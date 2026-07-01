ЕФРЕМОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-лейтенант (1940). Герой России (1996).

Родился в городе Таруса Калужской области. В 1915 г. призван в армию. Участник 1-й мировой войны. В Красной Армии с 1918 г., в годы Гражданской войны командовал ротой, батальоном, пехотным полком, бригадой, дивизией. Окончил курсы усовершенствования высшего начсостава (1928 г.), Военно-политическую академию (1930 г.) и Военную академию им. М. В. Фрунзе (1933 г.). После окончания академии командовал дивизией и корпусом, был военным советником в Китае. С мая 1937 г. командовал последовательно войсками Приволжского, Забайкальского, Орловского, Северо-Кавказского и Забайкальского военных округов. С января 1941 г. — 1-й заместитель генерал инспектора пехоты Красной Армии. В начале Великой Отечественной войны командовал 21-й армией, в августе 1941 г.— Центральным фронтом, в 1941 г.— 10-й армией, затем назначен заместителем командующего Брянским фронтом. 19 октября 1941 г. вступил в командование 33-й армией Западного фронта, действовавшей под Наро-Фоминском. В феврале 1942 г. за успешные бои под Москвой награжден орденом Красного Знамени. В ходе Вяземской наступательной операции ударная группа 33-й армии во главе с М. Г. Ефремовым, выполняя задачу по овладению городом Вязьма, 3 февраля 1942 г. была отрезана от основных частей Западного фронта. До 12 апреля части 33-й армии вели упорные бои с превосходящими силами противника в условиях окружения, приковывая к себе значительные силы 9-й полевой и 4-й танковой армий. Исчерпав возможности в обороне и не получив помощи извне, по приказу командования Западного фронта ударная группа начала прорыв из окружения. М. Г. Ефремов отказался лететь на присланном за ним командованием фронта самолете, отправив вместо себя раненого бойца, т. к. считал для себя невозможным оставить вверенные ему войска. У деревни Горнево отряд, в котором находился командарм, был окружен и в ходе боя почти весь погиб. М. Г. Ефремов был тяжело ранен и, предпочтя смерть немецкому плену, застрелился. Захоронен немецким командованием с отданием воинских почестей у церкви в деревне Слободка. После занятия нашими войсками в апреле 1943 г. района боев ударной группы 33-й армии, Комиссия Военного Совета Западного фронта предприняла меры по выяснению обстоятельств гибели и месте захоронения М. Г. Ефремова. В 1946 г. на центральной площади города Вязьма установлен памятник командарму и воинам-ефремовцам (скульптор Е. В. Вучетич). В 1953 г. по решению советского правительства прах генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова перенесен в Вязьму.