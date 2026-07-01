ЕГИПЕТ-IV

Часть 4. Египет от Первой мировой войны до XXI в. Ссылки на остальные части см. в конце статьи.

Воспользовавшись вступлением Османской империи в Первую мировую войну , Великобритания объявила в декабре 1914 о переходе Е. под британский протекторат. Ресурсы Е. активно использовались ею для военных нужд. В итоге война способствовала ухудшению экономического и политического положения египтян, привела к сдвигам в социально-экономической жизни страны и резкому нарастанию враждебности местного населения в отношении Великобритании.

Поражение Османской империи поставило вопрос о дальнейшей судьбе ее арабских провинций. Формально Е. и Судан оставались в составе побежденной державы, однако на деле находились под контролем Великобритании. Во время обсуждения державами-победительницами будущего арабских провинций Османской империи вопрос о независимости Е. не стоял; предполагалось, что он останется под контролем Великобритании. Это стало одной из причин недовольства египетских националистов, которые обратились к генеральному консулу с просьбой о представлении их интересов на Парижской мирной конференции . Просьба египетской делегации во главе с Саадом Заглюлем осталась безответной. Заглюля выслали из страны. Так был дан толчок восстанию 1919, в котором приняли участие представители широких слоев населения Е. Протестующие требовали освобождения Заглюля и допуска египетской делегации на мирную конференцию. Британским властям удалось подавить восстание, однако в 1921 оно вспыхнуло с новой силой.

В условиях постоянной внутренней нестабильности в Е. Великобритания взяла на вооружение тактику стратегического маневра. В 1922 была принята декларация об отмене английского протектората и провозглашении независимости Е. В 1923 опубликована египетская конституция, согласно которой в стране учреждалась конституционная монархия с двухпалатным парламентом, при этом правящая династия, ведущая свое происхождение от Мухаммада Али, по-прежнему оставалась центральным звеном власти в Е. Все монархи Е., начиная с Ахмада Фуада I , стали именоваться королями. Вместе с тем независимость Е. ограничивалась сохранением ряда привилегий для Великобритании, таких как контроль над Суэцким каналом, Нилом и Суданом и др. На первых парламентских выборах 1923 победила партия Заглюля «Вафд» («Делегация»). Новое правительство пыталось вести переговоры с Великобританией об окончательном предоставлении независимости, однако Лондон, пользуясь противоречиями внутри египетской элиты, откладывал обсуждение этого вопроса. Одним из инструментов влияния англичан на политическую ситуацию в Е. стала ротация «недоговороспособного» состава национального правительства.

В 1924 Великобритания в одностороннем порядке объявила о прекращении режима совместного управления Суданом с Е. Национальная элита была расколота и не смогла адекватно отреагировать на это событие. К концу 1920-х «Вафд» все больше склонялся в сторону соглашательской политики в отношении Великобритании и начал терять авторитет среди населения. В 1930 после очередного неудачного раунда англо-египетских переговоров по вопросу о независимости англичане организовали государственный переворот и отстранили вафдистов от власти. Новое правительство объявило о введении конституции, которая значительно расширяла права короля. Под влиянием антибританских волнений в 1934 реакционное правительство вынуждено было уйти в отставку, а конституция 1923 была восстановлена.

В 1936 было заключено двустороннее англо-египетское соглашение, согласно которому Великобритания сохраняла военное присутствие в Египте для отражения возможной «фашистской угрозы»; восстанавливался режим кондоминиума. В 1938 партия «Вафд» впервые потерпела поражение на парламентских выборах. Накануне Второй мировой войны в стране распространялись профашистские настроения, в том числе среди представителей политической элиты, однако Великобритания продолжала контролировать внутреннюю обстановку.

Экономика Е. межвоенного периода испытывала значительное влияние Великобритании, оставаясь по преимуществу монокультурной. В силу этого мировой экономический кризис 1929—1933 сказался на Е. самым негативным образом, приведя к ухудшению жизни основной части населения. Попытка преодоления кризиса не привела к коренному улучшению ситуации и обернулась в итоге очередным экономическим кризисом в Е. накануне Второй мировой войны. Одной из причин предвоенного кризиса стало резкое падение цен на хлопок.

Египетская литература межвоенного периода, с одной стороны, испытала значительное влияние национального подъема 1919—1923, а с другой — все больше проникалась общеевропейскими тенденциями. В прозе утвердились два основных направления: реализм (или «обновление»), яркими представителями которого стали Аббас аль-Аккад, Таха Хусейн, Тауфик аль-Хаким и др., и египетский исторический роман, одним из создателей которого стал будущий Нобелевский лауреат Нагиб Махфуз.

