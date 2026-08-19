ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-IV

Часть 4. Период от начала Нового царства (1550 до н. э.) - до окончания правления Мернептаха (1200 до н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. часть 6 ​.

Новое царство (1550—1069 до н. э.). С освобождением Египта и последующим его объединением Яхмосом (1550—1525) началось 500-летнее Новое царство (XVIII—XX династии) — пик военной активности Е. Д., период его наибольшей территориальной протяженности и мирового политического влияния, достижения вершин в развитии искусства, а также единственной на Древнем Востоке попытки «религиозной реформации».

Создание великой державы (1550—1352 до н. э.). Первую половину эпохи занимает правление блестящей XVIII династии (1550—1295 до н. э.). При Яхмосе I и его сыне Аменхотепе I (1525—1504 до н. э.) началось возвращение страны к активной внешней политике, заложенной еще фараонами XII династии. Первой задачей стало восстановление влияния Египта в границах Среднего царства (от Синая до II порога).

Успехи во многом обеспечила реорганизация армии, начатая в ходе войны с гиксосами (и отчасти благодаря им). Была создана новая военная инфраструктура. Армия получила представление о передовом вооружении (заимствованном у гиксосов и других азиатских соседей) и стала регулярной: в нее входили воины-профессионалы (с детства обучаемые в казармах); новобранцы («мóлодцы армии»), набираемые по повинности (каждый десятый в соответствующем возрасте), от которой освобождались лишь жрецы, а также отряды наемников (тех же нубийцев, ливийцев). В дополнение к пехоте (лучникам и копейщикам) были созданы флот и мобильное колесничное войско, применявшееся впоследствии на равнинах Азии. Боевые колесницы, конские упряжки и лошади (с которыми, как считается, египтян познакомили гиксосы) стоили очень дорого, требовали множества слуг, поэтому в колесничных войсках служила исключительно знать. Со временем египтяне изобрели собственный тип легкой двухколесной колесницы. Были созданы также вспомогательные службы: переводчиков, писцов, лекарей, погонщиков ослов и др. Фараоны и их наследники стали лично участвовать в военных действиях, многие начинали восхождение на трон благодаря военной карьере (например, Рамсес I и Хоремхеб). Одна из лучших для своего времени армия превратила Е.Д. в крупнейшую военную державу Ближнего Востока. Школьные «поучения» рассказывают, сколь тяжелым было военное ремесло: «Мужчину забирают в воины, юношу — в новобранцы, мальчика же отдают на воспитание, отняв его у матери. Пока станет он взрослым — все кости его разбиты». В правление XVIII династии были заложены причины длительного соперничества между новой служилой знатью (в том числе военной), ставшей опорой царской власти, и старой местной и столичной аристократией, имевшей огромное влияние и не желавшей его терять.

Начиная с XVIII династии все большее значение приобретали Фивы (егип. njwt rśj — «Южный город», или просто Ниут, «Город», подобно Urbs, древнему Риму). Фивы становились главным политическим и религиозным центром Египта, а западный берег Нила напротив него — колоссальным столичным некрополем, местом скальных гробниц почти всех фараонов, членов их семей и высшей знати Нового царства (см. Долина царей , Долина цариц ).

С Тутмоса I (1504—1492 до н. э.), главнокомандующего и зятя Аменхотепа I, открывшего почти полуторавековую «эру Тутмосидов», начался период интенсивных завоеваний. Египетское влияние продвинулось на юге за III порог, на севере достигло Евфрата, границ нового сильного соперника — царства Митанни (егип. Нахарина). Его сын Тутмос II (1492—1479 до н. э.) продолжал истребительные набеги на Куш и Зап. Азию, активность которых спала лишь к концу его правления.

