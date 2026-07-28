ЕФРЕМОВ Иван Антонович

Советский писатель и палеонтолог.

В 1920-1921 гг. участвовал в гражданской войне , был контужен. Учился в Ленинградском университете, в 1937 г. экстренном окончил Ленинградский горный институт. Доктор биологических наук (1941). Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации, начал писать первые художественные произведения. В качестве заведующего отделом древних позвоночных Палеонтологического института в 1946-1949 гг. руководил экспедициями в пустыню Гоби, открывшей многочисленные останки динозавров. Автор научной работы «Тафономия и геологическая летопись» (1950). Лауреат Сталинской премии второй степени в 1952 г. Прославился как писатель-фантаст, выпустив в 1957 г. космическую эпопею «Туманность Андромеды». Фантастика Ефремова переплетается с философией и историей («Лезвие бритвы»). Писатель-гуманист рассуждает о смысле жизни человека не только в будущем, но и в далеком прошлом («На краю Ойкумены» (написана в 1953 г.), «Лезвие бритвы» (1963), «Таис Афинская»(1972)). В романе «Час быка» (1968) Ефремов сталкивает коммунистические принципы с реальностью современного индустриального общества. Космическая экспедиция будущего, члены которой живут при коммунизме, прибывает на капиталистическую планету, охваченную многочисленными социальными кризисами. Внимательный читатель замечал, что эта планета похожа не только на капиталистический мир, но и на Советский Союз , а величайшим философом коммунисты будущего считают не Маркса , а Эрфа Ромма (под этим именем писатель зашифровал немецкого автора Э. Фромма). Также как Фромм, Ефремов был убежден, что современная цивилизация обречена на гибель, если авторитарное управление людьми не будет заменено гуманными, равноправными отношениями сотрудничества.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1992;

Иван Антонович Ефремов: переписка с учёными, неизданные работы. М., 1994.

Автор статьи: Шубин А.В.