Вторая мировая война и послевоенная ситуация. В годы Второй мировой войны Е. был превращен в важнейший военно-стратегический плацдарм Великобритании на Ближнем Востоке и в Африке. Военные действия на территории Е. велись в 1940—1943. Эль-аламейнская операция 1942 стала решающей на североафриканском фронте, после нее отступление итало-германских войск на запад приняло необратимый характер. В годы войны в Е. вновь активизировалось национальное движение за независимость. К нему примкнули левые силы, а также созданное в 1928 исламское политическое движение «Братья-мусульмане». В 1946 начинались англо-египетские переговоры о пересмотре договора 1936, однако Великобритания намеренно затягивала этот процесс, что вызвало раздражение революционно настроенных масс, требовавших немедленного выведения британских войск из страны.

В 1948 началась первая арабо-израильская война , которая позволила Лондону направить наиболее опасные революционные элементы из Е. на борьбу с «сионистским образованием». Однако в 1950 волнения вспыхнули с новой силой. В 1951 египетский парламент одобрил предложение правительства об односторонней денонсации англо-египетского договора 1936. Судан объявлялся частью Египта, а король Фарук (1936—1952) получил титул «короля Египта и Судана». Британские власти не признали это решение, увеличили численность военных сил в Е. и приступили к жесткому подавлению антибританских выступлений. Неспособность короля и правительства остановить разгул жестокости со стороны англичан стала одной из причин, которые привели страну к военному перевороту 1952. 23 июля группа военных под предводительством Гамаля Абдель Насера и Мухаммада Нагиба объявила о захвате власти и отстранении правительства.

«Свободные офицеры» и Гамаль Абдель Насер. Военный переворот оказался практически бескровным. Власть перешла в руки Совета революционного командования (СРК) во главе с генералом Нагибом. Целью переворота, или Революции 23 июля, провозглашалась ликвидация зависимости от Великобритании и достижение благоденствия широких слоев населения В 1953 была упразднена монархия. Фарук I, годом ранее отрекшийся от престола в пользу своего малолетнего сына Ахмада Фуада II, вместе с семьей отплыл в Монако. Первым президентом республики стал Нагиб. В 1954 он был отстранен от власти Насером по обвинению в превышении полномочий и помещен под домашний арест. Было объявлено о начале вывода британских войск из Е., что, однако, затянулось до Суэцкого кризиса . В 1956 Насер в одностороннем порядке национализировал Суэцкий канал, что стало главной причиной военной агрессии в отношении Е. со стороны Великобритании, Франции и Израиля. Под давлением СССР и США эти страны вынуждены были прекратить агрессию. В результате авторитет Насера в арабском мире значительно возрос, он превратился в символ сопротивления колониальным силам в регионе.

Внутренняя политика Насера была неоднозначной. В политической сфере утвердились авторитарные тенденции. Деятельность партий была запрещена. В 1954 было разгромлено крупнейшее исламское движение «Братья-мусульмане». Подавлялись левые движения, особенно студенческие. В 1963—1976 единственной политической организацией был Арабский Социалистический Союз (АСС). Конституции 1956, 1958 и 1964 утверждали президентскую форму правления.

Аграрная реформа 1952—1961 способствовала перераспределению части земель в пользу феллахов и созданию сельскохозяйственных кооперативов, однако не привела к ликвидации архаичных элементов в египетской деревне. Вместе с тем Насер добился полного вывода английских войск из Е. и национализировал иностранную собственность, что привело к росту доходов страны. Строительство и последующее открытие высотной Асуанской плотины в 1971 позволило провести электрификацию и в значительной степени расширить площадь посевных земель. Во 2-й половине 1950-х был совершен переход от государственного капитализма к плановой экономике, что обеспечило успех в развитии ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства; удалось наконец преодолеть глубокую экономическую отсталость. Е. превратился в одну из наиболее развитых стран третьего мира.