Он назначил соправителем своего малолетнего сына Тутмоса (будущего III) от одной из младших жен. Однако после смерти царя его «главная вдова» Хатшепсут (дочь Тутмоса I, сводная сестра Тутмоса II), при поддержке части придворных и жречества, стала при нем регентшей, затем, короновавшись, соправительницей, «отодвинув» его от власти. Подобно Себекнеферу, Хатшепсут (1473—1458 до н. э.) правила как царица-фараон, обладая полной царской титулатурой и всеми регалиями. В надписи на стене своего заупокойного храма в Дейр эль-Бахри (одного из шедевров египетской архитектуры, построенного рядом с храмом Ментухотепа II и в подражание ему) она обосновывала законность своего пребывания на троне (якобы полученного от Тутмоса I в качестве его соправительницы), а также символически изобразила акт собственного зачатия в виде сакрального союза бога Амона (в образе Тутмоса I) и ее матери, великой царицы Яхмос. При Хатшепсут почти два десятилетия не велись войны, что однако не свидетельствует об исключительно мирном характере ее правления. Военизированные экспедиции направлялись в Библ, на Синай, а также («по повелению» ее отца Амона) в далекую страну Пунт (Сомали). Сколь бы «этнографической» (или «ботанической) последняя ни выглядела на рельефах ее храма, она продолжала ту же завоевательную внешнюю политику: Пунт (формально) стал новым владением Е. Д. После смерти Хатшепсут исчезла из истории: осталась лишь смутная память о царе-женщине (некой Амессису у Манефона ), ее статуи и имя были частично истреблены. Причастность к этому ее преемника не вызывает сомнения, однако возможны и иные мотивы, нежели вполне объясняемая личная неприязнь. Предположительно, позднее уничтожалась память не столько о самой царице, сколько о династической ветви яхмосидов, к которой она принадлежала.

Тутмос III (1479—1425 до н. э.) официально занимал трон 54 года (первые 22 года из них как «младший соправитель», нечасто упоминаемый в официальном контексте). В течение последующих трех десятков лет Тутмос III возглавил не менее 16 победоносных походов в Зап. Азию. Уже на 1-м году единоличного правления он выступил против коалиции 330 правителей во главе с царем Кадеша и после 7-месячной осады захватил важнейшую крепость Мегиддо , что стоило «взятия 1000 городов» и принесло ему огромную добычу. В результате его завоеваний границы Египта отодвинулись на юге до IV порога, на севере — до Евфрата. Пределы этих завоеваний остались непревзойденными. Правление Тутмоса III (египетского Наполеона) — высшая точка завоевательной политики Нового царства не только по территории, но и по масштабам контактов с чужеземцами и степени влияния на них, по богатствам, полученным от прямых грабежей, дани, а также эксплуатации торговых путей на севере и золотых копей на Юге.

Его сын Аменхотеп II (1427—1400 до н.э.) и внук Тутмос IV (1400—1390 до н. э.) также всю жизнь провели в походах, подтверждая и развивая прежние завоевания и подавляя мятежи. Аменхотеп II участвовал в несколько кампаниях в Азии. Его стелы сообщают об огромной добыче (золоте, меди, колесницах и др.), доставленной в Египет: только после одного карательного похода было пригнано около 100 тыс. пленных, наибольшее число, известное из источников (не считая палетки Нармера). Уже при Тутмосе IV Е. Д. урегулирование территориальных конфликтов между Египтом, Митанни и Вавилонией позволило на время решать проблемы с помощью компромиссов.

Создание огромной державы требовало управления завоеванными территориями: постепенно прямые грабежи заменялись системой эксплуатации. При Тутмосе III Египет включал территории от Куша до Нахарины, их разноплеменное население стало подданными фараона, и на него распространилась защита египетских царя и богов.

Территории управлялись наместниками (на юге — «царским сыном Куша», в Азии — «наместником северных стран») со штатом чиновников, главными задачами которых были эксплуатация природных ресурсов, сбор дани и ее отправка в Е. Д. Наместники опирались на военную силу — гарнизоны, размещенные в крепостях на границах с Кушем, а также в городах Сирии-Палестины. На азиатских территориях сохранялась известная автономия «вассальных» малых княжеств, враждовавших между собой и лавировавших между несколькими силами (в основном Египтом и хеттами).

