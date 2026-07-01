ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-V

Часть 5. Период от правления Сети II (1200—1194 до н. э.) до Позднего периода (664—332 до н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. часть 6 .

После Мернептаха Египет впал в полосу не вполне ясных смут. При его сыне Сети II (1200—1194 до н. э.) власть на юге узурпировал некто Аменмессу, затем на троне оказался малолетний сын Сети II Саптах (1941—1188 до н. э.). После смерти последнего трон заняла его регентша-мачеха, царица Таусрет (1188—1186 до н. э.), став третьей и последней египетской по происхождению царицей-фараоном. Подобно Хатшепсут, она, как и полагается фараону, была погребена в Долине царей. Исключительное положение при ней занял вельможа Баи, сириец, носивший титул «визирь всей земли». Свет на события проливает историческая часть так называемого «Большого папируса Харриса»: Египет и его жители, сообщает он, были «брошены на произвол судьбы», «не было у них начальников много лет», страна оказалась в руках «вельмож и правителей городов». Некий сириец «Ирсу» (букв. «сделавший себя», «самозванец», возможно, намек на Баи), захватив власть, стал «начальником, заставив всю страну приносить ему дань» до тех пор, пока бунтовщиков не истребил Сетнахт (1186—1184 до н. э.), который был «избран богами» и стал основателем новой, XX династии.

Последние полтора века Нового царства — время правления Рамессидов XX династии (1186—1069 до н. э.). Самым значительным из них был Рамсес III , сын Сетнахта, занимавший трон более трех десятков лет (1184—1153 до н. э.). На его царствование пришлась вторая, более страшная, чем 33 года назад, двойная волна нашествия чужеземцев. На 5-м и 11-м годах правления ему пришлось обороняться от массовой миграции (включавшей женщин, детей, скот) ливийцев, которые, пользуясь внутренними проблемами Египта, оседали в Зап. Дельте. Предположительно, миграция (как и в первый раз) была вызвана затяжным голодом. Но на грань существования Е. Д. поставила вторая волна «народов моря»: состав их частично изменился, а позади себя они уже оставили разгромленную державу хеттов, Угарит, Алалах, опустошенные побережья Малой Азии и Кипра. На 8-м году правления Рамсеса III в череде кровопролитных морских и сухопутных сражений нашествие, изменившее облик всего Вост. Средиземноморья, было остановлено. Сцены яростной битвы запечатлены на стенах одного из самых впечатляющих культовых сооружений Египта — заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу (Зап. Фивы). В сопровождающем тексте перечислены названия племен, которые позволяют сделать предположение об их этнической принадлежности: пелесет (филистимляне), денен (данайцы?), шарданы (жители Сардинии), лукка (ликийцы Анатолии?), шекелеш (сикулы?) и др.

Последующие восемь царей XX династии, носившие то же имя и в большинстве своем бывшие потомками Рамсеса III, мало на него походили. Под их управлением из рук центральной власти ускользал контроль не только над чужеземными территориями, но и «собственным» Верхним Египтом. Рамсес X (1108—1099 до н. э.) — последний царь, имя которого упомянуто на надписях в Нубии, территории, на которую Египет еще сохранил влияние.

Обострились внутренние конфликты между фиванским жречеством и центральной властью. Храмы владели огромным имуществом, в том числе почти третью пахотной земли, большая часть которых принадлежала фиванскому храму Амона. Только Рамсес III передал храму в течение своего 30-летнего правления 107 тыс. «голов» людей, 490 тыс. голов скота, 88 селений и многое другое. Это нарушало баланс сил между храмами и государством, жречеством и фараоном и в конечном счете привело к экономическому и политическому кризису.

Уже в правление Рамсеса III произошла древнейшая в мире забастовка, которую организовали некропольские работники из поселка Дейр-эль-Медина (Зап. Фивы), не получавшие платы за работу. Прокатилась волна грабежей в некрополях (о которых известно из судебных папирусов), есть сообщения о голоде и бродивших по стране «шайках» ливийцев. Соперничество между царским наместником в Нубии Панехси и верховным фиванским жрецом Аменхотепом переросло в открытую войну.

