ЕГИПЕТ-I

Часть 1. От арабского завоевания до 973 г. Ссылки на остальные части см. в конце статьи. Библиография - см. в части 2.

Египет (Арабская Республика Египет — Джумхурийат Миср ал-арабийа) — государство в Сев.-Вост. Африке и на Синайском п-ове.

Площадь — 1001,5 тыс. кв. км.. Население — более 87 млн человек. Столица — Каир . Большая часть населения — арабы. Около 94 % населения исповедуют ислам суннитского толка, 6 % — христианство, прежде всего копты . Официальный язык — арабский, в Е. говорят на египетском диалекте арабского языка.

Историю Е. до арабского завоевания см. в статье Египет Древний .

Завоевание Египта арабами. К моменту завоевания арабами Е., являвшегося византийской провинцией, Халифат уже 5 лет (с 634) воевал против Византии. Знаменитый завоеватель Е. Амр ибн аль-Ас оказался на тот момент наиболее опытным из арабских военачальников, находившихся в Палестине и Сирии . За несколько лет пребывания там, он, хорошо изучив ситуацию в соседнем Е., понял слабость византийских позиций в этой провинции, а также наладил отношения с кочевыми племенами на Синайском п-ове, которые позднее помогали арабам. По преданию, Амр ибн аль-Ас в молодости побывал в Александрии Египетской и был поражен богатством и красотой столицы византийского Е. Из этой провинции противники арабов перебрасывали подкрепления в еще не до конца покоренную Халифатом Палестину, и поход в Е. мог даже в случае неудачи задержать там силы византийцев. Кроме того, в Хиджазе в это время начались засуха и голод, поэтому захват Е. дал бы арабам возможность направить продовольствие оттуда в Мекку и Медину .

Тем не менее халиф Омар (Умар) ибн аль-Хаттаб (634—644), опасаясь усиления Амра ибн аль-Аса в случае его удачи в Е., выступал в 639 против похода, предлагая дождаться создания более сильной армии. Но мнение халифа не остановило полководца — в конце 639 Амр примерно с 4 тыс. конников отправился из Палестины в Е. Отрядам арабов противостояли византийские силы (около 20 тыс. человек, рассредоточенные по всей провинции), возглавляемые Феодором. Захватив по пути Бильбейс, Умм Дунайн и Миср (Мемфис) и получив весной 640 подкрепление из Хиджаза, Амр осадил Вавилон Египетский (араб. Бабальюн, крепость в дельте Нила, на территории современного Каира). В июле 640 арабам удалось одержать победу над византийскими силами при Оне ( Гелиополе ), что открыло им путь на левый берег Нила и в Файюмскую область. В апреле 641 после многомесячной осады Вавилон пал. До этого из крепости был отозван фактически управлявший тогда Е. и организовывавший оборону мелькитский (придерживавшийся принятой на Халкидонском соборе 451 официальной православной доктрины в Византии) патриарх Кир (в арабских источниках аль-Мукаукас).

Во многом быстрым успехам арабов в Е., как и в других восточных провинциях Византии, способствовала сложившаяся там религиозная ситуация. Большинство местного населения Египта, копты, являлись антихалкидонитами (т. е. не приняли решений Халкидонского собора; см. миафизиты ), и потому испытывали притеснения со стороны византийских властей. Кроме того, жители Е. были недовольны произволом византийских чиновников, собиравших налоги, нужные империи для ведения войн против Сасанидов , а затем и арабов. Поэтому копты практически не оказывали сопротивления завоевателям. Но в ряде случаев противостояние было достаточно жестким. Так, долго оборонялся осажденный город Никиу (в восточной части дельты Нила), в результате после захвата все его население было перебито. Относительно небольших сил арабов не хватало, поэтому, лишь получив новое подкрепление, Амр ибн аль-Ас смог овладеть Средним и Верхним Египтом.

