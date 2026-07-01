ЕГИПЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ КОНФЛИКТЫ 1831-1833 И 1839-1841

ЕГИПЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ КОНФЛИКТЫ 1831-1833 И 1839-1841 - военные столкновения между наместником Египта - пашой Мухаммедом Али и османскими султанами - Махмудом II и Абдул-Меджидом.

В ос­но­ве кон­флик­тов ле­жа­ло стрем­ле­ние египетского пра­ви­те­ля к не­за­виси­мо­сти и рас­ши­ре­нию под­вла­ст­ных тер­ри­то­рий за счёт других вла­де­ний Ос­ман­ской им­пе­рии.

Пер­вый египетско-турецкий кон­фликт воз­ник осе­нью 1831 года, по­сле то­го как Му­хам­мед Али всту­пил в от­кры­тое про­ти­во­бор­ст­во с сул­тан­ской вла­стью. Египетские вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли Си­рию, Ли­ван, Па­ле­сти­ну, Ки­ли­кию, на­нес­ли по­ра­же­ние ос­ман­ской ар­мии в бит­ве при Ко­нье (21.12.1832) и на­ча­ли про­дви­же­ние к Стам­бу­лу. Рос­сия ока­за­ла по­мощь сул­та­ну Мах­му­ду II, по прось­бе ко­то­ро­го на Бос­фо­ре вес­ной 1833 года был вы­са­жен россий­ский де­сант (смотри Бос­фор­ская экс­пе­ди­ция 1833 года). При по­сред­ни­че­ст­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, опа­сав­ших­ся уси­ле­ния по­зи­ций Рос­сии в Ос­ман­ской им­пе­рии, в мае 1833 года в Кю­та­хье ме­ж­ду сул­та­ном и египетским па­шой бы­ло за­клю­че­но со­гла­ше­ние. Оно пре­ду­смат­ри­ва­ло при­зна­ние Му­хам­ме­дом Али сю­зе­ре­ни­те­та сул­та­на в об­мен на пе­ре­да­чу под его власть сирийских про­вин­ций Ос­ман­ской им­пе­рии. По­сле уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та и под­пи­са­ния Рос­си­ей и Тур­ци­ей Ун­кяр-Ис­ке­ле­сий­ско­го до­го­во­ра 1833 года российские вой­ска бы­ли эва­куи­ро­ва­ны.

Вто­рой египетско-турецкий кон­фликт (1839-1841) был вы­зван стрем­ле­ни­ем обе­их сто­рон пе­ре­смот­реть ус­ло­вия Кю­та­хий­ско­го со­гла­ше­ния. Во­енные дей­ст­вия бы­ли на­ча­ты вой­ска­ми сул­та­на. В ге­не­раль­ном сра­же­нии при Не­зи­бе (ныне Ни­зип, Тур­ция) 24 июня 1839 года ос­ман­ская ар­мия по­тер­пе­ла пол­ное по­ра­же­ние. Уг­ро­за раз­ва­ла Ос­ман­ской им­пе­рии по­бу­ди­ла ве­ду­щие ев­ропейские дер­жа­вы вме­шать­ся в кон­фликт на сто­ро­не сул­та­на (за ис­клю­че­ни­ем Фран­ции, под­дер­жав­шей пре­тен­зии Му­хам­ме­да Али ). 15 июля 1840 года в Лон­до­не бы­ла под­пи­са­на мно­го­сто­рон­няя кон­вен­ция (ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ав­ст­ри­ей, Прус­си­ей, Рос­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей) об ус­ло­ви­ях уре­гу­ли­ро­ва­ния египетско-турецкого кри­зи­са и со­вме­ст­ной во­енной по­мо­щи Ос­ман­ской им­пе­рии. Кон­вен­ция со­дер­жа­ла уль­ти­ма­тив­ное тре­бо­ва­ние к египетскому па­ше воз­вра­тить сул­та­ну Аб­дул-Мед­жи­ду ази­атские вла­де­ния и турецкий флот в об­мен на при­зна­ние его прав на на­следственное управ­ле­ние Егип­том. Му­хам­мед Али не при­нял уль­ти­ма­тум ев­ропейских дер­жав. В сентябре 1840 года со­юз­ный флот и де­сант­ные час­ти Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­ст­рии и Ос­ман­ской им­пе­рии на­ча­ли во­енные дей­ст­вия про­тив египетских войск, по­сте­пен­но вы­тес­няя их из Си­рии. В сра­же­нии при Джу­нии (близ Бей­ру­та) 10 октября 1840 года египетские вой­ска бы­ли раз­гром­ле­ны; в декабре 1840 года Му­хам­мед Али под­пи­сал ка­пи­ту­ля­цию. Со­глас­но сул­тан­ско­му ука­зу от 1 июня 1841 года он со­хра­нял в на­следственном вла­де­нии Еги­пет и Восточный Су­дан. Египетская ар­мия бы­ла со­кра­ще­на с 200 тысяч до 18 тысяч человек. Му­хам­мед Али при­знал вер­хов­ную власть сул­та­на и обя­зал­ся вы­пла­чи­вать в ос­ман­скую каз­ну еже­год­ную дань. На его вла­де­ния бы­ли рас­про­стра­не­ны все ме­ж­ду­народные до­го­во­ры Ос­ман­ской Тур­ции, в том числе анг­ло-ту­рец­кая и фран­ко-ту­рец­кая тор­го­вые кон­вен­ции 1838 года, от­крыв­шие египетские и су­дан­ские рын­ки для ев­ропейской тор­гов­ли.

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