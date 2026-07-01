ЕГИПЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ КОНФЛИКТЫ 1831-1833 И 1839-1841
ЕГИПЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ КОНФЛИКТЫ 1831-1833 И 1839-1841 - военные столкновения между наместником Египта - пашой Мухаммедом Али и османскими султанами - Махмудом II и Абдул-Меджидом.
В основе конфликтов лежало стремление египетского правителя к независимости и расширению подвластных территорий за счёт других владений Османской империи.
Первый египетско-турецкий конфликт возник осенью 1831 года, после того как Мухаммед Али вступил в открытое противоборство с султанской властью. Египетские войска оккупировали Сирию, Ливан, Палестину, Киликию, нанесли поражение османской армии в битве при Конье (21.12.1832) и начали продвижение к Стамбулу. Россия оказала помощь султану Махмуду II, по просьбе которого на Босфоре весной 1833 года был высажен российский десант (смотри Босфорская экспедиция 1833 года). При посредничестве Великобритании и Франции, опасавшихся усиления позиций России в Османской империи, в мае 1833 года в Кютахье между султаном и египетским пашой было заключено соглашение. Оно предусматривало признание Мухаммедом Али сюзеренитета султана в обмен на передачу под его власть сирийских провинций Османской империи. После урегулирования конфликта и подписания Россией и Турцией Ункяр-Искелесийского договора 1833 года российские войска были эвакуированы.
Второй египетско-турецкий конфликт (1839-1841) был вызван стремлением обеих сторон пересмотреть условия Кютахийского соглашения. Военные действия были начаты войсками султана. В генеральном сражении при Незибе (ныне Низип, Турция) 24 июня 1839 года османская армия потерпела полное поражение. Угроза развала Османской империи побудила ведущие европейские державы вмешаться в конфликт на стороне султана (за исключением Франции, поддержавшей претензии Мухаммеда Али). 15 июля 1840 года в Лондоне была подписана многосторонняя конвенция (между Великобританией, Австрией, Пруссией, Россией и Османской империей) об условиях урегулирования египетско-турецкого кризиса и совместной военной помощи Османской империи. Конвенция содержала ультимативное требование к египетскому паше возвратить султану Абдул-Меджиду азиатские владения и турецкий флот в обмен на признание его прав на наследственное управление Египтом. Мухаммед Али не принял ультиматум европейских держав. В сентябре 1840 года союзный флот и десантные части Великобритании, Австрии и Османской империи начали военные действия против египетских войск, постепенно вытесняя их из Сирии. В сражении при Джунии (близ Бейрута) 10 октября 1840 года египетские войска были разгромлены; в декабре 1840 года Мухаммед Али подписал капитуляцию. Согласно султанскому указу от 1 июня 1841 года он сохранял в наследственном владении Египет и Восточный Судан. Египетская армия была сокращена с 200 тысяч до 18 тысяч человек. Мухаммед Али признал верховную власть султана и обязался выплачивать в османскую казну ежегодную дань. На его владения были распространены все международные договоры Османской Турции, в том числе англо-турецкая и франко-турецкая торговые конвенции 1838 года, открывшие египетские и суданские рынки для европейской торговли.