ЕГИПЕТ-III

Часть 3. Египет от XVI до начала XX в. Ссылки на остальные части см. в конце статьи.

Османский Е. В 1516—1517 Е. был покорен османским султаном Селимом I (1465—1520). Благодаря применению артиллерии он разгромил мамлюкское войско сначала в Сирии в сражении на равнине Мардж Дабик (24 августа 1516), где погиб султан Кансаух аль-Гаури, а затем и в битве при Райдание (вблизи Каира) 22 января 1517. Население Е., недовольное политикой мамлюков, в основном не сопротивлялось османам и даже оказывало им поддержку. Последний мамлюкский султан — племянник Кансауха аль-Гаури Туманбай (1517) пытался после битвы занять Каир, но потерпел поражение, был захвачен в плен османами и казнен.

Е. стал провинцией Османской империи , управление которой возлагалось на назначенного из Стамбула наместника (вали). Одним из первых вали стал мамлюкский перебежчик Сайф ад-Дин Хаирбай. Мамлюкская военная структура и система ее воспроизводства не была уничтожена османами, административное устройство Е. также практически осталось прежним. Главные изменения коснулись землевладения (были конфискованы владения мамлюков и часть вакфов), налоговой (упразднены чрезмерные повинности крестьян) и социальной сферы (запрещены питейные заведения и публичные дома). Эти перемены были закреплены в Канун-наме Миср — кодексе законов Е. Селима I.

Его преемник султан Сулейман Кануни (Великолепный, 1520—1566) обнародовал в 1523 новый канун-наме Миср, согласно которому самостоятельность Е. была сильно ограничена. Это вызвало неудовольствие в мамлюкской среде, выразившееся в мятежах против османской власти. В 1523 восстал египетский наместник Ахмад-паша, провозгласивший себя султаном Е. После подавления этого выступления османы начали серьезные преобразования с целью подавления центробежных сил. Был создан законно-совещательный орган при вали Е. — диван , в Е. расквартировали семь османских воинских подразделений.

С развитием структурного кризиса, поразившего Османскую империю в XVII—XVIII вв., центральная власть в стране ослабевала. В 1586 в Е. впервые был свергнут османский наместник, мятежи против присланных губернаторов стали обыденным делом. В обстановке нестабильности и хаоса фактическое управление Е. все больше переходило в руки могущественных мамлюкских беев (тур. «господин»), стоявших во главе кланов, или «домов», конкурировавших друг с другом. Наиболее могущественными из них ко 2-й половине XVII в. стали соперничавшие между собой дома Факарийя и Касимийя. Начало XVIII в. ознаменовалось настоящей войной между этими кланами, которые объединились в борьбе за власть с османским воинскими подразделениями, расквартированными в Е.: Факарийя с янычарами, Касимийя — с азабами. В 1711 Касимийя в результате ожесточенной борьбы одержали победу над соперниками, однако в 1730 Факарийя взяли реванш. Вскоре на политическую арену Е. вышел новый мамлюкский клан — Каздаглийя, захвативший власть во 2-й половине 1740-х.

Фактически мамлюкские кланы создали параллельные османским структуры власти: один из 24 наиболее влиятельных мамлюкских беев становился «шайх аль-баладом» («старшиной страны») — неформальным лидером всех мамлюков. Именно он обладал наибольшими властными полномочиями, а присылаемый из Стамбула наместник являлся лишь декоративной фигурой. Население Е. было фактически отстранено от власти: жители занимались земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей, а также исламским богословием. Интеллектуальную элиту египетского общества того времени составляли улама — высшая прослойка наиболее влиятельных ученых богословов, знатоков права, хранителей религиозной традиции, в первую очередь шайхи мечети и университета аль-Азхар в Каире. Османские власти мирились с самостоятельностью мамлюков, пока те посылали деньги в центральную казну.

Шайх аль-балад Али-бей аль-Кабир (1728—1773) предпринял попытку прекратить выплату дани Порте, в 1770 подчинил Хиджаз , и, объединив силы с пашой сирийской провинции Сайда Захиром аль-Умаром (ум. 1775), провозгласил себя независимым от Стамбула правителем Е. В 1771 их совместные войска начали наступление в Сирии. Однако ближайший сподвижник Али-бея Мухаммад Абу-з-Захаб с частью мамлюков перешел на сторону османов, организовав вооруженную борьбу против своего бывшего патрона. В 1773 в битве при Салихийе Али-бей был захвачен мятежниками в плен и затем погиб. Сменивший его на посту шайх аль-балада Мухаммад Абу-з-Захаб (1735—1776) предпочел вновь наладить отношения со Стамбулом. После его смерти в 1776 продолжилась междоусобная борьба мамлюкских беев за власть в Е., в результате которой был образован дуумвират бывших мамлюков Али-бея Ибрахим-бея (1735—1817) и Мурад-бея (1750—1801): первый занял пост шайх аль-балада, второй — почетный пост амир аль-хаджа (предводителя каравана паломников).

