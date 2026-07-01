ЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1943).

Биография

Родился 1 (по новому стилю – 14) января 1915 года в городе Царицыне (ныне – Волгоград). После окончания семи классов школы и школы ФЗУ работал электромонтёром на деревообделочном заводе в родном городе.

В сентябре 1934 года был призван в РККА . В 1937 году окончил Сталинградскую ВАШЛ, после чего служил в бомбардировочной авиации. Участвовал в советско-финской войне , совершил 3 боевых вылета в условиях Заполярья.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил командиром звена 33-го бомбардировочного авиационного полка, сражался в его составе на протяжении более чем трёх лет. Отважно сражался во время боёв 1941 года на Украине, многократно водил своё звено в бой, уничтожая боевую технику и живую силу противника. При выполнении задач неоднократно попадал под огонь зенитной артиллерии и истребительной авиации. 10 июля 1941 года бомбардировщик Ефремова был сбит в районе города Коростышева Житомирской области, вместе с членами экипажа лётчик выпрыгнул на парашютах и спустя несколько дней сумел добраться к своим частям. Уже в августе 1941 года в первый раз был представлен к первой награде, однако представление в то время не было реализовано.

Впоследствии был сначала заместителем командира, затем командиром эскадрильи того же полка, в марте 1942 года преобразованном в 10-й гвардейский. Неизменно проявлял себя как инициативный, находчивый и волевой командир, не теряющийся даже в самой сложной боевой обстановке. Совершал боевые вылеты в любое время суток и в любую погоду, выполняя самые сложные задачи по разгрому противника. Уже к августу 1942 года на счету Ефремова числилось 60 боевых вылетов, выполненных при сильном противодействии зенитной артиллерии, но ни разу лётчик не ушёл от намеченной цели, пока задание не было выполнено. 29 декабря 1941 года в районе города Обоянь Курской области его самолёт был сильно повреждён, но лётчик, выполнив задание, сумел дотянуть до своего аэродрома. Смело принимал бой против истребителей. К августу 1942 года его экипаж сбил 4 немецких самолёта.

Участвовал в боях под Харьковом, Сталинградской битве , освобождении Донбасса, Украинской ССР, Крыма, Белорусской ССР и Прибалтики. По состоянию на 3 февраля 1943 года, Ефремов совершил 293 боевых вылета, 204 из которых – в тёмное время суток. Бомбя как скопления боевой техники и живой силы, так и важные транспортные узлы и промышленные центры, нанёс врагу огромные потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К июлю 1943 года совершил уже 340 боевых вылетов с высокой эффективностью бомбардировок, за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Осенью 1944 года Ефремов был отозван из действующей армии и направлен на учёбу в ВВА. К тому времени на его счету было более 380 боевых вылетов.

Послевоенная жизнь

После окончания академии в 1949 году служил на командных и лётно-инспекторских должностях в различных авиационных частях. Служа в 4-м ЦБП ВВС в Воронеже, осваивал новейшие модели реактивных бомбардировщиков. В ноябре 1960 года был уволен в запас. Проживал в Киеве. Умер 19 августа 1990 года, похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.