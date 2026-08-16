ЕФРЕМОВ Олег Николаевич
Российский актёр, режиссёр, театральный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
В 1949 окончил Школу-студию МХАТ. В том же году принят в труппу Центр. детского театра. Создал образы новых молодых героев в пьесах В. С. Розова: Костя Полетаев («Страница жизни»), Алексей («В добрый час!»). Также сыграл Ивана («Конёк-Горбунок» по П. П. Ершову), Самозванца («Борис Годунов» А. С. Пушкина) и др. Здесь же в 1955 дебютировал как режиссёр («Димка-Невидимка» В. Н. Коростылёва и М. Г. Львовского). В 1956 организовал и возглавил «Студию молодых актёров» (с 1957 театр-студия «Современник», с 1965 театр «Современник»). Среди постановок: «Вечно живые» (роль Бориса, позднее – Бороздина) и «В поисках радости» (роль Фёдора) Розова (обе 1957), «Пять вечеров» (1959, совм. с Г. Б. Волчек; роль Ильина) и «Назначение» (1963, роль Лямина) А. М. Володина, «Голый король» Е. Л. Шварца (1960, с М. И. Микаэлян), «Четвёртый» К. М. Симонова (1961), «Всегда в продаже» В. П. Аксёнова (1965), трилогия – «Декабристы» Л. Г. Зорина, «Народовольцы» А. П. Свободина, «Большевики» М. Ф. Шатрова (все 1967; Гос. пр. СССР, 1969), «Чайка» А. П. Чехова (1970).
С 1970 гл. реж. МХАТа (с 1989 МХАТ им. А. П. Чехова). В основе режиссуры Е. – традиции Худож. театра его классич. периода, «театра живого человека», опиравшегося прежде всего на драматургию и искусство актёра. Вначале простая, почти аскетичная по форме, близкая к неореализму режиссура Е. со временем приобрела богатую театральность, в полной мере проявившуюся в чеховском цикле: «Иванов» (1976), «Чайка» (1980), «Дядя Ваня» (1985, с 1988 роль Астрова), «Три сестры» (1997). Среди др. постановок: «Дульсинея Тобосская» А. М. Володина (роль дона Луиса), «Последние» М. Горького (обе 1971), «Сталевары» Г. К. Бокарева (1972; Гос. пр. СССР, 1974), «Старый Новый год» М. М. Рощина (1973, роль Себейкина), «Медная бабушка» Л. Г. Зорина (1975, роль А. С. Пушкина), «Заседание парткома» А. И. Гельмана (1975, роль Потапова), «Утиная охота» А. В. Вампилова (1978, роль Зилова), «Так победим!» М. Ф. Шатрова (1981; Гос. пр. СССР, 1983), «Московский хор» Л. С. Петрушевской (1988), «Олень и шалашовка» А. И. Солженицына (1991), «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1992), «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1994, роль Годунова). С годами обогатилась актёрская палитра Е.: наделённый редким даром сценич. органики, обаянием, темпераментом, он представлял своих героев как публицист и лирик, внося в исполнение ироничные или трагедийные ноты.
В кино с 1956 (Алексей Узоров – «Первый эшелон»). Психологич. глубиной, искренностью, лиризмом, чувством юмора отмечены лучшие актёрские работы в фильмах «Живые и мёртвые», «Три тополя на Плющихе», «Гори, гори, моя звезда», «Айболит-66», «Мама вышла замуж», «Берегись автомобиля» и др. Поставил ф. «Строится мост» (1966, совм. с Г. Г. Егиазаровым), т/ф «Старый Новый год» (1980, совм. с Н. М. Ардашниковым). С 1949 преподавал в Школе-студии МХАТ (проф. с 1976). Один из основателей и 1-й секретарь правления СТД СССР (1986). Президент Фонда К. С. Станиславского (с 1992). Пред. Чеховской комиссии РАН (1993–96). Гос. пр. РФ (1997). Награждён орденом Ленина (1987).
Сочинения:
Все непросто. М., 1992;
О театре и о себе. М., 1997;
«Мы должны быть предельно правдивыми...». М., 2003.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Т. К. Шах-Азизова.