Последний царь Нового царства, Рамсес XI (1099—1066 до н. э.) занимал трон три десятка лет, однако на 19-м году его правления был совершен переворот, известный гораздо менее, чем эхнатоновский, но по своим последствиям едва ли не более важный. В Фивах военачальник Пианх, захвативший должности верховного жреца Амона и наместника Куша, провозгласил начало «новой эры» (егип. wh.m mswt— букв. «повторение рождения»). Подобная эра провозглашалась исключительно редко, например, царями XII и XIX династий, чтобы обозначить «новый порядок» после хаоса. В результате Пианх, а потом его преемники стали фактическими правителями Фив и Юга в целом. Некоторые из них на храмовых рельефах изображали себя с царскими регалиями и царской титулатурой. Суть перемен состояла не просто в узурпации власти, но в качественно новом понимании верховной власти: субъектом ее, истинным фараоном, утверждался Амон, а истолкователем его воли, выражаемой посредством оракула, становился (вместо фараона) верховный жрец Амона. Отношение «бог — царь» изменило содержание: царь потерял центральное значение в жизни подданных, божество, напротив, вобрало в себя все традиционные аспекты и функции царственности. При Рамсесе XI было установлено деление власти на божью и царскую, а также их географическую дихотомию (Дельта и Фиваида), которая определила характер Е. Д. на последующие три столетия.

Ярчайшую иллюстрацию упадка международного авторитета Е. Д. в конце II тысячелетия до н. э. являет известнейшее литературное произведение «Путешествие Унуамона в Библ», предположительно созданное «по мотивам» подлинного документа — отчета жреца Карнакского храма Амона. Оно красочно описывает злоключения героя, официально посланного из Фив в Финикию за кедром для ремонта священной барки Амона и испытавшего множество унижений от местных князьков, еще недавно трепетавших перед фараонами и угождавших их посланцам. «Путешествие» также наглядно демонстрирует внутреннее положение распадавшегося Египта: в Фивах власть принадлежит Херихору, в Танисе (крупном городе в Дельте, через который лежал путь героя) — некоему могущественному «теневому» правителю Несубанебджеду (впоследствии фараону). Власть же самого Рамсеса XI, правившего в Мемфисе и теоретически единственного легитимного правителя, оказывается практически «невидимой». Смерть Рамсеса XI (1069 до н. э.), последнего Рамессида, обозначила конец не только династии и собственно Нового царства, но и существования Е. Д. как централизованного государства древних фараонов.

III Переходный период (1069—664 до н. э.). На рубеже II—I тысячелетий до н. э. Египет вступил в новую эпоху; «имперская» фаза его истории осталась в прошлом. Пострамессидский Египет — уже не колоссальная держава, влияние которой простиралось на два континента — от Донголы до Евфрата. Он навсегда вернулся в пределы своих естественных границ, фактически оказался разделен надвое, имея соперничавшие центры власти с тенденцией к ее дальнейшей фрагментации. В области государственной идеологии это время дальнейшего упадка авторитета царской власти. Вместе с политическим влиянием на соседей Е. Д. лишился сырьевой базы, дани, торговых связей; в нем нарастало присутствие чужеземцев, которые не просто «разбавляли» его прежде гомогенное население, но начинали играть значительную роль в управлении. Египет стал территорией политического соперничества нескольких этнополитических сил, разных по характеру и уровню развития (от племенного до имперского). В целом это эпоха постепенного ухода с мировой сцены Египта как самостоятельного и сильного политического игрока, в конечном счете — «поглощения» его более молодыми и агрессивными великими империями — персов, позднее (в IV в. до н. э.) — греко-македонян Александра Македонского и его эллинистических преемников, в конце концов — римлян. Однако исторический парадокс состоял в том, что отсутствие централизованной государственной власти, не сопровождавшееся, как это обычно происходило в переходных периодах, разрушительными войнами и хаосом, оказывало стимулирующее влияние на развитие Египта. В стране, вступившей в железный век позднее, чем многие из его соседей, в VII—VI вв. до н. э. уже отмечался значительный рост товарно-денежных отношений, развитие частного землевладения, долгового рабства, сопровождаемого обычными для него явлениями (временным закабалением, самопродажей в рабство и др.).