Во внешней политике Насер следовал курсу на сотрудничество с арабскими государствами и странами «социалистического блока». В годы его правления Е. стал ведущим участником системы региональных отношений. В 1958—1961 Е. вместе с Сирией входил в состав Объединенной Арабской Республики . В 1962—1967 египетские военные силы принимали участие в гражданской войне в Сев. Йемене на стороне республиканцев. В 1967 Е. вместе с рядом других арабских стран принял участие в «Шестидневной войне» с Израилем. Поражение в войне имело тяжелые последствия для Е. — он потерял контроль над Синайским п-вом. Позиции Насера в арабском мире вообще и в Е. в частности пошатнулись. В 1967 в Каире был раскрыт заговор во главе с одним из ближайших соратников Насера, Абдель Хакимом Амером, после чего была проведена чистка политической и военной элиты. Отказ США и западных стран финансировать строительство Асуанской плотины подтолкнул Насера к сотрудничеству с СССР. Москва предоставила Каиру кредит на строительство плотины и впоследствии не раз оказывала ему военную и дипломатическую поддержку.

1950—1960-е считаются периодом расцвета египетской культуры ХХ в. В литературе появились новые направления и жанры. Под влиянием идей египетского национализма и исламского социализма авторы стали чаще обращаться к мотивам истории ислама и использовать элементы разговорного языка. Легализация социалистических идей сказалась на творчестве таких писателей, как Тауфик аль-Хаким, Махмуд Теймур и др. Возникло движение «новых реалистов» (Махмуд Амин аль-Алим, Абд аль-Азим Анис и др.), которые, полемизируя с «обновителями», обвиняли их в недооценке идейного содержания. Вместе с тем это и время расцвета представителей «старой» «обновленческой» школы. В этот период Нагиб Махфуз получил европейское признание за свою «каирскую трилогию» (1956—1957). В 1962 он написал, пожалуй, самый известный свой роман на Западе — «Дети нашей улицы». Появились новые драматургические театры. Заметный вклад в развитие египетского театрального искусства внес Свободный театр, в котором были поставлены спектакли по наиболее ярким национальным произведениям того времени. Однако после поражения Е. в войне 1967 во многих сферах культуры наметился спад, который продолжится в следующий период под влиянием новых тенденций в политике и экономике.

Важную реорганизацию пережил университет аль-Азхар — старейшее учебное заведение в Е. Реформа 1961 полностью перевела университет под государственный контроль. В образовательные программы помимо религиозных предметов в обязательном порядке были введены и «светские» — математика, экономика и др. Это позволило повысить образовательный статус университета и превратить его в ведущий региональный исламский вуз.

Правление Анвара Садата . После смерти Насера и. о. президента был назначен Анвар Садат , один из членов «Свободных офицеров». Ближайшее окружение Насера не воспринимало Садата всерьез, однако за короткое время ему удалось расчистить политическое поле ото всех ключевых соперников. Этот процесс назвали «исправительным движением». В 1970 Садат был избран президентом, а в 1971 страна переименована в Арабскую Республику Египет. Конституция 1971 предоставляла президенту еще большие полномочия, чем были у Насера: Садат получил право не только вмешиваться в работу органов государственной власти, но и фактически подменять их.

Во внешней политике к середине 1970-х происходила постепенная переориентация на США, которые становились главным западным инвестором и кредитором Е., предоставляя ему, в том числе и безвозмездную помощь. Отказ от сотрудничества с СССР отчасти был связан со стремлением Садата утвердить свою власть на принципах, отличных от политики его предшественника, но объяснялся и острой необходимостью поддержки капиталистических элементов в экономике. Важной причиной была и угроза переворота во главе с левыми силами в первые годы правления Садата, в силу чего он стал с недоверием относиться к советским советникам и специалистам в Е. В 1976 был денонсирован советско-египетский договор о дружбе и сотрудничестве.

6 октября 1973 Е. и Сирия начали скоординированные военные действия против Израиля, которые вошли в историю как Война Судного дня . Главная цель войны — возвращение оккупированных в 1967 Израилем египетских и сирийских территорий — не была достигнута. Напротив, израильская армия продвинулась в глубь территории Е. и угрожала Каиру. И все же Е. в этой войне показал значительно возросший, по сравнению с войной 1967, военный потенциал. По требованию ООН военные действия были прекращены; обе стороны, и арабская, и израильская, понесли многочисленные потери. Стремясь добиться возвращения Синайского п-ова под контроль Е., Садат пошел на сепаратные переговоры с Израилем. В 1977 состоялся первый визит египетского президента в Израиль, после чего бо`льшая часть арабских стран разорвала или приостановила дипломатические отношения с Каиром. Е. был исключен из Лиги арабских государств , а столица организации перенесена из Каира в Тунис. Несмотря на осуждение арабского мира, Садат продолжил переговоры с Израилем и в 1978 подписал Кэмп-дэвидские соглашения , итогом которых стало возвращение Е. оккупированных в 1967 территорий.

