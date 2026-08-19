ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-I На чтение: 1 минута

Часть 1. Природные условия и границы, население. Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. часть 6 ​.

Египет Древний (от греч. Αἲγυπτος) — исторически сложившееся название древнейшего в мире централизованного государства, располагавшегося в Сев.-Вост. Африке на стыке с Азией.

Гигантский речной оазис, двумя системообразующими факторами, определившими особенности его истории, географии, экологии, а также образа жизни, культуры и религии населения, были река Нил и окружающие пустыни.

Природные условия . Нил (егип. itrw — «река», греч. Νειλoς), образованный слиянием Белого Нила и стремительного Голубого (вытекающего из оз. Тана в Эфиопии и дающего 80 % общих вод), впадает в Средиземное море (егип. Уадж-ур — «Великая Зелень» или Шен-ур — усл. «Океан»); между Хартумом и Асуаном река преодолевает шесть (нумеруемых против течения) гранитных порогов; в 200 км от побережья (севернее совр. Каира) распадается на рукава (в древности до 7, ныне два — Розетта и Думьетт), образующих гигантское устье, названное древнегреческими географами Дельтой за сходство с греческой буквой «Δ» (дельта). Берега Нила на протяжении последних 1600 км его течения (между I порогом и побережьем) и образовывали собственно Е. Д. К нему примыкала цепь оазисов вдоль западного берега Нила (частично населяемых египтянами и позднее управляемых египетской администрацией).

По рельефу и климату Е. делился на Верхний Египет (егип. Та-шема) от I порога до апекса Нила, узкую (1—14 км, максимально 25 км) долину, ограниченную невысокими горами, один из самых засушливых районов мира, и Нижний, Дельту, (егип. Та-меху) — влажную равнину (до 400 км шириной) с лугами, болотами, солеными озерами (62 % обитаемой территории Египта), граница между которыми (административная) проходила южнее совр. Каира. Контрастирующие части дополняли друг друга хозяйственно: долина — основная область земледелия, Дельта — скотоводства, садов, виноградников и др. В историческое время территория Е. Д. делились на 40—42 области (егип. сепат, греч. ном), по два десятка на Севере и Юге, со своими столицами. Этот «географический дуализм» окрасил историю Е. Д.: отразился в государственной символике (папирус и лотос, как знаки Севера и Юга), двойном титуле царя (егип. njswt-bitj, усл. «царь Верхнего и Нижнего Египта») и его двойной (красно-белой) государственной короне (егип. пшент), в названиях ряда высших должностей и институтов, а также дал официальное название государству — Tʼwj («Обе Земли»). Другим названием Е. Д. было Кемет («Черная земля»), по цвету орошаемых Нилом пашен, в отличие от земли «красной», т. е. пустынь.

Нил кормил Египет; был его транспортной артерией; определял территорию, в пределах которой сложились (и всегда существовало) государство и общность людей, именуемых «древние египтяне»; связывал Е. Д. с внешним миром — тропической Африкой, Зап. Азией и Средиземноморьем. Почти все население Е. Д. жило на берегах Нила (на протяжении последнего миллиона лет самой населенной территории Ближнего Востока и второй по численности населения в Африке). Нилом измерялось не только пространство, но и время: 4-месячный сезон ахет («разлив») вместе с двумя другими (перет — «всходы» и шему — «урожай») образовывал египетский сельскохозяйственный год.

Вплоть до строительства плотин Нового времени (с середины XIX в.) берега Нила были пригодны для жизни лишь благодаря природному феномену — грандиозным разливам. Заливая берега (на расстоянии до 2 км на юге, до 25 км на севере) и удобряя их отложениями ила (1—5 мм в год, до 15 в Дельте), они создали одну из плодороднейших в мире аллювиальных почв (и самую Дельту, нанесенную на месте морского залива). Регулярные (середина июля — середина сентября) разливы разнились по интенсивности: при стабильно высоких (до 14 м выше ординара у Асуана, 8 — у Каира) страна, кроме селений на холмах, превращалась в неглубокое озеро, по которому жители плавали на лодках (Страбон, XVII); при низких (до 3 м) возникала угроза голода.