Между Танисом и Фивами . Четыре столетия, последовавшие за концом Нового царства, — один из самых сложных для реконструкции, но ключевой для понимания эволюции Египта в I тысячелетии до н. э. период. Со смертью последнего правящего Рамессида трон перешел к XXI династии (1069—945 до н. э.), которая правила из новой столицы Таниса (егип. Джанет, совр. Сан-эль-Хагар, Вост. Дельта). Основателем ее стал Несубанебджед (Смендес Манефона, 1069—1043 до н. э.), прежний всесильный правитель Таниса. Связанный родством (через супругу) с рамессидской линией, он в глазах египтян представлял законную династию (Манефон, к примеру, основывает на ней хронологию периода). Однако власть новой династии практически не простиралась далее Дельты – Фаюма. Юг же страны (Верхний и Средний Египет с центром в Фивах) находился под фактическим контролем другой политической силы — фиванского жречества во главе с верховным жрецом Амона Фиванского. Череда (фактически «династия») последних при этом одновременно занимала (на деле узурпировала) государственную должность верховного военачальника. Эти «жрецы-генералы» осуществляли свои функции в рамках теократической доктрины, утвердившейся с конца Нового царства. Теоретическую базу и практический инструмент их власти составляла практика толкования оракульных «волеизъявлений» Амона, который, напомним, выступал истинным фараоном Египта («царем de jure», Я. Ассманн). Поскольку «волеизъявления» верховного божества касались не только частных вопросов и были обязательны для выполнения всеми подданными, верхушка фиванского жречества образовала род теократического правительства и обладала огромной политической властью. Известны рельефы XXI—XXII династий, где жрецы-«генералы» имели картуши при именах, царские регалии и изображались в обществе богов, что как будто бы свидетельствует об их «самоуподоблении» царям (впрочем, поскольку подобные изображения известны в лишь храмовом контексте, жрецы, возможно, лишь «представляли» царя). Египет начала I тысячелетия до н. э. — теократическое государство, номинальное единство которого сочеталось с фактическим двоецентрием, основанном на причудливом разделении власти: фараоновской, сосредоточенной в Дельте, и амоновой — в Фивах.

Между Фивами и Танисом («Северными Фивами», ставшими новым культовым центром Дельты) установился сложный баланс сил. Север руководствовался «оракульными решениями» Амона, фиванский Юг формально признавал законных танисских фараонов. Два главных храма Амона-Ра, фиванский и танисский (построенный при Псусеннесе I , 1039—991 до н. э.), поддерживали тесную связь; танисские цари участвовали в храмовом строительстве в Карнаке, что, однако, не мешало жрецам-«южанам» возводить военные укрепления в Среднем Египте. Сближению двух «линий» правителей до поры способствовали разветвленные родственные и брачные связи. К примеру, один сын жреца-«генерала» Пинуджема стал фараоном Псусеннесом I, другой — верховным жрецом Амона, так что фактически всем Египтом правила одна семья. Важную роль играли верховные жрицы Амона-Ра — «супруги Амона» (эту роль они играли во время религиозных церемоний) и его «почитательницы». Должность «супруги», например, передавалась (в силу безбрачия ее носительницы) путем удочерения преемницы, которой становилась обычно дочь очередного царя. Таким образом танисские цари получали инструмент влияния на политику Фив. В I тысячелетии до н. э. должности высших жриц Амона-Ра являли собой средоточие не только религиозно-культового, но и экономического могущества их носительниц, становившихся ключевыми политическими фигурами.