Во внутренней политике был объявлен курс на либерализацию и демократизацию, что, среди прочего, имело целью смягчить неудачи Е. в войне с Израилем. В 1974 начались экономические реформы, направленные на интеграцию страны в мировую экономику. Политика «открытых дверей» («инфитах») подразумевала модернизацию экономики и соединение трудовых ресурсов страны с западными технологиями и капиталом. В Порт-Саиде, Александрии и других крупных городах создавались предприятия с участием иностранного капитала. Главными сферами иностранного капиталовложения стали разведка и добыча нефти, энергетика, машиностроение, нефтехимия. Эти преобразования получили финансовую поддержку, в частности со стороны США и Саудовской Аравии.

В эти годы резко усилилась трудовая миграция египтян, прежде всего в страны Персидского залива, что стало одним из важных факторов экономического роста — благодаря денежным переводам эмигрантов-египтян домой. Вместе с тем госсектор продолжал оставаться основой египетской экономики, падала эффективность накопления ввиду малорационального использования капитальных ресурсов. Политика «инфитаха» привела к падению уровня жизни сельского населения, а также рабочих, ремесленников и других групп и способствовала усилению социального расслоения. В целом, несмотря на оздоровление некоторых сфер промышленности и экономики, политика «открытых дверей» не привела Е. к ожидаемому в начале реформ уровню иностранных инвестиций.

Неровный характер экономических реформ был отчасти компенсирован политическими преобразованиями. В 1976 было объявлено о создании трех платформ на базе АСС — центристской, левой и правой. Первые выборы в Национальное собрание показали убедительную победу центристских сил. В 1977 был принят закон о политических партиях. Требования, сформулированные в законе, исключали возможность регистрации несогласных с политикой режима партий.

Наибольшую угрозу собственной власти президент видел в бывших соратниках Насера и левых силах. Если сильнейших своих одиночных соперников Садат устранил еще в ходе «исправительного движения», то подорвать влияние левых было намного сложнее, т. к. в то время они пользовались достаточно широкой поддержкой. В качестве противовеса их влиянию Садат решил поощрить к участию в общественно-политической жизни исламские движения и группы. Из эмиграции начали возвращаться активисты организации «Братья-мусульмане»; движение к концу 1970-х практически полностью восстановило свою структуру. Росло влияние исламских кружков среди студенчества. Эти кружки получили название «ал-Джамаат ал-исламийа» («Исламские общества»), на базе которых впоследствии образовались в том числе такие радикальные исламские движения, как «ал-Джихад», «ат-Такфир ва-л-Хиджра» и др.

Растущая роль исламских кружков, групп и движений оказывала все большее влияние на общественно-политические отношения. Под давлением исламских активистов в 1980 была одобрена поправка к конституции, согласно которой принципы шариата провозглашались основным (а не «одним из», как раньше) источником законодательства. Начал действовать специальный конституционный орган, следящий за тем, чтобы все законы и нормы соответствовали принципам шариата. Между тем среди сторонников исламистов нарастало недовольство властью, которое особенно усилилось после поездки Садата в Израиль. 6 октября 1981, во время празднования 8-й годовщины начала «Войны Судного дня», Садат был застрелен на парадной трибуне радикальными исламистами.

Внешняя и экономическая политика Садата отразилась на развитии национальной культуры. Постепенно сокращался госсектор в кино, театре, издательском деле. Расширение частного сектора привело к резкому снижению качества театральных постановок и кинопродукции. Одновременно создавались новые «органы культуры» панегирического по отношению к властям направления. В среде египетских деятелей искусства это породило ответную реакцию, выразившуюся в развитии критической прозы и сатиры. Многие деятели культуры, в том числе левых взглядов, не выдержав напора властей, эмигрировали.

Правление Хосни Мубарака . После убийства Садата власть перешла к вице-президенту Мубараку . В первые дни существовала вероятность захвата ряда крупных городов страны радикальными группировками, однако военные оперативно пресекли эти попытки. 14 октября 1981 на всенародном референдуме Мубарак был избран президентом. Затем он переизбирался четыре раза: в 1987, 1993, 1999 и 2005.

В экономике новый президент продолжил политику «открытых дверей», однако попытался смягчить ряд наиболее неоднозначных ее последствий, проявившихся еще при правлении предыдущего президента. В частности, были восстановлены элементы планового ведения хозяйства, уравновешено развитие государственного и частного секторов, осуществлен возврат к средне- и долгосрочному планированию; были приняты меры, направленные на приостановку опережающих темпов роста импорта. Между тем обвал мировых цен на нефть в 1986 неблагоприятно сказался на египетской экономике: значительно возросли бюджетная и банковская задолженность, падали доходы от нефтедобычи и нефтепереработки, а также от туризма.