Арабские войска пытались захватить и Александрию, остававшуюся последним византийским форпостом в Е. Но огромный по тем временам (около 150 тыс. жителей) и хорошо укрепленный город, получавший подкрепления по морю, взять было непросто. Значительную роль в том, что византийцы были вынуждены оставить Александрию, сыграла позиция коптской и иудейской общин, поддержавших обещавших не притеснять их арабов. 8 ноября 641 был подписан договор, приведенный в хронике коптского епископа Иоанна Никиуского наряду с описанием других важных событий арабского завоевания Е., по которому Александрия переходила к арабам после 11-месячного перемирия. Он был заключен вернувшимся в Е. патриархом Киром. Завоевателям выплачивались 12 млн динаров, а византийцы должны были эвакуировать из города свой гарнизон. Арабы обещали не вмешиваться во внутренние дела христианской общины, а также не разрушать церквей. Летом 645 византийцы ненадолго вернули себе Александрию, но в декабре арабы вновь заняли город, на этот раз штурмом.

После завершения завоевания территория Е. стала одной из провинций Халифата. Центром исламской администрации стал Фустат (араб. «лагерь», ныне — часть Каира), заложенный арабами еще до сдачи Александрии как военный лагерь и основная база для дальнейшей экспансии. В Фустате была построена первая в Е. мечеть (мечеть Амра ибн аль-Аса; оригинальное сооружение не сохранилось из-за многочисленных пожаров и перестроек). Практически сразу же началось восстановление канала, соединявшего Нил с районом Суэца (действовал до середины VIII в.). Это должно было перенаправить торговые пути в Красное море и Аравию и способствовало превращению Фустата в один из наиболее крупных и процветающих городов Халифата. В Е. и Сирии после 645 началось создание арабского флота, в дальнейшем успешно воевавшего с Византией на море.

Халифат Омейядов и Аббасидов. Завоеватель Амр ибн аль-Ас стал наместником Нижнего (северного) Е., но при халифе Османе (Усмане) ибн Аффане (644—656) был смещен, так как халиф опасался роста его амбиций. В результате наместник Верхнего (южного) Е. Абдаллах ибн Саад ибн Аби Сарх получил контроль над всей провинцией. При нем из Е. был совершен поход на юг, в Нубию (651—652), закончившийся заключением договора, по которому нубийцы должны были ежегодно поставлять в Е. рабов, а арабы предоставить им доступ на египетские рынки для закупки зерна. Смещенный Амр ибн аль-Ас позднее сыграл важную роль, поддержав претензии на власть Омейядов (661—750) — первой династии Халифата, и вновь вернув себе пост наместника Е. При преемниках Амра велись активные военные действия в Магрибе . Это расширило владения Халифата, превратив Е. из приграничной области в регион, связавший африканские владения Халифата с азиатскими, в том числе с сердцем земель Омейядов — Сирией.

Основной фигурой в управлении арабского Е. являлся вали (губернатор или наместник), обычно носивший титул эмира . Ему принадлежала верховная военная власть, наиболее значимая из его функций в первые десятилетия после завоевания. Он выполнял функцию верховного имама во время молитв. Позднее, после административных реформ начала VIII в., вали стал играть основную роль и в организации гражданского управления. Именно он возглавлял диван (собрание вельмож) и контролировал сбор налогов (поземельного хараджа , уплачиваемой немусульманским населением джизьи и др.). Вали назначал правителей областей. Важные позиции в управлении занимали командующий войском (гунд, джунд) — мушир; казначей, отвечавший за сбор налогов — джаби аль-харадж; глава карательного ведомства — сахиб аш-шурта. Судебная власть находилась в руках главного судьи кади .

После арабского завоевания греки почти полностью покинули Е., коптское же население в основном осталось, обрабатывало землю (конфискованы были лишь владения бежавших византийских чиновников и земли, принадлежавшие императорам), занималось ремеслом в городах. До IX в. в землевладении Е. во многом сохранялись византийские порядки, крестьяне, являясь лично свободными, были прикреплены к своим наделам. Поземельный налог (харадж) выплачивался крестьянами индивидуально. Копты составляли основную массу податного населения, в целом продолжавшую исправно платить налоги новым властям, пока при Омейядах бремя податей не стало чересчур тяжким, что спровоцировало коптские восстания.

