ЕФРЕМОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА

ЕФРЕМОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА - российский режиссёр, народный артист РСФСР.

Из ар­ти­стической се­мьи. В 1952 году окон­чи­ла фи­ло­ло­гический факультет Са­ра­тов­ско­го университета, в 1956 году - ре­жис­сёр­ский факультет ГИТИСа (пе­да­го­ги Н.М. Гор­ча­ков, А.А. Гон­ча­ров). Сце­ническая дея­тель­ность на­ча­ла в конце 1940-х годов как ак­три­са Са­ра­тов­ско­го ТЮЗа. Там же по­ста­ви­ла пер­вый спек­такль - «Чу­дес­ный сплав» В.М. Кир­шо­на (1956). Как ре­жис­сёр раз­ви­ва­ет тра­ди­ции русского пси­хо­ло­гического те­ат­ра. Сре­ди по­ста­но­вок в Че­ля­бин­ском дра­ма­тическом те­ат­ре имени С.М. Цвил­лин­га: «Бес­по­кой­ная ста­рость» Л.Н. Рах­ма­но­ва (1957), «Бес­при­дан­ни­ца» А.Н. Ост­ров­ско­го (1958), «Якор­ная пло­щадь» И.В. Што­ка и «Ан­на Ка­ре­ни­на» по Л.Н. Тол­сто­му (обе 1959 года). В 1960-1963 годах главный режиссер Ря­зан­ско­го ТЮЗа, где осу­ще­ст­ви­ла по­ста­нов­ку спек­так­лей: «Бе­ле­ет па­рус оди­но­кий» по В.П. Ка­тае­ву (1962), «Лю­бовь Яро­вая» К.А. Тре­нё­ва и «Со­вре­мен­ные ре­бя­та» М.Ф. Шат­ро­ва (оба 1963 года). С 1964 года режиссер Ка­луж­ско­го дра­ма­тического те­ат­ра: «Све­тит, да не гре­ет» Ост­ров­ско­го (1964), «Иду на гро­зу» по Д.А. Гра­ни­ну и «На­ше­ст­вие» Л.М. Ле­о­но­ва (оба 1965), «По­след­няя жерт­ва» Ост­ров­ско­го и «Виш­нё­вый сад» А.П. Че­хо­ва (оба 1966), «Чу­дак» Н. Хик­ме­та (1967). В 1973 году в Уль­я­нов­ском дра­ма­тическом те­ат­ре по­ста­ви­ла «Мас­ка­рад» М.Ю. Лер­мон­то­ва и «Дол­ги на­ши» Э.Я. Во­ло­дар­ско­го. С 1974 года главный режиссер и художественный руководитель Ка­ли­нин­ско­го (Твер­ско­го) дра­ма­тического те­ат­ра: «Про­шлым ле­том в Чу­лим­ске» А.В. Вам­пи­ло­ва (1975), «Виш­нё­вый сад» Че­хо­ва (1975, 1984, 1991, 2000), «Вол­ки и ов­цы» (1979) и «По­след­няя жерт­ва» (1982, 1994) Ост­ров­ско­го, «Вар­ва­ры» М. Горь­ко­го (1980), «Имя твоё» по П.Л. Про­ску­ри­ну и «Ма­рия Стю­арт» Ф. Шил­ле­ра (оба 1981), «Лю­бовь под вя­за­ми» Ю. О’Ни­ла (1984), «Зой­ки­на квар­ти­ра» М.А. Бул­га­ко­ва (1990), «Ук­ро­ще­ние ук­ро­ти­те­ля» Дж. Флет­че­ра (1998), «Не раз­ру­шай мо­их на­дежд» по пье­се Ост­ров­ско­го «Не­воль­ни­цы» (2005) и др. Ини­циа­тор соз­да­ния (1993) и художественный руководитель Твер­ско­го кур­са Выс­ше­го те­ат­раль­но­го училища имени М.С. Щеп­ки­на (профессор с 1999 года). Государственная премия РСФСР (1982).

Сочинения:

По­ис­ки су­ти. М., 1982.