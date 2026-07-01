ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1798‒1801
ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1798-1801 годов - поход французской армии с целью завоевать Египет, превратить его во французскую колонию и подорвать господство Великобритании в Восточном Средиземноморье.
Египет тогда входил в состав Османской империи, а фактически управлялся мамлюкскими беями. 19.05.1798 французский экспедиционный корпус (около 38 тысяч человек) генерала Наполеона Бонапарта (будущий император Наполеон I) на 309 транспортах под охраной эскадры (55 боевых кораблей) вице-адмирала Ф. Брюэса вышел из Тулона. Британское командование направило к Тулону эскадру контр-адмирала Г. Нельсона, но из-за шторма ей не удалось помешать выходу Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта, и 12 июня французы захватили остров Мальта. В ночь на 2 июля французские войска высадились в Александрии и двинулись к Каиру. Французская армия 13 июля у Шубра-Хит и 21 июля у пирамид разбила конницу мамлюков Мурад-бея, а 24 июля Наполеон Бонапарт вступил в Каир. Затем французские войска овладели дельтой реки Нил и Верхним Египтом, разбив отступившего туда Мурад-бея. Поражение французского флота в Абукирском сражении 1798 года отрезало армию Наполеона Бонапарта от Европы. В сентябре 1798 года Франции объявила войну Османская империя. В условиях французского оккупационного режима возникали многочисленные восстания (смотри Каирские восстания 1798 года и 1800 года). В феврале 1799 года Наполеон Бонапарт во главе 13-тысячной армии направился в Сирию, чтобы предотвратить наступление турецкой армии. Овладев Яффой и Хайфой, французские войска 18 марта осадили крепость Акка, но после 2-месячной осады и неудачного штурма (21 мая) отступили в Египет. Несмотря на победу 25 июля над британо-турецким десантом в Абукире, положение французской армии было безнадёжным. Оно усугублялось неудачами Франции в войне со 2-й антифранцузской коалицией (Итальянский поход 1799 года привёл к изгнанию французов почти изо всей Италии, а Средиземноморский поход 1798-1800 годов – к потере Ионических островов). Получив неутешительные известия из Европы, Наполеон Бонапарт 23 августа тайно отбыл во Францию. Генерал Ж. Клебер, возглавивший армию, 24.01.1800 заключил с Великобританией и Османской империей Эль-Аришскую конвенцию, по которой французская армия эвакуировалась на почётных условиях, но англичане потребовали разоружения французских войск, и военные действия возобновились. В марте 1800 года Клебер разбил у Гелиополя (Гелиополис) турецкую армию, вновь занял Каир и сумел утвердить французское господство в Египте. Однако после убийства Клебера (14 июня) командование французской армией (около 16 тысяч человек) принял генерал Ж. Мену, который после неудачных сражений с британскими войсками, высадившимися в Египте весной 1801 года, был вынужден капитулировать, и в сентябре остатки французской армии покинули Египет.
Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта, несмотря на ряд одержанных побед, с военной точки зрения оказалась неудачной. Французам не удалось привлечь на свою сторону мусульманское население Египта, а в условиях господства противника на море она не имела перспектив. В результате экспедиции, в составе которой находилось около 70 французских учёных, вырос интерес к изучению истории и культуры Древнего Египта, что вызвало появление специальных научных учреждений (Египетский музей, Служба древностей в Каире и др.).