Экономическое положение двух центров было различным. Танис, стоящий на судоходном тогда Танисском русле, имел важное стратегическое и торговое значение, будучи вплоть до IV в. до н. э. главным перевалочным пунктом на пути из Африки в Азию. Танисские фараоны ориентировались на связь с Вост. Средиземноморьем, пытаясь развивать отношения (политические, торговые, военные, родственные) с Левантом. К примеру, дочь фараона XXI династии Сиамона (978—959 до н. э.) была выдана замуж за царя Соломона (свидетельство одновременно дипломатического успеха и падения престижа Египта, царевны которого обычно не выдавались замуж вне Египта). Фивы же, отрезанные от моря и золотоносной Нубии, видимо, испытывали экономические трудности. При XXI—XXII династиях в Фивах происходили народные волнения, известны также многочисленные грабежи гробниц царей и знати в Долине царей, драгоценные металлы которых переплавлялись. В некрополе Таниса, напротив, сохранились богатейшие царские погребения: в 1939—1940 П. Монтэ обнаружил погребения правителей XXI—XXII династий (единственные нетронутые из ныне известных), содержавшие поразительные по художественным и технологическим достоинствам погребальные объекты (среди них серебряный саркофаг Псусеннеса I).

Правление ливийских династий . Неегипетские имена многих царей XXI—XXIII династий выдают особенность эпохи — ливийское происхождение их носителей. Оно связывает их с воинственными либу, мешвеш, ма и другими племенами, частью изгнанными из Египта, частью плененными в ходе вторжений времен Меренптаха и Рамсеса III и позднее оседавшими в Западных оазисах, Зап. Дельте, между Мемфисом и Гераклеополем; большинство их служило наемниками, которые с конца Нового царства составляли значительную часть египетской армии.

Некогда полукочевой и бесписьменный народ, ливийцы в течение нескольких поколений были египтизированы и инкорпорированы в египетское общество (степень того и другого дискутируется, как и формы их самоидентификации). Ливийская военная элита стала заметной силой, в том числе политической, приближенной трону. Если в Новом царстве «этнографические» отличия (прическа с перьями, татуировки, пестротканая одежда и др.) ливийцев-врагов подчеркивались, то в III Переходном ливийцев можно идентифицировать лишь по именам.

В середине XI в. до н. э. влиятельная ливийская семья из г. Бубастиса (Дельта), связанная родством с царской семьей и фиванскими жрецами, утвердилась на египетском троне, открыв «ливийский период» истории Египта. Судя по источникам, правление царей-ливийцев ничем существенным не отличалось от египетских, хотя политическое размежевание страны (Север — Юг), несомненно, имело и «этнический» оттенок.

Основателем следующей XXII ливийской династии (945—715 до н. э.) стал «великий вождь мешвеш» Шешонк I (945—924 до н. э.), ранее правитель Бубастиса и главнокомандующий при прежнем царе. Его правление считается вершиной III Переходного периода. На короткое время он «связал» страну, расставив своих сыновей и прочих родичей на ключевых позициях в номах Дельты и Фивах, что, впрочем, в дальнейшем лишь усилило децентрализацию. Он также «реанимировал» египетскую внешнюю политику на азиатском направлении. Впервые со времен Нового царства фараон Египта совершил поход в Палестину (925 до н. э.) во главе ливийско-нубийского войска и с 1200 колесницами (об этом говорится в Ветхом Завете, где он назван Шишаком). Шешонк I вернулся с огромной данью от нескольких палестинских городов, включая сокровища разграбленного Иерусалима. Изображение своей кампании он повелел вырезать на так называемом «Бубастисском портале» в Карнаке. Возможно, Шешонк I также совершил поход в Нубию.

Однако попытки его сына, Осоркона I (924—889 до н. э.) продолжать политику отца в Палестине закончились поражением от царя Иудеи Асы. В правление последующих царей — Такелота I (ок. 850—825 до н. э.), Осоркона II и Шешонка III (825—773 до н. э.) власть XXII династии начала ослабевать. В г. Леонтополе (Центральная Дельта) образовался новый центр «ливийской» власти — XXIII династия (ок. 818—715 до н. э.), основателем которой стал некто Падибаст (I) (Петубастис, 818—793 до н. э.). Эта династия правила, видимо, одновременно с XXII (согласно одной из гипотез, была от нее «отколота» для расширения ливийского доминирования).

