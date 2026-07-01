ЕФРЕМОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА
ЕФРЕМОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА - российский режиссёр, народный артист РСФСР.
Из артистической семьи. В 1952 году окончила филологический факультет Саратовского университета, в 1956 году - режиссёрский факультет ГИТИСа (педагоги Н.М. Горчаков, А.А. Гончаров). Сценическая деятельность начала в конце 1940-х годов как актриса Саратовского ТЮЗа. Там же поставила первый спектакль - «Чудесный сплав» В.М. Киршона (1956). Как режиссёр развивает традиции русского психологического театра. Среди постановок в Челябинском драматическом театре имени С.М. Цвиллинга: «Беспокойная старость» Л.Н. Рахманова (1957), «Бесприданница» А.Н. Островского (1958), «Якорная площадь» И.В. Штока и «Анна Каренина» по Л.Н. Толстому (обе 1959 года). В 1960-1963 годах главный режиссер Рязанского ТЮЗа, где осуществила постановку спектаклей: «Белеет парус одинокий» по В.П. Катаеву (1962), «Любовь Яровая» К.А. Тренёва и «Современные ребята» М.Ф. Шатрова (оба 1963 года). С 1964 года режиссер Калужского драматического театра: «Светит, да не греет» Островского (1964), «Иду на грозу» по Д.А. Гранину и «Нашествие» Л.М. Леонова (оба 1965), «Последняя жертва» Островского и «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (оба 1966), «Чудак» Н. Хикмета (1967). В 1973 году в Ульяновском драматическом театре поставила «Маскарад» М.Ю. Лермонтова и «Долги наши» Э.Я. Володарского. С 1974 года главный режиссер и художественный руководитель Калининского (Тверского) драматического театра: «Прошлым летом в Чулимске» А.В. Вампилова (1975), «Вишнёвый сад» Чехова (1975, 1984, 1991, 2000), «Волки и овцы» (1979) и «Последняя жертва» (1982, 1994) Островского, «Варвары» М. Горького (1980), «Имя твоё» по П.Л. Проскурину и «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (оба 1981), «Любовь под вязами» Ю. О’Нила (1984), «Зойкина квартира» М.А. Булгакова (1990), «Укрощение укротителя» Дж. Флетчера (1998), «Не разрушай моих надежд» по пьесе Островского «Невольницы» (2005) и др. Инициатор создания (1993) и художественный руководитель Тверского курса Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина (профессор с 1999 года). Государственная премия РСФСР (1982).
Сочинения:
Поиски сути. М., 1982.