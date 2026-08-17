ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-VII

Часть 7. Периоды Первого персидского владычества (525—404 до н. э.) и Второго персидского владычества (343—332 до н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. часть 8 .​

Период Первого персидского владычества (525—404 до н. э.). К концу жизни фараона Амасиса Египет был единственным государством Ближнего Востока, сохранившим независимость от персидской державы Ахеменидов . Однако уже вскоре после его смерти в 525 до н. э. персидский царь Камбис начинает войну против Египта. В решающем сражении при пограничной крепости Пелусий на востоке Дельты египтяне терпят сокрушительное поражение, причиной которого, помимо военного преимущества персов, была измена греческих наемников и, очевидно, части египетской знати. Из надписи на статуе командующего египетским флотом и жреца из египетской столицы Саиса Уджагорреснета известно, что он составил для Камбиса египетскую титулатуру как нового фараона — основателя XXVII династии.

Рассказ Геродота о святотатствах Камбиса, в том числе об убийстве им в Мемфисе после неудачного похода в Эфиопию священного быка Аписа, опровергается египетскими текстами (в частности, надписью на саркофаге, предоставленном для погребения умершего бога Аписа самим Камбисом). Недовольны персидским правлением были прежде всего сторонники Амасиса, которые, на первых порах во главе с его сыном, пытались выступить против персов в конце 520-х до н. э.

В 518 до н. э. в Египет прибыл новый персидский царь — Дарий I . Египтяне считали его не только истинным фараоном, но и одним из великих законодателей Египта, заслужившим особые культовые почести. Один из папирусов действительно сообщает о записи при Дарии I египетских законов. Царь вел строительство в египетских храмах (в частности, в центре культа бога Амона в оазисе Харга). По его приказу был восстановлен канал между Нилом и Красным морем, прорытый еще при Нехо II.

При Дарии I определилась структура персидской администрации в Египте во главе с сатрапом с резиденцией в Мемфисе. В важнейших пунктах страны (в Мемфисе, Дафнах и Элефантине) были размещены ахеменидские воинские части: особой преданностью персидскому царю отличались наемники-евреи. В то же время важную роль в администрации играли египтяне, занимавшие ряд высших должностей. Египет считался одной из самых богатых сатрапий Ахеменидов, наряду с Ливией, Баркой и Киреной (т. е. областями средиземноморского побережья к западу от него), платившей ежегодную дань в размере 700 талантов (более 20 т) серебра. При Камбисе и Дарии I Египет был второй, кроме Вавилонии, сатрапией, власть персидского царя над которой оформлялась принятием местного царского титула, в современном понимании — личной унии. Оно изменилось при преемнике Дария I Ксерксе, в начале правления которого (486—484 до н. э.) в Египте из-за увеличения налогов и угона ремесленников в Персию вспыхнуло восстание. После его подавления Ксеркс не стал принимать статус фараона и тем самым упразднил «личную унию» с Египтом. Политика персов стала более жесткой: по-видимому, именно в это время из египетских храмов было конфисковано и вывезено в Азию большое количество изображений богов и культовой утвари, чтобы лишить египтян ритуального контакта с их богами. Небезынтересно, что среди этих предметов оказалась, похоже, и помещенная в храм бога Атума в Гелиополе статуя почитавшегося египтянами Дария I, найденная в 1972 французскими археологами в персидской столице Сузах. С этого времени Египет стремится освободиться от власти Ахеменидов. В 460 до н. э. в Дельте Нила начинается восстание некоего Инара, которое поддержали воевавшие с персами Афины, но все же к 454 до н. э. оно окончилось неудачей. Похоже, отряды восставших еще долго держались на западе Дельты Нила, а в 404 до н. э. правитель Саиса Амиртей (возможно, потомок Инара) возглавил и изгнал персов.

Последние древнеегипетские династии (404—342 до н. э.) . Амиртей (404—397 до н. э.) считается единственным правителем XXVIII саисской династии. Вскоре он был низложен и убит, а к власти пришла основанная Неферитом I XXIX династия из г. Мендес в центральной Дельте Нила (397—380 до н. э.). Ее первые цари быстро сменялись на престоле, лишь Акорис правил около 13 лет (392—379 до н. э.), стараясь упрочить собственную власть внутри страны и положение Египта во внешнем мире. Он стремился к союзу с греческими полисами (в частности Спартой), с правителем Саламина Кипрского Эвагором и некоторыми областями Малой Азии, также добивавшимися независимости от персов.

Характерный энтузиазм этого времени по поводу недавнего изгнания персов и восстановления независимости Египта звучит в найденной на территории Карнакского храма так называемой «Стеле Бентреш». Согласно ее тексту, в свое время к Рамсесу II обратился породнившийся с ним царь азиатской страны Бахтан (в ее образе отразились как воспоминания о хеттской державе уже далекого прошлого, так и восприятие главного противника Египта в современности — державы Ахеменидов) с просьбой помочь исцелить его душевнобольную (обуянную злым духом) дочь Бентреш. Фараон отправляет правителю Бахтана целительную статую фиванского бога Хонсу, и правитель после выздоровления дочери решает оставить себе столь ценное средство для контакта с божеством. Вскоре он видит во сне, как бог Хонсу в обличие сокола покидает свою статую и устремляется в Египет, и после этого решает вернуть ее Рамсесу. В этом рассказе явно звучит воспоминание о недавнем похищении персами культовых статуй и утвари из египетских храмов, а также уверенность в том, что боги, всегда благоволящие к Египту, покинут свои похищенные изображения и оставят в руках врагов Египта лишь мертвый камень и металл.