Кроме сильных «линий» правителей существовали мелкие «боковые» (как ливийские, так и египетские), претендовавшие если не на царский статус, то на самостоятельность. Идентификация их правителей, последовательность их правления и взаимоотношения между собой не всегда ясны. В стране нарастали процессы политической фрагментации, автономизации номов Нижнего и Среднего Египта, борьбы за власть и общей нестабильности. В середине VIII в. до н. э. политическая карта Египта отличалась чрезвычайной пестротой. На Юге правило верховное жречество Амона, в Среднем и Нижнем Египте — одновременно четверка значительных царей-ливийцев: Пефчауауибастет (в Гераклеополе), Намлот (в Гермополе), Осоркон IV (последний царь XXII династии, в Танисе—Бубастисе) и Уипут II (царь XXIII династии, в Леонтополе), а также «великие вожди ма», «великие князья» (номархи) и др. Правители, видимо, признавали законность друг друга и образовывали некоторую иерархию власти, тем не менее это время, как и сложившуюся политическую ситуацию, историки обычно именуют ливийской анархией.

Правление XXV (кушитской) династии . Важнейшие события происходили также на крайнем юге страны. В ходе децентрализации Египет постепенно утратил прочную власть над Нубией, где к VIII в. до н. э. сложилось государство со столицей в Напате — городе у IV порога на важном караванном пути, прежнем административном и религиозном центре египетского влияния. Верхушка напатского общества была целиком ориентирована на египетскую культуру — заимствованную у египтян письменность, элементы искусства, подражание их образу жизни, а также их религию. Средоточием ее религиозно-культовой жизни стал храм Амона Напатского у так называемой Чистой скалы (Джебель-Баркал), формой напоминающей египетскую корону с уреем, и почитавшейся священной.

Из этого египтизированного общества произросла (взяв верх над прочими племенными вождями) династия кушитских царей, считавших себя (а не ливийцев, к которым они относились с презрением) законными наследниками египетских фараонов. К середине VIII в. до н. э. их влияние простиралось вплоть до I порога, т. е. южной границы Египта. Уже Кашта, первый известный по иероглифическим надписям царь кушитов, облекал себя титулами «царя Верхнего и Нижнего Египта» и «владыки Обеих Земель». Со временем кушитские цари сумели завоевать и до известной степени объединить Египет. Их влияние было сильнее на Юге, что объяснимо: кушиты, поклонявшиеся Амону (и еще более радикальные, чем фиванцы, во взгляде на приоритет жреческой власти над царской), были фиванцам ближе, чем их соперники цари-ливийцы. Предположительно, между храмами Амона Фиванского и Напатского поддерживались отношения.

Около 730 до н. э. царь кушитов Пианхи (Пией) (747—716 до н. э.) совершил первый из кушитских походов на Египет. Его главной целью была Дельта, где под главенством энергичного ливийца Тефнахта, правителя Саиса (и «великого правителя Запада») сформировалась антикушитская коалиция правителей городов Нижнего и Среднего Египта. Она, однако, была разбита в нескольких сражениях на Ниле и его берегах. Особо ожесточенно сопротивлялись жители Мемфиса, взятого кушитским войском штурмом (728 до н. э.). Вступив в Дельту, Пианхи пленил последнего царя XXIII ливийской династии Осоркона (III), не допустил разграбления мемфисских храмов и, почтив их богов, принял клятву верности от побежденных правителей. С огромной добычей (выкупом, дарами и др.) он неожиданно и навсегда уплыл в Напату. Кампания, на первый взгляд, выглядит не более чем набегом (отличающимся разве что масштабом и отдаленностью от собственной границы), однако предположительно ей мог предшествовать род «соглашения» кушитов с фиванскими правителями, направленного против ливийцев. Стоит также отметить, что в Фивах, где Пианхи почтил египетские храмы и самого Амона, он сумел официально закрепить свою власть: заставил «почитательницу Амона» Шепенупет I (дочь Осоркона III) удочерить свою сестру Аменирдис. С этого времени управление имуществом храма Амона Фиванского начинает ускользать из рук фиванских жрецов, переходя к царям Куша.