Активно шел и процесс аккультурации (усвоение элементов египетской идеологии и религии, языка и письменности и других форм культурного влияния), результаты которой особенно показательны в Куше. Египет эпохи Нового царства с известным основанием можно назвать самой ранней из древневосточных мировых империй. Характер и результаты внешней политики отразились на идеологии общества: утверждались идеи победоносности, героизации фараона, обусловленной его божественностью. В изобразительном искусстве центральным становится образ царя — героя и воина, триумфатора; в литературе обозначаются новые жанры — военные анналы, «героизированные» описания походов, и новые темы: личная храбрость царя, его близость к армии. Особенно выделяются литературными достоинствами военные «Анналы» Тутмоса III, составленные армейским писцом Чанени.

«Имперская» идеология сохранялись на протяжении всей XVIII династии, но эпоха победоносных войн в основном завершилась с Тутмосидами. Ее блестящим итогом стало правление сына Тутмоса IV — Аменхотепа III (1390—1352 до н. э.). Египет его времени входил в круг важнейших мировых держав наряду с Вавилонией, Митанни, Ассирией , Хеттским государством (Хатти), Арцавой (в Малой Азии), а также Эламом , Кефтиу (Микенским Критом) и Алашией (Кипром). Их «великие цари», называвшие друг друга «братьями», воспринимали друг друга равными соперниками. Они (а иногда и их старшие царицы) обменивались посланиями, дарами, используя в качестве инструмента внешней политики и «дипломатические» браки своих дочерей (за исключением египтян: на подобную просьбу вавилонского царя Аменхотеп III ответил, что «с незапамятных времен ни одна дочь царя Египта не выдавалась на сторону»). Впрочем, впоследствии правило было нарушено: египетская царевна стала супругой царя Соломона . Об этих отношениях живо рассказывают письма из царской канцелярии («дома царских писаний») в столичном городе Ахетатоне (см. далее) — около 400 глиняных табличек (в основном на вавилонском диалекте аккадского, lingua franca эпохи), содержание которых охватывает около трех десятилетий правления Аменхотепа III и его преемника.

В середине XIV в. до н. э. Египет был бесспорным лидером ближневосточного мира. Военная добыча и дань стекались в страну, богатство которой вошло в поговорку: «В твоей стране золота больше, чем пыли» (так писал фараону царь Митанни). Роскошный царский двор превратился в «мировой» дипломатический центр. Его «космополитической» атмосфере способствовали браки царей с чужеземными царевнами: среди супруг Аменхотепа III были две митаннийские и две вавилонские царевны. Египет стал более открыт культурным веяниям. Полагают, что вместе с армией, возвращавшейся из дальних походов, в Египет попадали и новые идеи. Произошел известный «переворот» в сознании египтян: царь виделся «Солнцем» не только для Египта, но и для «чужеземных стран». Триумфом Аменхотепа III стали три его юбилея, которые пришлись на семь последних лет правления.

Правление Аменхотепа III отмечено грандиозным строительством — прежде всего, его летнего дворца и заупокойного храма в Малкате (Зап. Фивы), от которого уцелели лишь сфинксы (ныне стоят на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге) и две тронные статуи — знаменитые Колоссы Мемнона (один — прежде «поющий», издающий протяжный звук на рассвете при прохождении нагретого воздуха через трещины, и «замолкнувший», видимо, после «ремонта» во II в.). Сохранилось также огромное число (около 250) статуй царя. Главный архитектор и тезка царя — Аменхотеп, сын Хапу , был удостоен беспрецедентной почести — заупокойного храма (прерогативы царей) и позднее, подобно Имхотепу , был, кажется, обожествлен.

К концу правления Аменхотепа III культы многих богов, как и его собственный подверглись значительной «соляризации», и в то же время распространилось — возможно, в противовес официальному культу Амона-Ра и его жречеству — почитание Солнца под его старинным именем Ра-Хорахти («Ра-Хор-Двух-горизонтов», т. е. восходящего и заходящего солнца), а также Атона — видимого на небе солнечного диска. Дворцовый комплекс в Малкате носил название «сияющий Атон», сам царь имел эпитет «Сияющий Атон всех земель». В этих новшествах проступают корни грядущих перемен «амарнской эпохи».

