ЕФРЕМОВ, СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ

Ефремов, Степан Данилович (27.07[07.08].1715 — 15[26].03.1784, Санкт-Петербург) — российский военный деятель.

Из старшинских детей Войска Донского, сын Д.Е. Ефремова . С 1735 старшина, в бытность своего отца войсковым атаманом неоднократно назначался походным атаманом. В 1753 фактически унаследовал должность атамана Войска Донского, но в указе о его назначении говорилось, что он должен следовать «по ордерам и наставлениям» отца «доколе он жив». Е. не терпел отцовского надзора и опеки. Объединил вокруг себя донскую старшину, закрепив за этим элитным слоем казаков новые права и привилегии. Во время Семилетней войны 1756—1763 , командуя казачьими полками, находился на театре военных действий. В июне 1762 во главе «сотской команды» оказался в Петербурге и принял активное участие в дворцовом перевороте, в результате которого на престол взошла императрица Екатерина II . Е. был щедро вознагражден, стал проводить на Дону самостоятельную политику, часто не считаясь с решениями императорских учреждений. Стремясь к обособлению Войска Донского, вступал в контакты с крымскими татарами, калмыками, горскими народами Кавказа, что вызвало подозрения в Петербурге. В начале русско-турецкой войны 1769—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) назначенный командовать всеми казачьими полками Е. под различными предлогами отказался выполнять приказы главнокомандующего 2-й армией П.И. Панина и вернулся на Дон. 9 ноября 1772 был тайно арестован, доставлен в Петербург. Суд, усмотрев в его действиях сепаратизм, невыполнение воинского долга и финансовые злоупотребления, приговорил его к смертной казни через повешение. Екатерина II помиловала его: лишенный чинов и орденов Е. был сослан в Пернов (совр. Пярну, Эстония). В 1778 ему разрешили жить в Петербурге.

Лит.: Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов-на-Дону, 1961; Ригельман А. История или повествование о Донских казаках. М., 1846.