Однако и после победного похода Пианхи в Дельте продолжали править враждовавшие между собой независимые местные правители. Более того, побежденный Тефнахт провозгласил себя царем, став основателем новой (XXIV) ливийской династии (727—715 до н. э.). Тефнахт и его преемник-сын Бакенренеф (греч. Бокхорис, 720—715 до н. э.) контролировали уже значительную часть Зап. Дельты и Мемфисскую область. Видя в этом реальную угрозу кушитской власти, преемник Пианхи — Шабака (в Библии Сабакон, 716—702 до н. э.) фактически вновь завоевал Египет. Вторгнувшись в Дельту, он казнил (712 до н. э.) своего главного соперника Бокхориса (согласно Манефону, сжег живьем). Бокхорис был последним царем короткой XXIV династии (которая, однако, через столетие возродилась в новой блестящей XXVI династии саисских правителей). Египетская и античная традиция сохранила память о нем как о мудром законодателе-реформаторе: согласно Диодору он издал законы, запрещающие продажу за долги свободных египтян, ограничивающие ростовщический процент и др. Вокруг Бокхориса с его трагической судьбой сложилось много легенд, в которых он выступает справедливым судьей и защитником бедных.

С установлением фактического контроля кушитских царей над территорией всего Египта в истории обеих стран начался новый период. Шабака стал фактическим основателем XXV кушитской (у Манефона — эфиопской) династии (712—656 до н. э.). Куш и Египет были объединены под общим главенством фараона-кушита, ставшего единственным носителем фараоновской титулатуры и регалий, включая главный символ политического единства — двойной урей на головном уборе (царской короне или «кушитской» шапочке). Хотя официальной столицей объединенного государства считалась далекая южная Напата (где находились царский дворец и некрополь), коронация и, видимо, правление осуществлялось из резиденции в Мемфисе — столице эпохи Древнего царства, великим фараонам которого цари-кушиты себя уподобляли. Сын Шабаки стал верховным жрецом Амона в Фивах, дочь — очередной его «почитательницей». С именем Шабаки связан один из самых прославленных памятников египетской и мировой религиозной мысли — «Мемфисская теология» , ставящая в основу мироздания не Амона-Ра, но Птаха, верховного бога Мемфиса.

Египет и Ассирия . В начале VII в. до н. э. в историю Е. Д. вмешалась новая внешнеполитическая сила. Цари-кушиты, считая себя законными наследниками египетских фараонов, претендовали также и на ранее подчинявшиеся последним азиатские территории. Это предсказуемо вело к конфликту с Ассирией, которая уже установила господство на всем Вост. Средиземноморье и начинала угрожать Египту. К конфликту, еще и потому неизбежному, что Египет имел сторонников среди правителей Сирии-Палестины, искавших у него защиты от ассирийцев. Так, после нескольких десятилетий относительного спокойствия Е. Д. снова стал ареной недолгой (около 15 лет), но жесткой борьбы между царями-кушитами и Ассирией.

Столкновение Ассирии и Е. Д. произошло на спорной территории в Южн. Палестине: в сражении при Элтеке (701 до н. э.) египетско-кушитское войско царя Шабатаки (702—690 до н. э.) было разгромлено армией ассирийского царя Синаххериба. Завоевание Египта состоялось позднее, при его сыне Асархаддоне. Оно пришлось на правление Тахарки (690—664 до н. э.) — самого крупного из царей-кушитов, при котором Е. Д. (судя по многочисленным возведенным в Египте и Нубии памятникам) переживал экономический подъем. Тем не менее «рыхлость» государственной структуры Египта, с одной стороны, и передовая армия и вооружение ассирийцев, уже применявших железо, с другой, сыграли свою роль.

Первая попытка ассирийцев (674 до н. э.) была неудачна (Тахарке удалось остановить их на подступах к Дельте), вторая (671 до н. э.) завершилась успехом (во многом благодаря племенам бедуинов, снабдивших ассирийцев верблюдами для перехода по пустыне к границам Египта. Асархаддон разгромил египетскую армию, взял Мемфис, Тахарка бежал, оставив в руках победителя семью. Позднее он вернул на время контроль над Египтом, но вновь был разбит (в 667 до н. э., уже следующим царем Ассирии Ашшурбанапалом). Завоевание ассирийцами Египта растянулось на несколько лет (671—665 до н. э.).

