ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1798‒1801

ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1798-1801 годов - поход французской армии с целью завоевать Египет, превратить его во французскую колонию и подорвать господство Великобритании в Восточном Средиземноморье.

Еги­пет то­гда вхо­дил в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии, а фак­ти­че­ски управ­лял­ся мам­люк­ски­ми бея­ми . 19.05.1798 французский экспедиционный кор­пус (около 38 тысяч человек) генерала На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (бу­ду­щий император На­по­ле­он I) на 309 транс­пор­тах под ох­ра­ной эс­кад­ры (55 бое­вых ко­раб­лей) ви­це-адмирала Ф. Брю­эса вы­шел из Ту­ло­на. Британское ко­ман­до­ва­ние на­пра­ви­ло к Ту­ло­ну эс­кад­ру контр-адмирала Г. Нель­со­на, но из-за штор­ма ей не уда­лось по­ме­шать вы­хо­ду Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта, и 12 ию­ня фран­цу­зы за­хва­ти­ли остров Маль­та. В ночь на 2 ию­ля французские вой­ска вы­са­ди­лись в Алек­сан­д­рии и дви­ну­лись к Каи­ру. Французская ар­мия 13 ию­ля у Шуб­ра-Хит и 21 ию­ля у пи­ра­мид раз­би­ла кон­ни­цу мам­лю­ков Му­рад-бея, а 24 ию­ля На­по­ле­он Бо­на­парт всту­пил в Ка­ир. За­тем французские вой­ска ов­ла­де­ли дель­той реки Нил и Верх­ним Егип­том, раз­бив от­сту­пив­ше­го ту­да Му­рад-бея. По­ра­же­ние французского фло­та в Абу­кир­ском сра­же­нии 1798 года от­ре­за­ло ар­мию На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та от Ев­ро­пы. В сентябре 1798 года Фран­ции объ­я­ви­ла вой­ну Ос­ман­ская им­пе­рия. В ус­ло­ви­ях французского оккупационного ре­жи­ма воз­ни­ка­ли мно­го­численные вос­ста­ния (смотри Ка­ир­ские вос­ста­ния 1798 года и 1800 года). В феврале 1799 года На­по­ле­он Бо­на­парт во гла­ве 13-ты­сяч­ной ар­мии на­пра­вил­ся в Си­рию, что­бы пре­дот­вра­тить на­сту­п­ле­ние турецкой ар­мии. Ов­ла­дев Яф­фой и Хай­фой, французские вой­ска 18 мар­та оса­ди­ли кре­пость Ак­ка, но по­сле 2-­ме­сяч­ной оса­ды и не­удач­но­го штур­ма (21 мая) от­сту­пи­ли в Еги­пет. Не­смот­ря на по­бе­ду 25 ию­ля над бри­та­но-турецким де­сан­том в Абу­ки­ре, по­ло­же­ние французской ар­мии бы­ло без­на­дёж­ным. Оно усу­губ­ля­лось не­уда­ча­ми Фран­ции в вой­не со 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей (Италь­ян­ский по­ход 1799 года при­вёл к из­гна­нию фран­цу­зов поч­ти изо всей Ита­лии, а Сре­ди­зем­но­мор­ский по­ход 1798-1800 годов – к по­те­ре Ио­ни­че­ских островов). По­лу­чив не­уте­ши­тель­ные из­вес­тия из Ев­ро­пы, На­по­ле­он Бо­на­парт 23 августа тай­но от­был во Фран­цию. Генерал Ж. Кле­бер, воз­гла­вив­ший ар­мию, 24.01.1800 за­клю­чил с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей Эль-Ариш­скую кон­вен­цию, по ко­то­рой французская ар­мия эва­куи­ро­ва­лась на по­чёт­ных ус­ло­ви­ях, но анг­ли­ча­не по­тре­бо­ва­ли ра­зо­ру­же­ния французских войск, и во­енные дей­ст­вия во­зоб­но­ви­лись. В мар­те 1800 года Кле­бер раз­бил у Ге­лио­по­ля (Ге­лио­по­лис) турецкую ар­мию, вновь за­нял Ка­ир и су­мел ут­вер­дить французское гос­под­ство в Егип­те. Од­на­ко по­сле убий­ст­ва Кле­бе­ра (14 ию­ня) ко­ман­до­ва­ние французской ар­ми­ей (около 16 тысяч человек) при­нял генерал Ж. Ме­ну, ко­то­рый по­сле не­удач­ных сра­же­ний с британскими вой­ска­ми, вы­са­див­ши­ми­ся в Егип­те вес­ной 1801 года, был вы­ну­ж­ден ка­пи­ту­ли­ро­вать, и в сен­тяб­ре ос­тат­ки французской ар­мии по­ки­ну­ли Еги­пет.

Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта, не­смот­ря на ряд одер­жан­ных по­бед, с во­енной точ­ки зре­ния ока­за­лась не­удач­ной. Фран­цу­зам не уда­лось при­влечь на свою сто­ро­ну му­сульманское на­се­ле­ние Егип­та, а в ус­ло­ви­ях гос­под­ства про­тив­ни­ка на мо­ре она не име­ла пер­спек­тив. В ре­зуль­та­те экс­пе­ди­ции, в со­ста­ве ко­то­рой на­хо­ди­лось около 70 французских учё­ных, вы­рос ин­те­рес к изу­че­нию ис­то­рии и куль­ту­ры Древ­не­го Егип­та , что вы­зва­ло по­яв­ле­ние специальных научных уч­ре­ж­де­ний (Еги­пет­ский му­зей, Служ­ба древ­но­стей в Каи­ре и др.).

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