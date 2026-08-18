ЕГИАЗАРЯН ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ
ЕГИАЗАРЯН ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ - армянский композитор, педагог, народный артист СССР.
В 1935 году окончил Московскую консерваторию по классу Н.Я. Мясковского. С 1938 года в Ереване. Автор балетов «Севан» (1956), «Озеро грёз» (1968), «Ара Прекрасный и Шамирам» (1982 год; все - Ереван), сочинений для оркестра - Рапсодии (1939), поэмы «Армения» (1942), Сюиты на темы Комитаса (1948), симфонии «Раздан» (1960), концерта для скрипки с оркестром (1943), романсов, песен. В 1952-1955 годах председатель СК Армении, преподавал в Ереванской консерватории (с 1959 года профессор, в 1954-1960 годах ректор). Среди учеников: А.В. Аджемян, Э.Г. Айрапетян, Э.А. Аристакесян, Г.М. Ахинян, Е.В. Ерканян, А.П. Зограбян, М.О. Исраелян, Г.Г. Овунц, Э.С. Оганесян, Г.О. Читчян. Государственная премия Армянской ССР (1970).