В первое время после завоевания христиане, составлявшие подавляющее большинство населения Е., пользовались широкой автономией в рамках принципа зимма (покровительства). Многие из сохранившихся коптских храмов и монастырей восходят к VII—IX вв. Однако постепенно мусульмане ужесточали политику в отношении и коптов, и греков-мелькитов. Тем не менее на протяжении нескольких столетий основной штат гражданских чиновников в Е. составляли христиане-копты, которые в первое время вели делопроизводство на своем языке. На арабский оно было переведено только в начале VIII в., что способствовало постепенной арабизации Е. Этот процесс происходил быстрее, чем исламизация. Процент переселенцев из Аравии был относительно невысоким до 740-х, когда в дельту Нила и Верхний Е. были переселены достаточно крупные группы нескольких арабских племен. Переход в ислам местного населения шел медленно, особенно в деревне: еще в X в. мусульмане составляли лишь треть жителей Е.

С расширением границ Халифата Е., как и многие другие провинции, постепенно становился все более независимым от центральной власти. К середине VIII в. сепаратистские движения на окраинах Халифата усилились, в Сев. Африке от него отпали земли к западу от Триполи , в Е. в 745 вторглись нубийцы, захватив Фустат. Войскам последнего омейядского халифа Марвана II (744—750) удалось отбить их нападение. Но в 749 сторонники Аббасидов организовали в Е. мятеж. Халиф Марван II попытался бежать от сил первого аббасидского халифа Абу-аль-Аббаса ас-Саффаха в Фустат, но в августе 750 вместе со сторонниками был убит в Бусире, а войска первого аббасидского наместника Е. Салиха ибн Али вошли в Фустат.

Аббасиды перенесли столицу Е. из Фустата к северу, в Аль-Аскар (на территории современного Каира). Впрочем, Фустат сохранил роль важного торгового и ремесленного центра. При Харуне ар-Рашиде (786—809) одной из главных проблем, с которыми сталкивались центральные власти Халифата, оставалась неуплата провинциями налогов, причем жители Е. оказались главными неплательщиками. Подати были высоки, что приводило к недовольству населения и частым восстаниям. В 820-е в Сирию и Е. был послан полководец халифа Мамуна (813—833) Абдаллах ибн Тахир, подавивший сопротивление противников халифа, а также беспорядки, вызванные притоком в Е. переселенцев из Андалусии. Но в 829—832 вспыхнуло новое мощное антиналоговое восстание, подавить которое смог лишь сам халиф Мамун.

В 830-е начинается практика раздачи в Е. икта . Первоначально эти земельные пожалования за военную службу не являлись наследственными, и их широкое распространение приходится на более поздний период. С усилением роли тюркского элемента в Самарре (столице Халифата в 836—892), где воины-рабы (гулямы или мамлюки ) тюркского происхождения стали ядром личной гвардии халифа, распространилась практика назначения тюрков наместниками Е. В этот период возрастает роль кади и коллегии правоведов- факихов , а также особой «инквизиционной» комиссии, михна, проверявшей воззрения исламских богословов (833—849). После смерти халифа аль-Мутаваккиля (847—861) в Е. вновь вспыхнуло восстание, начавшееся с протеста против сборщиков налогов. Усмирить его удалось при помощи тюрок, которые играли все большую роль в войске и в управлении провинцией в целом.

Правление Тулунидов и Ихшидидов. Тюркский наместник Е. Ахмад ибн Тулун (868—884), пользуясь ослаблением центральной власти в Халифате (в Самарре в 861—870 тюркские гвардейцы свергли друг за другом четырех халифов), практически добился независимости Е. и стал родоначальником династии Тулунидов (868—905). Формально власть аббасидских халифов продолжали признавать. Их имена упоминались в пятничной молитве (хутбе) и чеканились на монетах, но лишь малый процент собираемых податей отправлялся из Е. в Самарру. Ахмад ибн Тулун стремился восстановить хозяйство Е. и сделать его автономным. При нем был остановлен рост налогов, укрепилась государственная монополия на хлеб, что позволяло бороться с угрозой голода в неурожайные годы. Поддерживалась и расширялась сеть ирригационных каналов, был усовершенствован ниломер, позволявший отслеживать уровень разливов Нила. Усилия Ахмада ибн Тулуна способствовали процветанию сельского хозяйства и торговли. Правитель стремился разрешить часть внутренних проблем с помощью внешней политики: создав мощный флот, попытался расширить границы Е. на запад по побережью Средиземного моря, завоевал в 878 Сирию. В административной сфере были организованы новые диваны: ал-ахара (общественных зернохранилищ), сбора налогов, отдельный диван по делам Дельты (асфал ал-ард). Гунд приобрел трехчастную структуру: тюрки-гулямы, арабы и черные рабы.