Пустыни — неотъемлемая, но враждебная для египтян часть ландшафта. Западная (Ливийская) пустыня, периферия Сахары, «край света», сторона мертвых, населяемая монстрами; каменистая, бедная ископаемыми использовалась мало, за исключением оазисов. Пять Западных оазисов (Харга, Дахла, Фарафра, Бахария , Сива), тянувшиеся вдоль берега Нила на удалении до 300 км, а также Фаюм — ближайший к долине, были связаны меж собой и долиной тропами, проложенными караванами ослов (единственного наземного «транспорта»). Первые имели стратегическое значение как аванпосты в защите от полукочевых скотоводов-ливийцев. Восточная (Аравийская) пустыня, между Нилом и Красным морем, — гористая, богатая полезными ископаемыми (золотом, медью, галеной, полудрагоценными камнями и др.), с выводившими к Красному морю вади (высохшими руслами-дорогами, из которых кратчайшая — Вади Хаммамат), эксплуатировалась интенсивно. На ее северном продолжении, п-ове Синай, египтяне добывали ценную медную руду, малахит, бирюзу. Синай всегда оставался стратегически важным районом на границах с Зап. Азией. На юг от I порога простиралась Нубийская пустыня. Нубия (егип. Куш), территория современного Сев. Судана и юга Египта (с 1971 затопленного водами искусственного оз. Насер), была главным источником золота (егип. нуб), на котором в значительной мере основывалось процветание Египта, а также «воротами» в тропическую Африку с ее экзотическими товарами (черным деревом, слоновой костью, благовониями, редкими животными и их шкурами, чернокожими рабами и др.). Негостеприимная, со скалами, подходившими к самой реке, и порогами она, подобно Синаю, выполняла функцию зоны одновременно контактной и «буферной».

Природные границы – моря, пустыни, болота на севере, пороги (делающие Нил несудоходным на протяжении 10 км южнее Асуана) защищали и отчасти изолировали Е. Д. от внешнего мира. Оставаясь агрикультурной и в целом самообеспечивающейся, страна в возрастающих масштабах нуждалась в сырье (металлах, лесе, в том числе древесине ливанских кедров), благовониях для храмов, «статусных» предметах роскоши. Эти потребности стимулировали военно-торговую экспансию, определявшую направления внешней политики Е. Д.

Население . В додинастическое время, по данным палеоантропологии, его население было смешанным, представленным европейским, негроидным и средиземноморским расовыми типами (Й. Шоу); в историческое время обнаруживаются характеристики, связывающие его с Сиро-Палестинским регионом. Популярная вплоть до середины XX в. теория (У. Фл. Питри ) вторжения в Египет из Передней Азии «династической» расы, принесшей достижения цивилизации, уступила место концепции длительной инфильтрации через Дельту носителей переднеазиатских компонентов. Численность населения Е. Д. во времена строительства «Великих» пирамид (III тысячелетие до н. э.) составляла (К. Батцер) около 1,6 млн человек (для сравнения: в XIV в. — около 7 млн, в 2016 — 94,5 млн).

Египетский язык (ныне мертвый) — ветвь афразийской языковой макросемьи; родственен ряду азиатских языков — мертвых (аккадскому, ханаанейскому, финикийскому, арамейскому и др.) и живых (арабскому, еврейскому, эфиопскому и др.), и североафриканским (кушитским, берберскому); прошел пять этапов развития (староегипетский, среднеегипетский, новоегипетский, демотический), которым соответствовали свои виды письма ( иероглифика , иератика , демотика; о дешифровке см. Ж.-Ф. Шампольон ). Его наследник — коптский язык (использовавший греческий алфавит), после арабского завоевания VII в. вытеснялся арабским, оставаясь разговорным (наряду с последним) до XI в. (в отдельных районах — вплоть до XVII в.); ныне используется в богослужении коптской (египетской христианской) церкви. Древнеегипетский — самый долго и непрерывно использовавшийся язык в мире: письменно зафиксирован ок. 3200 до н. э., последняя известная надпись датирована 394.