Эпоха Амарны (1352—1336 до н. э.) . Аменхотеп IV (1352—1336 до н. э.), сын Аменхотепа III (вопрос, имело ли место их краткое соправление, обсуждался) на два десятилетия круто изменил жизнь Египта. Уже на 1-м году правления он ввел новый культ бога Атона, не покушаясь, однако, ни на верховного Амона, ни на египетское многобожие в целом. Рядом с Карнаком (центром культа Амона) был возведен храм Атона — Гемпаатон (букв. «Найден солнечный диск [в доме Атона(?)]»), где новое божество изображалось необычно — в виде солнечного диска с лучами-руками, «протягивающими» знак анх («жизнь»). На 5-м году царь сменил свое теофорное имя Аменхотеп (букв. «Амон-доволен») на Эхнатон — «Угодный Атону», его супруга царица Нефертити получила имя Нефернефруатон («Прекрасна красота Атона»). Сам же Атон был наделен особой «солнечной» титулатурой, заключаемой в царские картуши. Тогда же началось строительство новой столицы, Ахетатона («Горизонта Атона»), возводимой «по велению Атона» в бухте на берегу Нила (совр. эль-Амарна) на «ничейной» (т. е. не принадлежавшей никаким богам) земле. Столица стала новым центром религиозной и политической жизни Египта. В Ахетатоне, куда переселились царская семья и двор, оформились основные принципы «атонистической» религии и особенности культа Атона. Имена Амона и прочих богов подверглись истреблению по всей стране. «Амоноборчество» развернулось даже на уровне письменности: иероглифы, вызывающие ассоциации с ненавистным царю Амоном, заменялись; знак «множество» при слове «нечер» («бог») запрещался; наконец, вместо самого слова «бог» стали писать «атон». Сколь далеко могли зайти нововведения, неизвестно: на 17-м году правления Эхнатон умер, имя Нефертити исчезло из источников еще раньше. Согласно тексту на «пограничных стелах» Ахетатона, царскую семью надлежало захоронить «в восточной горе Ахетатона». Царские гробницы, однако, пусты (возможные перемещения на Фиванский некрополь, см. Долина царей ).

При ближайших преемниках Эхнатона началась реставрация. Память о царе-реформаторе, его имени, боге, столице была стерта. Впрочем, это мало коснулись рядового населения: изменив государственный культ и религию придворной элиты, жившей изолированно в столице, реформы, мало коснулись рядового населения, которое не переставало поклоняться прежним богам. Эхнатоновы преобразования ныне все настойчивее связываются с фигурой Аменхотепа III, достигшего прижизненного уподобления Солнцу и носившего эпитет «сияние Атона». Возможно, возвышая Атона, его сын, в сущности, возвеличивал обожествленного отца, но в форме, не связанной с Амоном, т. е. «немифологической» (А. О. Большаков). Впрочем, мотивация реформ, их глубинный смысл, как и сама личность Эхнатона, «первого… религиозного гения в истории» (Б. А. Тураев), все еще не до конца понятны. В текстах, связанных с Аменхотепом III и самим Эхнатоном, проскальзывают неясные намеки на их конфликты с верховным фиванским жречеством. Хотя реформа завершились неудачей, не исключено, что ее отдаленное влияние (а именно наделение верховного божества царскими прерогативами) проявилось в истории конца Нового царства.

Преобразования Эхнатона оставили заметный след в изобразительном искусстве. Оно отмечено отходом от традиционных канонов, натурализмом, доведенным в ранних образцах (прежде всего в изображении самого Эхнатона) до крайности, вследствие чего в этом новом художественном стиле одни видят гротеск, другие — полемическую заостренность (М. Э. Матье), третьи — род натуралистического символизма. Художественный стиль Амарны, отражая искания его создателей, претерпел разительные изменения: от крайне концептуально-догматической формы до едва ли не реалистической. Пример последней являют скульптурные шедевры — прославленные изображения Нефертити и ее дочерей, найденные в так называемой мастерской скульптора Тутмоса в Ахетатоне.