Преобразования коснулись и жизни столицы. Административный центр был перемещен из аль-Аскара в расположенный неподалеку аль-Катаи. Новый город разделили на кварталы, в которых должны были жить представители разных социальных и этнических групп, разбили сады, построили дворец правителя, ипподром, конюшни и больницу (бимаристан). В сердце аль-Катаи в 876—879 в традициях архитектурного стиля Самарры была возведена сохранившаяся до наших дней огромная мечеть Ибн Тулуна, с пятинефным молитвенным залом и внутренним двором, окруженным с трех сторон стрельчатыми аркадами (в XIII в. к мечети был пристроен известный спиральный минарет).

После смерти сына Ахмада ибн Тулуна, Хумаравайхи (884—896), при котором процветание династии достигло пика, наступил период упадка, завершившийся подчинением Е. власти аббасидского халифа аль-Муктафи (902—908), войско которого в 905 разграбило страну и сожгло столицу. Политика часто сменявших друг друга наместников Багдада в последующие 30 лет способствовала дальнейшему ослаблению Е. и произволу налоговых чиновников. Арабские солдаты, подолгу не получая жалованья, грабили население; мечеть Амра ибн аль-Аса закрыли, так как в ее стенах была размещена государственная казна (байт аль-маль). С начала X в. главной задачей во внешней политике было обезопасить Е. от вторжения исмаилитской династии Фатимидов (909—1171), обосновавшейся в Ифрикии после свержения Аглабидов (800—909). Фатимиды трижды вторгались на территорию Е., но были отбиты. Наиболее крупного успеха они достигли в 914, когда сын основателя династии Убайдаллаха аль-Махди (909—934) Абу-ль-Касим захватил Александрию, но не смог взять Фустат.

Ситуация внутри Е. изменилась после прихода к власти происходившего из Ферганы тюркского наместника Мухаммада ибн Тугджа (935—946), сумевшего положить конец беспорядкам предыдущего десятилетия, отбросить Фатимидов в Ифрикию и вновь поставить Сирию под контроль правителя Е., захватив Алеппо и Дамаск . Халиф пожаловал Мухаммаду ибн Тугджу согдийский титул ихшид, которым величали и его преемников — Ихшидидов (935—969). Однако Аббасиды, неспособные ни обеспечивать поступление в свою казну налогов из Е., ни контролировать политику Ихшидидов, все еще официально признавались правителями страны.

После смерти основателя династии реальная власть в Е. перешла к черному евнуху Абу-ль-Миску, получившему прозвище Кафур («камфара»), который стал регентом при детях ибн Тугджа. Кафур получил титул устаза (учителя) и выстроил хорошие отношения с улама, уважавшими его за благочестие. Но в правление Кафура страна столкнулась с чередой бедствий. В 950 Фатимиды поддержали нубийское нашествие на Е., в 960—963 египетский флот был уничтожен византийцами. Вследствие недостаточного разлива Нила в течение нескольких лет началась засуха, за которой последовали голод и эпидемии. Сильный пожар в Фустате в 954 разрушил около 1700 домов. В 955 в Е. произошло крупное землетрясение. Самого Кафура, продолжавшего содержать роскошный двор, несмотря на постигшие страну несчастья, обвиняли в том, что он отравил двух Ихшидидов (после смерти второго в 966 евнух провозгласил себя правителем ). В Е. усиливалось влияние сторонников Фатимидов, вспыхивали беспорядки и восстания, практически не прекращавшиеся в 963—968, начался джихад против христиан. После смерти Кафура в 968 фатимидский полководец Джаухар, посланный халифом аль-Муиззом (953—975), довольно легко захватил Е., в мае 973 заняв Фустат.