Генштаба генерал-лейтенант, Борис – подполковник.