Асархаддон принял титул «царя царей (Нижнего) Египта, Верхнего Египта и Нубии» (отразивший структуру завоеванного им Египта, состоявшего из трех самостоятельных регионов). На известной стеле из Зинджирли (Малая Азия) он повелел изобразить себя победителем, держащим у своих ног на веревке, продетой сквозь губу, пленников: один из них — малолетний сын-наследник Тахарки в шапочке с уреем. На Египет была наложена дань, в номах поставлены ассирийские чиновники, в Мемфисе учрежден культ Ашшура, 55 статуй богов из египетских храмов вывезены в Ассирию. Огромное число статуй и предметов культа, несущих имя Тахарки, было обнаружено при раскопках дворцов в Нимруде и Ниневии . Правители Дельты оказались под прямым контролем ассирийцев, которые заставили их принести клятву верности, оставив около двух десятков «вассалов» управлять Дельтой. Но после ухода ассирийцев часть их подняла мятеж и позднее была казнена ассирийцами. Из числа оставшихся верными ассирийцы возвысили правителя Саиса и Мемфиса Нехо (I) и его сына Псамтека (будущего Псамметиха I ), сыгравшего ключевую роль в освобождении Египта от ассирийского гнета.

Последнюю попытку вернуть Е. Д. под власть кушитов предпринял преемник изгнанного Тахарки Танутамон (664—656 до н. э.): приплыв с войском из Напаты в Мемфис, он осадил его ассирийский гарнизон и, видимо, убил Нехо. Ответом стала карательная экспедиция (так называемое второе ассирийское завоевание), посланная Ашшурбанапалом (664 до н. э.). Ассирийская армия нанесла сокрушительный удар египтянам: Мемфис, а также (в ходе преследования Танутамона) Фивы и Карнак были разграблены, масса пленных вывезена в Ассирию. Падение Фив, которым некогда подчинялось почти все Вост. Средиземноморье, и Карнака, главного религиозного центра Е. Д. в течение большей части его истории, потрясли тогдашний мир. Спустя столетие библейский пророк Наум с ужасом напоминал о судьбе Фив (библ. Но-Аммон). События долго хранились в памяти египтян, «окрашивая» интерпретацию как последующих, так и предшествующих событий их истории (к примеру, гиксосского завоевания у Манефона). На Танутамоне завершилась (в 664 до н. э.) XXV династия и вместе с ней политическая власть Куша над Египтом. Верхний Египет поддерживал власть бежавшего в Напату Танутамона вплоть до 656 до н. э., но потом признал власть новой династии (XXVI саисской). Куш в целом оказался отрезанным от Египта и средиземноморского мира. Однако в самом Куше царская власть по-прежнему выражала себя в «классических» древнеегипетских формах.

После победы Ассирии над кушитами (664 до н. э.) Е. Д. формально стал «окраинной» частью ее империи. Однако сама Ассирия была занята смертельной борьбой с Вавилонией, и в Египте в состоянии «политического вакуума» сформировалась особая форма политической самоорганизации. Геродот называет ее додекархией (греч. «правление двенадцати»). Весь Египет, по его словам, египтяне поделили на 12 частей и «поставили» двенадцать царей (не без ехидства греческий историк отметил, что египтяне без царей жить не могут), заключивших договор о том, «чтобы не свергать друг друга и не отнимать земли, но жить всегда в дружбе». По свидетельству Диодора , этот порядок длился около 15 лет. Эти сведения, несомненно, отражают исторические реалии. Ассирия была не в состоянии выстроить систему управления огромной страной. Она довольствовалась «стихийно» сложившейся на месте системой, обреченной на внутренние противоречия участников и потому потенциально для нее не опасной. Однако Ассирию ожидал удар: под руководством Псамметиха (I), которому ассирийцы фактически доверили управление страной, Египет сумел сбросить ассирийский гнет и возродить на краткое время свою целостность.