В 1786 Османская империи предприняла попытку упрочить свою власть в стране. В Е. была отправлена военная экспедиция под предводительством Хасан-паши, которая на время укрепила власть османского наместника. Однако османы лишь ненадолго поставили Е. под контроль, постепенно реальная власть в стране вернулась в руки дуумвиров Ибрахим-бея и Мурад-бея. Их правление характеризовалось произволом по отношению к местным жителям и иностранцам. Это послужило поводом для вторжения в Е. сил Наполеона Бонапарта (будущего Наполеона I ), заинтересованого в том, чтобы сделать имеющий выгодное стратегическое положение Е. французской колонией, в том числе, использовать его как плацдарм для борьбы с англичанами в Индии.

В июле 1798 французские войска высадились в бухте Абукир и 21 июля в решающем сражении на подступах к Каиру разбили мамлюкское войско. Ибрахим-бей со своими мамлюками бежал в Сирию, Мурад-бей — в Верхний Е. В 1798—1800 французы подчинили всю территорию страны. Однако в результате совместных действий османов и англичан в 1801 силы Наполеона были вынуждены покинуть Е.

Преобразования Мухаммада Али и его наследников. После ухода французских войск, в условиях хаоса и постоянной борьбы за власть между мамлюками, османскими и английскими войсками, в Е. возвысился военачальник османской армии Мухаммад Али . В 1805 он добился провозглашения себя наместником Е. Его правление (1805—1848) стало важным этапом в истории страны, характеризовавшимся широкомасштабными преобразованиями во всех сферах жизни и сломом старых социальной и политической систем. Мухаммад Али устранил своих главных конкурентов — мамлюков, отдав приказ об их истреблении в 1811, и авторитетных улама, лишив их высоких постов.

С 1808 проводилась аграрная реформа, растянувшаяся на многие годы: были изъяты земельные владения мамлюков и поставлены под государственный контроль вакфы, составлены кадастры всех обрабатываемых земель, установлен единый поземельный налог. Община крестьян также была подчинена государству, во главе нее стал омда — сельский староста. Египетское сельское хозяйство переориентировалось на экспорт, в результате чего страна стала крупным экспортером хлопка. В 1816 была введена система государственных монополий в сельском хозяйстве, позже распространенная также на производство и торговлю, в результате чего государство стало контролировать эти сферы. В 1820-е начались волнения недовольных возросшим бременем крестьян, и с 1830-х государство стало стимулировать появление частного землевладения. С 1823 в Е. был введен рекрутский набор в армию, офицерский состав стал проходить подготовку в специализированных училищах. Одновременно создавался египетский флот, строились мануфактуры и фабрики.

Мухаммад Али усовершенствовал систему центрального и местного управления: были созданы специализированные ведомства — диваны (военный, иностранных дел, финансов и т. д.), в 1838 учрежден Государственный совет — законосовещательный орган при Мухаммаде Али. Е. был разделен на провинции (мудирии) во главе с губернаторами, округа и уезды стали административными единицами внутри провинций. Была проведена реформа в области образования: появились светские школы и многочисленные профессиональные училища. В 1821 была основана первая государственная типография, с 1822 стала выпускаться первая египетская газета «Аль-Вакаи аль-мисрийя» («Египетские ведомости»), в 1836 открыта Школа иностранных языков (Дар аль-альсун), занимавшаяся переводами литературы разных стран на арабский язык. Ее возглавил один из первых провозвестников египетского патриотизма и просветительства Рифаа ат-Тахтави. Мухаммад Али активно привлекал иностранцев для работы и подготовки квалифицированных кадров среди египтян, а также отправлял египетских студентов для обучения за границу, в частности во Францию. Все эти преобразования способствовали модернизации Е., культурному подъему и укреплению власти Мухаммада Али и его династии.

Внешняя политика Мухаммада Али также была активной. Его войска подавили движение ваххабитов на Аравийском п-ове в 1811—1818, успешно покорили Судан (1820—1822). В 1821 Мухаммад Али направил флот и новую армию на подавление восстания в Греции, однако потерпел серьезное поражение от объединенных сил России, Франции и Великобритании в Наваринском сражении (8 октября 1827). После этой неудачи Мухаммад Али потребовал от Махмуда II передать под управление Е. Сирию, которую султан обещал египетскому правителю за помощь в подавлении греческого восстания. Получив отказ, Мухаммад Али пошел на открытый конфликт со Стамбулом и вторгся в 1831 в Сирию (см. Египетские кризисы 1831—1833 и 1839—1841 ).

