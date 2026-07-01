ЕГЕРЯ

ЕГЕРЯ - раз­но­вид­ность лёг­кой пе­хо­ты и ка­ва­ле­рии в ар­ми­ях не­ко­то­рых ев­ропейских го­су­дарств в XVIII-XIX веков.

Пе­шие егеря поя­ви­лись в Три­дца­ти­лет­нюю вой­ну 1618-1648 годов. С 1674 году в ар­мии Бран­ден­бург­ско­го княжества от­лич­ные стрел­ки в ка­ж­дой пехотной ро­те на­зы­ва­лись егерями («охо­ти­лись» за офи­це­ра­ми про­тив­ни­ка). В прусской ар­мии в середине XVIII века соз­да­ют­ся специальные ко­ман­ды стрел­ков-­еге­рей из бывших лес­ни­чих. Как лёг­кая пе­хо­та егеря по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние во французской, австрийской и прусской ар­ми­ях во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. Воо­ру­жа­лись глад­ко­ст­воль­ны­ми, а за­тем на­рез­ны­ми ружь­я­ми и но­жа­ми. При­ме­ня­лись в рас­сып­ном строю для ох­ва­та и об­хо­да не­при­яте­ля, под­держ­ки ка­ва­ле­рии, при­кры­тия сво­их флан­гов. Ве­ли при­цель­ный огонь. В Ита­лии за­да­чи егерей вы­пол­ня­ли бер­саль­е­ры, в на­по­ле­о­нов­ской ар­мии - воль­ти­жё­ры. В российской ар­мии егеря поя­ви­лись в 1761 году при Коль­бер­га оса­дах . В русско-­турецкую вой­ну 1768-1774 годов все пехотные пол­ки име­ли ко­ман­ды егерей, позд­нее из них бы­ли соз­да­ны егер­ские ба­таль­о­ны. В 1785 году их све­ли в кор­пу­са, а в 1797 году пе­ре­фор­ми­ро­ва­ли в егер­ские пол­ки. Пе­ред Отечественной вой­ной 1812 года в российской ар­мии бы­ло 2 лейб-гвардии и 50 ар­мей­ских пол­ков егерей. В 1825 году часть егер­ских пол­ков по­лу­чи­ла название егер­ских ка­ра­би­нер­ных. В 1856 году егер­ские пол­ки ста­ли пе­хот­ны­ми, а егер­ские ка­ра­би­нер­ные - гре­на­дер­ски­ми (смотри Гре­на­де­ры) пол­ка­ми. Во 2-й половине XIX века егеря как лёг­кая пе­хо­та ут­ра­ти­ли своё зна­че­ние; к 1917 году в российской ар­мии имел­ся толь­ко лейб-гвардии Егер­ский полк (рас­фор­ми­ро­ван в 1918 году), но их на­зва­ние со­хра­ни­лось в не­ко­то­рых ар­ми­ях до начала XXI века. Например, в ар­мии ФРГ гор­но-пехотные час­ти на­зы­ва­ют­ся еге­ря­ми.

Кон­ные егеря су­ще­ст­во­ва­ли как лёг­кая ка­ва­ле­рия западно-европейской и российской ар­мий в XVIII-XIX веках. Пред­на­зна­ча­лись для ве­де­ния раз­вед­ки и рей­дов в тыл про­тив­ни­ка. Во­ору­жа­лись по­доб­но лёг­ким пе­хо­тин­цам, но с до­бав­ле­ни­ем ору­жия ка­ва­ле­ри­ста. В Рос­сии впер­вые поя­ви­лись в 1788 году в ви­де кон­но-егер­ских ко­манд в лег­ко­кон­ных пол­ках. В 1789 году сфор­ми­ро­ва­ны кон­но-егер­ские пол­ки, ко­то­рые в 1833 году ли­к­ви­ди­ро­ва­ны.

2) Егеря - спе­циа­ли­сты-охот­ни­ки в охот­ничь­их хо­зяй­ст­вах.

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