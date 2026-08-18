ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1798‒1801

Египетская экспедиция 1798—1801 — попытка завоевания Египта войсками революционной Франции.

Заключение генералом Н. Бонапартом (см. Наполеон I ) Кампо-Формийского мира 1797 с Австрией покончило со второй антифранцузской коалицией (см. Наполеоновские войны ). Единственным соперником Франции осталась Великобритания. Директория 5 марта 1798 приняла секретное решение отправить французскую армию под командованием Бонапарта в принадлежавший Османской империи, но управлявшийся мамлюками Египет, чтобы создать плацдарм для последующего захвата британских колоний в Индии и чтобы удалить из Парижа популярного и честолюбивого генерала. Официальным поводом для вторжения стали жалобы европейских купцов на притеснения со стороны мамлюков. 19 мая 1798 французская эскадра с Восточной армией на борту вышла в море. 10 июня французы захватили Мальту, а 2 июля высадились у Абукира . Взяв Александрию, Бонапарт двинулся к Каиру. 14 июля он разбил передовые отряды мамлюков при Шубраките, а 21 июля их основные силы в битве у Пирамид . Предводители мамлюков — Мурад-бей и Ибрагим-бей — бежали соответственно в Верхний Египет и в Сирию. 24 июля французы вступили в Каир. 1—2 августа английская эскадра Г. Нельсона уничтожила французский флот у Абукира. Блокированные в Египте, французы организовали управление им, используя ранее существовавшие там государственные институты. Прибывшие с армией ученые занялись активным изучением страны. Для этого 22 августа был учрежден Институт Египта. Он издавал газету Courrier de l’Égypte и журнал Décade Égyptienne. 9 сентября Османская империя объявила Франции войну. Султан призвал мусульман к джихаду . 21—24 октября произошло Первое Каирское восстание, жестоко подавленное французами.

10 февраля 1799 Бонапарт повел основные силы Восточной армии в Сирию, рассчитывая таким образом принудить султана к миру. 7 марта французы захватили Яффу, устроив там резню мирного населения. 16 апреля Бонапарт и Ж.-Б. Клебер разгромили турок у горы Табор. Однако осада Акры (ныне Акко) 20 марта — 21 мая оказалась неудачной для французов, и они были вынуждены вернуться в Египет. В середине июля 1799 турецкие войска высадились с английских кораблей у Абукира, но 25 июля были разгромлены Бонапартом, который вскоре после этого бросил свою армию и с ближайшим окружением тайно отплыл во Францию. Новый командующий Восточной армией генерал Клебер принял войска в самом плачевном состоянии: солдаты были деморализованы, они давно не получали жалованья, их ряды таяли от чумы, дизентерии и других болезней. 29 декабря измена части французских солдат позволила турецкой армии под командованием великого визиря Юсуф-паши захватить форт Эль-Ариш и открыть себе путь в Египет.

Вынужденный вступить в переговоры с османами и англичанами, Клебер 23 января 1800 заключил с великим визирем (см. вазир ) Эль-Аришское соглашение, по которому французы в течение трех месяцев должны были переправиться во Францию на турецких судах. Когда, в соответствии с соглашением, турецкая армия подошла к Каиру, Клебер узнал, что командующий английским флотом в Средиземном море не собирается пропускать французов, пока не получит санкции из Лондона. Боевые действия возобновились. Клебер 20 марта разгромил армию визиря у Гелиополиса и в ходе преследования полностью уничтожил ее. Часть турок и мамлюков сумела прорваться в Каир, где началось Второе Каирское восстание, которое Клебер, сочетая военные и дипломатические методы, сумел подавить только к 21 апреля. В наказание на жителей города была наложена огромная контрибуция, позволившая выплатить долги по жалованью военнослужащим Восточной армии. Мурад-бей признал протекторат французов и получил от них пост правителя Верхнего Египта. 14 июня Клебер был убит сирийцем Сулейманом.

Новый главнокомандующий генерал Ж. Мену отказался от идеи эвакуации и взял курс на колонизацию Египта. Однако его политика столкнулась с оппозицией части генералитета и нашла поддержки у рядового состава. 8 марта 1801 англичане высадились у Абукира и 21 марта разбили французов при Канопе. 31 марта турецкая армия опять захватила Эль-Ариш. 27 мая капитулировал французский гарнизон Каира. Блокированный с остатками своей армии в Александрии, Мену продолжал сопротивление до 31 августа, после чего капитулировал. Осенью 1801 французские войска эвакуировались из Египта на британских кораблях. Одним из главных научных памятников Е. э. стало многотомное «Описание Египта», подготовленное к 1810 французскими учеными. Работа над ним фактически положила начало такой научной дисциплине, как египтология.

Ист.: Абд ар-Рахман ал-Джабарти. Египет в период экспедиции Бонапарта. М., 1962; Наполеон Бонапарт. Египетский поход. М., 2007; De La Jonquière C. L’Expédition d’Égypte (1798—1801). Vol. 5. Paris, 2003.

Лит.: Laurens H. L’expédition d’Egypte 1798—1801. Paris, 1997; Cole J. Napoleon’s Egypt: Invading the Middle East. Cairo, 2007; Чудинов А. В. Сражение при Гелиополисе, или Забытая победа // Французский ежегодник 2014. Т. 2. М., 2014; Чудинов А. В. Второе Каирское восстание: 20 марта — 21 апреля 1800 г. // Французский ежегодник 2015. М., 2015; Прусская Е. А. Французская экспедиция в Египет 1798—1801гг.: взаимное восприятие двух цивилизаций. М., 2016.