Однако военные победы египетского наместника над османами вызвали вмешательство европейских держав, не желавших усиления Е. В результате совместных действий Англии, Австрии, Пруссии, России и Османской империи против египетской армии в 1840 Мухаммад Али был вынужден капитулировать, покоренные им земли вернулись под юрисдикцию султана. Сам Мухаммад Али признавался наследным правителем только Е. и Судана. Египетская армия была сокращена до 18 тыс. человек, Мухаммада Али обязали регулярно отправлять дань в османскую казну. Е. также вынужден был присоединиться ко всем международным соглашениям Османской империи. Особенно тяжелые последствия для экономики страны имел англо-турецкий договор 1838, открывший доступ в Е. иностранным товарам и капиталу.

В последние годы жизни Мухаммад Али фактически передал управление страной своему сыну Ибрагиму, после смерти которого престол занял Аббас-паша (1848—1854). В его правление укрепились связи Е. с Великобританией, была построена первая в стране железная дорога (Каир — Александрия).

Пришедшие к власти вслед за ним племянник Мухаммада Али Саид-паша (1854—1863) и внук Исмаил-паша (1863—1879) продолжали политику реформ с целью дальнейшей модернизации Е. В аграрном секторе рядом законов было оформлено частное право на землю, вводился индивидуальный налог с каждого землевладельца, окончательно ликвидировалась система монополий и вводилась свобода торговли. Е. вновь обрел бо`льшую самостоятельность и автономность от Стамбула: султан даровал Исмаилу титул хедива — наследственного правителя Египта, который мог самостоятельно заключать договоры с другими странами; египетская армия численно увеличивалась. В 1866 был создан первый в истории страны представительный орган — Консультативное собрание депутатов. С 1873 Е. обрел статус государства. Реформы способствовали экономическому и промышленному росту, бурно развивалась инфраструктура страны.

Все эти масштабные преобразования требовали денежных средств, которые Исмаил-паша брал под высокие проценты у европейских держав, в результате чего Е. попал в финансовую зависимость от кредиторов, в первую очередь Англии и Франции. С 1859 по 1869 на невыгодных для Е. условиях шло дорогостоящее строительство Суэцкого канала — важной для мировой торговли водной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря. В 1875 Исмаил-паша, чтобы покрыть долги по займам, продал все принадлежавшие Египту акции Суэцкого канала, а в 1876 вынужден был организовать Кассу публичного долга, куда поступали египетские доходы. Через нее кредиторы фактически поставили под свой контроль государственные расходы Е.

Потеря независимости. В 1878 под давлением европейских держав был создан «европейский кабинет», в котором министром финансов Е. стал англичанин, а министром общественных работ — француз. Новое правительство, стремясь найти средства для оплаты займов, увеличило налоги и сократило число офицеров в армии, вдвое уменьшив жалованье оставшимся. Эти непопулярные меры, наряду с фактической потерей Е. экономической и политической независимости, вызвали массовые протесты в обществе и армии. Серьезную роль в противодействии действиям и планам «европейского кабинета» в этот период сыграло Консультативное собрание депутатов. Хедив Исмаил, поддержавший требования создания национального правительства, под давлением европейских держав в июне 1879 был низложен султаном Абдул-Хамидом II . Новым хедивом стал лояльный к иностранным кредиторам Тауфик (1879—1892). В результате его внутренней политики, направленной на соблюдение интересов Англии и Франции, в обществе росло недовольство и укреплялось мощное оппозиционное движение.

Масштабные реформы Мухаммада Али и его преемников, в первую очередь в области образования, а также создание национальной армии и появление прослойки патриотически настроенных офицеров-египтян способствовали развитию общественно-политической мысли в Е. и культурному расцвету, получивших название «Нахда». Растущую популярность приобрели идеи исламских реформаторов ( Джамаля ад-Дин аль-Афгани , Мухаммада Абдо и др.), которые стремились приспособить ислам к условиям модернизированного мира. Они по-новому поставили вопросы о свободе воли человека, о его месте в мире и возможностях разума, оказав значительное влияние на все последующее развитие мусульманской мысли и арабской культуры.

Одновременно происходило развитие журналистики и публицистики, способствовавших общественному подъему. В Е. сначала появилось множество литературных и научных кружков, а затем тайных организаций и политических обществ, называемых «хизб» («партия»), озабоченных судьбой страны. Организация одного из первых тайных политических обществ — «Национальной ложи» связана с именем Джамаль ад-Дина аль-Афгани (1839—1897). В 1879 возникло общество «Молодой Е.» (Миср аль-Фатат), выступавшее с демократическими требованиями. Со временем оформились различные «партии» — «Партия Отечества», «Партия интернационалистов» и другие, оппозиционные правящему режиму. В апреле 1879 появился «Манифест Египетской национальной партии», содержащий патриотические требования оппозиции, поскольку египтяне были фактически отстранены от политической власти.

