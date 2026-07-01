ЕФРЕМОВ, ФИЛИПП СЕРГЕЕВИЧ

Ефремов, Филипп Сергеевич (1750, Вятская губ. — после 1811) — русский путешественник.

Из семьи стряпчего Вятской духовной консистории. В 1763 поступил на военную службу капралом в Нижегородский пехотный полк, сержант (1769). В 1774 попал в плен к киргизам (казахам) и был продан ими в рабство бухарцам. Был военным рабом бухарского вельможи Данияр-бека, участвовал в бухарских набегах на Самарканд, Персию и Xиву. В награду за воинские успехи получил от хозяина землю и деньги. В 1780 по фальшивым документам выехал в Коканд (см. Худояр ), затем через Тибет и Кашмир отправился в Дели. Прибыв в английские владения в Индии, выдал себя за русского офицера и родственника графа Чернышева, благодаря чему получил возможность отправиться в Англию. В Лондоне обратился к русскому консулу и в 1783 вернулся в Россию. В Санкт-Петербурге был представлен императрице Екатерине II , произведен в прапорщики и определен переводчиком в Коллегию иностранных дел. Впоследствии служил таможенным чиновником, получил чин надворного советника, в 1796 — дворянство. Воспоминания Е. о пребывании на Востоке — «Странствие Филиппа Ефремова...» при его жизни выдержали три издания (1786, 1794, 1811); являются ценным источником о Средней Азии XVIII в.

Соч.: Российского унтер-офицера Ефремова, ныне коллежского асессора девятилетнее странствование и приключение в Бухарии, Хиве, Персии и Индии и возвращение оттуда чрез Англию в Россию. Писанное им самим // Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М., 1995.

Лит.: Герменевтика древнерусской литературы. Т. 8. М., 1995. Т. 8.