1990-е были ознаменованы реализацией программы приватизации, итоги которой вызвали крайне неоднозначную реакцию. По мнению египетского руководства, реформы позволили вдохнуть силы в национальную экономику, увеличить финансовый рост ВВП и снизить бюджетный дефицит по отношению к ВВП. Оппозиция же осудила итоги приватизации, считая, что она оказалась несвоевременной и привела к возросшей зависимости Египта от международных финансовых институтов.

В политической сфере Мубарак балансировал между необходимостью демократических преобразований, с одной стороны, и отражением угрозы радикального исламизма, с другой. Сразу после убийства Садата было введено чрезвычайное положение, которое позволяло властям накладывать ограничения на ряд политических и экономических свобод, вводить жесткую цензуру и т. д. Чрезвычайное положение с небольшим перерывом действовало вплоть до начала «арабской весны» и было одним из основных объектов критики со стороны египетской оппозиции. На парламентских выборах вплоть до 2005 уверенно лидировала правящая Национально-демократическая партия, ставшая символом власти Мубарака.

С началом 2000-х меняется отношение правительства к оппозиционным, в частности исламским движениям. Несмотря на действовавший запрет всех групп, созданных на исламской основе, власть стала поощрять наиболее умеренные из них к участию в выборах. В 2005 на парламентских выборах впервые кандидаты от «Братьев-мусульман» завоевали около 25 % мест. В конце этого года в стране прошли первые альтернативные президентские выборы, победу в которых одержал Мубарак.

В 2007 были внесены поправки к конституции, наиболее важные из которых касались отмены всех упоминаний о социализме, а также предоставления властям дополнительных политических и полицейских функций. Конституционная реформа 2007 фактически означала сворачивание политических преобразований, провозглашенных Мубараком в 2005. По итогам парламентских выборов 2010 кандидаты от правящей партии завоевали более 90 % мест, а у других партий, прошедших в Национальное собрание, не оказалось никаких шансов сформировать представительную оппозицию. По оценкам экспертов, эти результаты стали одной из причин, вызвавших массовые протесты в Каире и других крупных городах в начале 2011. Среди других причин антиправительственных выступлений были ухудшение ряда экономических и социальных показателей, разгул коррупции, а также агрессивные действия министерства внутренних дел в отношении оппозиционных деятелей.

Во внешней политике Мубараку удалось добиться наибольших успехов. В 1989 было восстановлено членство Е. в Лиге арабских государств, а в 1991 столица организации вернулась в Каир. В этот период Е. превратился в одного из основных участников переговоров по палестино-израильскому урегулированию, а с начала 2000-х присоединился к международной коалиции по борьбе с терроризмом. После распада СССР началось постепенное восстановление отношений Каира с Москвой.

«Арабская весна» и ее последствия . В конце 2010 — начале 2011 в ряде арабских стран начались массовые волнения. Протестующие требовали улучшения условий жизни, социальных и политических реформ; в некоторых случаях демонстранты выступали за отставку правительств и глав государств. Значительную роль в этих событиях сыграли революционно настроенные молодежные движения. Используя современные средства связи, в частности группы в социальных сетях, молодые активисты способствовали стремительному нарастанию протестных настроений в регионе. В СМИ и ряде академических работ эти события получили название «арабской весны».

Массовые волнения января-февраля 2011 в Е. привели к отставке Мубарака и правительства, роспуску парламента и Национально-демократической партии. Власть перешла к Высшему совету Вооруженных сил (ВСВС) Е. во главе с министром обороны Мухамадом Хусайном Тантави. В конце 2011 — начале 2012 прошли выборы в парламент, главным итогом которых стала победа исламских партий. В июне 2012 во 2-м туре президентских выборов одержал победу кандидат от организации «Братья-мусульмане» Мухаммад аль-Мурси. Несмотря на довольно широкую популярность «Братьев-мусульман» накануне начала массовых протестов, Мурси не удалось заручиться широкой поддержкой элит, военных и населения. В июле 2013 в результате государственного переворота он был отстранен от власти ВСВС и арестован по обвинению в преступлении против народа. Негодование сторонников Мурси едва не поставило страну на грань гражданской войны, однако военным удалось подавить основные очаги массовых протестов. В июне 2014 шестым президентом Е. был избран бывший министр обороны и председатель ВСВС Абд аль-Фаттах ас-Сиси.

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