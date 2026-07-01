ЕГЕРЯ
ЕГЕРЯ - разновидность лёгкой пехоты и кавалерии в армиях некоторых европейских государств в XVIII-XIX веков.
Пешие егеря появились в Тридцатилетнюю войну 1618-1648 годов. С 1674 году в армии Бранденбургского княжества отличные стрелки в каждой пехотной роте назывались егерями («охотились» за офицерами противника). В прусской армии в середине XVIII века создаются специальные команды стрелков-егерей из бывших лесничих. Как лёгкая пехота егеря получили распространение во французской, австрийской и прусской армиях во время Семилетней войны 1756-1763 годов. Вооружались гладкоствольными, а затем нарезными ружьями и ножами. Применялись в рассыпном строю для охвата и обхода неприятеля, поддержки кавалерии, прикрытия своих флангов. Вели прицельный огонь. В Италии задачи егерей выполняли берсальеры, в наполеоновской армии - вольтижёры. В российской армии егеря появились в 1761 году при Кольберга осадах. В русско-турецкую войну 1768-1774 годов все пехотные полки имели команды егерей, позднее из них были созданы егерские батальоны. В 1785 году их свели в корпуса, а в 1797 году переформировали в егерские полки. Перед Отечественной войной 1812 года в российской армии было 2 лейб-гвардии и 50 армейских полков егерей. В 1825 году часть егерских полков получила название егерских карабинерных. В 1856 году егерские полки стали пехотными, а егерские карабинерные - гренадерскими (смотри Гренадеры) полками. Во 2-й половине XIX века егеря как лёгкая пехота утратили своё значение; к 1917 году в российской армии имелся только лейб-гвардии Егерский полк (расформирован в 1918 году), но их название сохранилось в некоторых армиях до начала XXI века. Например, в армии ФРГ горно-пехотные части называются егерями.
Конные егеря существовали как лёгкая кавалерия западно-европейской и российской армий в XVIII-XIX веках. Предназначались для ведения разведки и рейдов в тыл противника. Вооружались подобно лёгким пехотинцам, но с добавлением оружия кавалериста. В России впервые появились в 1788 году в виде конно-егерских команд в легкоконных полках. В 1789 году сформированы конно-егерские полки, которые в 1833 году ликвидированы.
2) Егеря - специалисты-охотники в охотничьих хозяйствах.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.