Реставрация. История Египта двух «постэхнатоновских» десятилетий запутана. В отсутствие у Эхнатона и Нефертити общих мужских потомков, преемниками стали их зятья. Сначала Сменхкара (1338—1336 до н. э.; неясность его происхождения породила много гипотез), супруг старшей царевны Меритатон, затем Тутанхатон (1336—1327 до н. э.; согласно одной из гипотез, сын Эхнатона от его младшей царицы, Кии, или сестры Сатамон), супруг (и сводный брат?) царевны Анхсенпаатон (см. Анхесенамон ). При Тутанхатоне, занявшем трон 10-летним ребенком, регентом и фактическим правителем страны стал Эйе — главнокомандующий и верховный сановник, один из знатнейших и ближайших к Эхнатону вельмож.

Возвращение к старым порядкам началось почти сразу же. Двор покинул Ахетатон, но не вернулся в Фивы, а перебрался в старую северную столицу — Мемфис. В так называемой Реставрационной стеле Тутанхамона сообщается, что из драгоценного электрона были отлиты статуи Амона, Птаха и других богов, их храмы вновь были «наполнены жрецами и слугами, жертвенники — приношениями». Теофорное окончание -атон в именах царя и царицы подверглось замене на старое -амон, имя самого Атона повсеместно истреблялось. Однако на 9-м году правления, в возрасте 18 лет, он неожиданно умер и был погребен в скромной по размерам (предположительно, не ему предназначавшейся) скальной гробнице в Долине царей, наполненной огромными ценностями (включая несколько вложенных один в другой золотых саркофагов и маску из литого золота — шедевры египетских ювелиров). Находка Х. Картером этой почти не потревоженной грабителями гробницы в 1922 стала мировой сенсацией.

Овдовевшая Анхсенпаамон была выдана замуж за престарелого вельможу Эйе (возможно, ее деда по материнской линии), благодаря этому занявшего трон (1327—1323 до н. э.), после краткого правления захваченного военачальником Хоремхебом (1323—1295 до н. э.), карьера которого также началась при Эхнатоне и достигла высот при его амарнских преемниках. Тем не менее в коронационном указе он говорит о себе как о ревностном восстановителе старых порядков: «Истребил он неправду в Обеих Землях, правда стала пребывать [на ее месте]… Страна стала как при своем начальном состоянии». При Хоремхебе имя Эхнатона («отступника из Ахетатона») исчезло из официальных документов, позднее к его «царским годам» первого было причислено правление всех амарнских царей (Эхнатона, Сменхкара, Тутанхамона и даже Эйе) как «незаконных», так что в «царских списках» Хоремхеб следует сразу за Аменхотепом III. Вместе с тем он предпринял попытки по защите немху (букв. «сирот») — незнатных служилых людей, составлявшего социальную опору Эхнатона. Царский двор почти постоянно находился на севере, в Мемфисе, и Нижний Египет вступал в период нового расцвета. Особое значение это получило с началом новой полосы военной активности следующей XIX династии.

При Эйе и Хоремхебе атоновские храмы начали разбирать, и множество так называемых талатат (от араб. «три») — стандартных небольших («в-три-ладони-длиной») каменных блоков (инновация амарнских строителей) позднее вторично использовались как материал для заполнения фундаментов и пилонов храмов (в том числе в Карнаке). Благодаря этому уцелели тысячи вырезанных на них рельефов, которые донесли бесценную информацию о семье фараона-еретика и блеске его исчезнувшей столицы.

Рамессиды: правление «генералов» (1295—1069 до н. э.). Рамсес I (1295—1294 до н. э.), выходец из Вост. Дельты, военачальник при царе Хоремхебе стал основателем новой XIX династии, представителей которой (как и XX) именуют Рамессидами. На первых Рамессидов легла задача восстановления влияния Египта в «постамарнском» мире, который претерпел значительные изменения. Огромное наследство Тутмоса III в Азии было почти утрачено. Поглощенный реформой Эхнатон отошел от активной внешней политики, недостаточно реагировал на письма вассальных правителей Сирии-Палестины о растущей угрозе со стороны хеттов. Последние между тем разгромили Арцаву, разделили с Ассирией Митанни и претендовали на ту часть Вост. Средиземноморья, которую египтяне считали сферой своего законного влияния и интересов. Столкновение с хеттами становилось неизбежным.