При хедивах Исмаиле и Тауфике египтяне не могли занимать высшие офицерские позиции в армии, несмотря на наличие среди них хорошо образованных офицеров. В правление Тауфика военный министр Осман Рифки демонстративно повысил в звании офицеров из турко-черкессов в ущерб офицерам-египтянам. Протестуя против такой дискриминации, 17 января 1881 группа египетских офицеров во главе с полковником Ахмадом Ураби (Ораби) вручила петицию протеста министру внутренних дел Рияз-паше, в результате чего военным министром стал популярный в армии Сами аль-Баруди. В ответ на его увольнение с поста в сентябре 1881 патриотически настроенные офицеры во главе с Ахмадом Ураби вышли к Абдинскому дворцу в Каире под лозунгом «Е. для египтян» и с требованиями отставки премьер-министра и созыва парламента. В итоге к власти пришло умеренное крыло оппозиции во главе с Шериф-пашой, был сформирован новый кабинет министров и разработана программа реформ.

Однако противостояние решительно настроенной армии и действующего правительства привело к политическому кризису в январе 1881 и смене правительства. Новый кабинет министров возглавил аль-Баруди. Правительство приняло меры по ослаблению иностранного влияния в стране, 7 февраля 1881 был утвержден основной закон Е. Европейские державы стремились всячески удержать Е. в зоне своего влияния и пытались вмешиваться во внутреннюю политику страны, что обострило политический кризис в мае 1881, выразившийся в противостоянии хедива, правительства и армии.

Режим «скрытого протектората» и рост национального движения. В июне 1882 в Александрии произошли антиевропейские и антихристианские выступления, которые были использованы Англией для вторжения в Е. в июле 1882. Хедив Тауфик поддержал действия иностранцев, а сторонники борьбы за независимость объединились вокруг военного министра Ураби-паши и противостояли английской армии. Однако его силы потерпели поражение от английских войск у Телль эль-Кабира 13 сентября, и Е. был фактически оккупирован англичанами. Власть в стране, которую по-прежнему номинально возглавлял хедив и которая входила в состав Османской империи, фактически перешла к генеральному консулу Великобритании. С 1883 по 1907 эту должность занимал Ивлин Бэринг (будущий лорд Кромер). Ключевые посты в государственном аппарате и экономике заняли англичане, английские войска были расквартированы в крупных городах Е., поддерживавшие национальное движение египтяне подверглись репрессиям. Англичане взяли под контроль бо`льшую часть египетских предприятий, транспорт, внутреннюю и внешнюю торговлю. Египетская армия была сильно сокращена, египтяне сняты с высших военных постов, а на их место поставлены англичане. Этот режим получил название «скрытого протектората».

На рубеже XIX—XX вв. оппозиционное движение в Е., затихшее в 1-е десятилетие оккупации, активизировалось. В 1890-е создавались клубы и салоны, в которых велись политические дискуссии, возрождались тайные общества. Часть из них стояла на резких антибританских позициях и ориентировалась на Османскую империю и доктрину панисламизма . Другое крыло оппозиции выступало за временное сотрудничество с англичанами и проведение реформ по европейскому образцу. Все эти политические движения вели друг с другом острую полемику в прессе. Наиболее яркими представителями национального движения стали Мухаммад Абдо, Мустафа Камиль , Ахмад Лутфи ас-Сайид, Саад Заглюль .

Новый хедив Е. Аббас II Хильми (1892—1914) разделял настроения националистов и тайно покровительствовал антибританскому движению. В 1906, когда османский султан предъявил претензии на Синайский п-ов, египетское общество разделилось, произошла первая в истории Е. забастовка студентов. Резкому росту антиколониальных настроений в том же году способствовало «деншавайское дело». В результате драки между египтянами из деревни Деншавай и английскими офицерами, охотившимися в тех краях, погиб один из англичан. Приговор суда в отношении египтян был очень жестоким и вызвал волну возмущения не только в Е., но и за границей. Англичанам пришлось амнистировать местных жителей и в качестве уступки даже ввести египтянина Саада Заглюля в состав кабинета министров.

В 1907 в Египте официально оформились «Национальная партия» под руководством Мустафы Камиля, а также умеренно либеральная «Партия нации», проосманская «Партия конституционной реформы» и другие партии различной политической направленности. Тогда же на смену И. Бэрингу как главы английской администрации в Е. пришел Элдон Горст, начавший активную борьбу с египетской оппозицией. В 1911 генеральным консулом Великобритании в Е. стал лорд Г. Китченер. Он отошел от репрессивной политики предшественника, провел в Е. конституционную реформу и выборы в парламент в 1913, в ходе которых националисты набрали значительное количество мест.

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