Вскоре после смерти Акориса к власти в результате переворота приходит уроженец соседнего с Мендесом г. Севеннита Нектанеб I (380—361/0 до н. э.), основавший XXX династию. При Нектанебе I Египет успешно отражает персидское вторжение в 373 до н. э., но в дальнейшем не рискует полагаться только на собственные силы и вступает в союз с греческими государствами — Афинами и Спартой. При Нектанебе I продолжается начатое Акорисом строительство в Карнакском храме (к IV в. до н. э. уже во многом утратившим свое влияние, но сохранявшим связь с царской властью), однако еще большее внимание он уделяет местным культовым центрам. Так, он начинает строительство храмовых комплексов богини Хатхор в Дендера (юг Среднего Египта) и богини Исиды на о. Филэ (крайний юг Египта).

Эта строительная программа, которая будет продолжаться на протяжении всего эллинистического времени, связана с популярным в позднем Египте культом богинь-матерей. Новым и обязательным компонентом храмовых комплексов с этого времени становятся так называемые маммизи («дома рождения») — особые постройки, посвященные культу четы богов и их сына (т. е. существующего практически в каждом египетском номе «слепка» триады самых чтимых в это время божеств — Осириса, Исиды и Хора), оформленные сценами появления последнего на свет (отдаленной первоосновой этих сцен были, по-видимому, рельефные изображения рождения от божества Хатшепсут и Аменхотепа III в храмах Дейр эль-Бахри и Луксоре).

Воспользоваться благоприятной ситуацией, сложившейся во время восстаний в западных сатрапиях Ахеменидской державы, и перейти при греческой поддержке в наступление против персов в Сирии и Палестине попытался фараон Тахос (егип. Джедхор, 361—359 до н. э.). По совету афинского военачальника Хабрия он ввел чрезвычайные налоги и отчисления с храмовых доходов на военные нужды. Эта необходимая, но ущемлявшая интересы элиты мера вызвала, несмотря на военные успехи Тахоса, недовольство, и в результате военного мятежа на египетском троне утвердился племянник царя Нектанеб II (359—343 до н. э.). Его царствование отмечено постоянным ожиданием персидского нападения на Египет. Как раз в год начала его правления на престол Ахеменидов взошел Артаксеркс III, поставивший перед собой задачу возродить могущество своей огромной державы. Это же время отмечено небывало широким строительством в местных храмах Египта.

Ставленник египетской знати, Нектанеб II явно сворачивает попытки централизаторских мероприятий Тахоса: не случайно, в позднейшем грекоязычном тексте отражение им угрозы персидского вторжения связывается с ловким использованием магических средств, а не созданием настоящей боеспособной армии. Нектанеб II много строит в храмовых комплексах Дельты (в том числе в «родовом гнезде» XXX династии Сенните), в Мемфисе, в оазисах Харга и Сива в Ливийской пустыне, продолжает строительную программу своих предшественников в Карнаке, начинает строительство, которое также продолжается в эпоху эллинизма, в храмовом комплексе Хора, чтимого в образе крылатого солнечного диска, а также в г. Эдфу. Идея, что бог Хор постоянно воплощен в царе, вообще становится в это время важным средством легитимации его действий: известно много изображений Нектанеба II перед Хором в обличье сокола, указывающих и на тождество царя с этим богом, и на защиту с его стороны.

Период Второго персидского владычества (343—332 до н. э.) . В 343 до н. э., когда начиналось массированное вторжение персов во главе с Артаксерксом III в Египет, Нектанеб II не смог оказать ему сопротивления и был вынужден бежать в Нубию. Позднее появилась легенда, согласно которой он отправился в Македонию и, обольстив там царицу Олимпиаду, стал отцом будущего освободителя Египта от персов — Александра Великого.

Античные авторы сохранили крайне мрачные воспоминания египтян о завоевании Артаксеркса III, в частности сообщения об убийствах им священных животных и иных святотатствах. Видимо, в реальной основе легли посягательства персов на достояние египетских храмов, новая кампания по вывозу в Персию культовых изображений, утвари и священных текстов. Помимо этого подверглись депортации и некоторые категории жрецов, в частности служители богини Сохмет, олицетворявшей губительную силу эпидемий, которые, по «специфике» своего божества, владели врачебными знаниями. Однако похоже, что, несмотря на это, персы не смогли установить прочный контроль над всем Египтом.

Около 337—335 до н. э. страной завладел некий Хаббаш — скорее всего нубиец, принявший титул фараона и продержавшийся у власти, пока в Персии происходили внутренние неурядицы. Однако новый персидский царь Дарий III сумел нанести ему поражение и вернуть власть над Египтом. С началом восточного похода Александра Македонского персы отозвали из Египта большие контингенты войск во главе с сатрапом Сабаком, который в 333 до н. э. погиб в битве при Иссе. Вскоре после этого в Египет, ставший сравнительно легкой добычей, вторгся с небольшим войском македонский авантюрист Аминта, однако его предприятие окончилось неудачей.

Это бурное время, ознаменованное, ко всему прочему, прекращением храмового строительства и трудностями в отправлении ритуала, запомнилось египтянам как настоящая катастрофа. По-видимому, ни персидских царей, ни Хаббаша они не считали полноценными фараонами и верили, что на это время сакральная власть над Египтом и миром перешла напрямую к богу Хору. Власти персов над Египтом окончательно пришел конец, когда в ноябре 332 до н. э. его заняло македонско-греческое войско Александра Великого. Он вступил в страну через Пелусий, пройдя через Дельту, вошел в Мемфис, где, видимо, короновался по египетскому обряду. Этими событиями началась новая эпоха в истории Египта: он вошел в состав говорившего на греческом языке античного мира и в новый эллинистический период своей истории.