Азиатский поход Сети I (1294—1279 до н. э.) стал успешной пробой сил, но основная тяжесть борьбы легла на Рамсеса II (1279—1213 до н. э.). На 5-м году его правления противостояние с хеттами достигло кульминации в битве при Кадеше на р. Оронт в Сирии. Во главе хеттского войска стоял Муваталлис II, союзниками которого выступали почти два десятка анатолийских и сирийских князей. В битве участвовали самые большие армии, которые видел древний Ближний Восток: около 20 тыс. египтян (четыре соединения по 5 тыс. человек) с 2 тыс. колесниц против 37 тыс. (?) хеттов с союзниками и их 2,5 тыс. колесниц. Известна лишь египетская версия сражения, представленного блестящей победой египтян, что не вполне соответствует истине: Кадеш не был взят, сам Рамсес II, проявивший исключительную храбрость, едва не погиб; Муваталлис не был изгнан из Сирии. Противостояние, видимо, закончилось перемирием: размежевание сил прошло по Оронту, иначе говоря, египтяне уступили часть завоеваний Тутмоса III хеттам.

В течение следующих полутора десятков лет Рамсес II продолжал воевать в Сирии, захватив Кадеш, Дапур и другие важные города. И лишь на 21-м году его правления по инициативе следующего царя хеттов Хаттусилиса III (и возможно, перед лицом опасности со стороны Ассирии) стороны заключили «превосходный договор мира и братства, дающий мир навечно». Договор, скрепленный браком Рамсеса II и хеттской царевны, оставался в силе при его преемнике Мернептахе : продолжая считать хеттов своими союзниками, он снабжал их зерном во время голода.

Битва при Кадеше — первое в мировой истории сражение, в деталях описанное и изображенное на стенах нескольких храмов: в Абидосе, Карнаке, Луксоре, Рамессеуме (заупокойном храме Рамсеса II), в отдаленном Абу-Симбеле . «Кадешский» договор — древнейший дошедший до нас полный текст международного мирного договора, известного в версиях обеих сторон. Египетская иероглифическая копия сохранилась на стенах двух храмов (Карнака и Рамессеума); одна из копий на глиняной табличке, выполненная клинописью, хранится в Эрмитаже.

Рамсес II, правивший почти весь XIII век до н. э., преобразил Египет грандиозной строительной деятельностью. В Вост. Дельте была возведена новая столица Пер- Рамсес («Дом Рамсеса», район совр. Кантира), город-порт на берегу судоходного тогда Пелусийского русла, ставший центром международной морской торговли и военной базой. Однако перенос столицы далее на север, ослабляя возможность контроля над страной, таил угрозу децентрализации, что и подтвердила дальнейшая история. При Рамсесе II было построено также множество храмов в Египте (самые известные — Рамессеум и гипостильный зал в Карнаке с «лесом» из 134 «папирусных») и в Нубии, для демонстрации мощи Египта южным соседям. Среди последних — два прославленных пещерных храма в Абу-Симбеле (за II порогом) с колоссальными статуями Рамсеса II и его супруги, царицы Нефертари (как проявления местной ипостаси богини Хатхор). Впрочем, неоднократно замечалось, что храмы Рамсеса II и его бесчисленные гигантские статуи впечатляют в большей степени числом и размерами, чем совершенством форм.

Рамсес II умер на 67-м году царствования, длительностью которого уступал лишь Пепи II. Современник нескольких поколений египтян, он и при жизни, и после смерти был легендой. От многочисленных жен фараон-долгожитель имел огромное потомство (около сотни сыновей и дочерей) и пережил 12 царевичей-наследников. Его преемником стал 13-й сын, уже немолодой тогда Мернептах (1213—1203 до н. э.). При нем Египту пришлось противостоять двойной угрозе извне. С моря и суши на Дельту хлынула волна «народов моря» — конгломерата племен из Малой Азии, Эгеиды и других регионов Средиземноморья, перемещение которых было частью более общих миграций племен эпохи поздней бронзы. Это, видимо, отчасти спровоцировало перемещения в Дельту западных соседей египтян — ливийцев из Сев. Африки (Киренаики). Волну нашествия героически отбило войско, возглавляемое фараоном: судя по тексту на стенах, 6 тыс. захватчиков было убито, остальные пленены.