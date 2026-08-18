ЕФРЕМОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕФРЕМОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский библиограф, историк литературы, издатель, библиофил, член-корреспондент Петербургской АН (1900), действительный статский советник (1874).
Дворянин. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1854). Служил в Военном министерстве (1854-1857), Депортаменте уделов Министерства императорского двора и уделов (1857-1863), Государственном банке (1863-1872). Директор сберегательной кассы в Санкт-Петербурге (1872-1889), директор (член) правления Государственного банка (1889-1893). Автор нескольких сотен публикаций [в журналах «Библиографические записки», «Отечественные записки», «Книжный вестник» (его редактор в 1864-1865 годах), «Русская старина», «Русский архив» и др.] по истории и библиографии русской литературы XVIII-XIX веков, основанных на архивных документах, как правило, впервые введённых Ефремовым в научный оборот. Редактировал собрания сочинений многих русских писателей, в том числе А.Н. Радищева (т. 1-2, 1872; уничтожено цензурой) и впервые изданные в России сочинения и переписку К.Ф. Рылеева (1872; 2-е издание в 1874 году). С начала 1860-х годов изучал биографию и творчество А.С. Пушкина, подготовил и выпустил под своей редакцией несколько изданий собраний сочинений поэта (первое - в 1880-1881 годах). Издания под редакцией Ефремова были снабжены библиографией, текстологическими и биографическими комментариями. Он составил образцовый книготорговый каталог «Систематическая роспись книгам, продающимся в книжном магазине И. И. Глазунова в С.-Петербурге» (1867), содержащий наименования книг, выпущенных на русском языке в 1856-1866 годах, кроме того, опубликовал два добавления к нему: за 1867-1869 годы (1869) и за 1869-1873 годы (1874). В книге «Материалы для истории русской литературы» (1867) переиздал ряд биобиблиографических словарей XVIII века (И.А. Дмитриевского, Н.И. Новикова, П.И. Кеппена и др.). Сформировал уникальную библиотеку, включавшую почти все издания книг русских писателей, полное собрание русских журналов, альманахов. Собирал материалы (рукописные и опубликованные) для биографий русских писателей, конволюты. Коллекционировал гравюры, литографии, портреты кисти русских художников. После смерти Ефремова его библиотека и коллекции рассеяны, часть библиотеки находится в ИРЛИ РАН.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.