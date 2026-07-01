ЕГЛОН

Моавитский царь, угнетавший Израиль 18 лет.

(Суд 3. 12-14). Его имя образовано от евр. - теленок, к-рое восходит к общесемит. корню с тем же значением. Воспользовавшись внутренними неурядицами и безвластием у израильтян (Ios. Flav. Antiq. V 4. 1), творивших «злое пред очами Господа » (Суд 3. 12), Е. покорил земли к западу от Иордана в районе Иерихона, бывшие наделами колен Ефрема и Вениамина, и обложил израильтян тяжелой данью. Союзниками в военных походах Е. против Израиля были соседнее царство аммонитян и кочевые племена амаликитян (Суд 3. 13). Израильский судья Аод, явившийся к Е. по случаю ежегодной уплаты подати моавитянам, беспрепятственно пронес оружие во дворец. Представ перед тучным Е., он убедил царя остаться с ним наедине в «прохладной горнице». Аод пообещал ему открыть слово Божие и заставил царя встать. Вонзив левой рукой меч в чрево царя по самую рукоять, Аод незаметно скрылся из дворца, замкнув за собой двери «прохладной горницы» (Суд 3. 15-23). Вскоре под предводительством Аода сыны Израилевы захватили переправу через Иордан и, разбив 10 тыс. моавитян, избавились от языческого ига на 80 лет (Суд 3. 27-30).

Согласно поздней раввинистической традиции, за благоговение царя, вставшего с трона ради слова Божия, была вознаграждена его дочь (или по др. версии - внучка) моавитянка Руфь, ставшая праматерью дома Давидова (Рут Раба. 2. 9). В христ. экзегезе образ тучного Е. символизирует гедонистическую философию, для к-рой удовольствие является высшим благом. Это учение побеждается, словно мечом Аода, евангельским словом истины (Orig. In Iudic. hom. IV 1).

Автор статьи: Я. М. Чехановец