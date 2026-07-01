ЕФРЕМОВ, ДАНИЛА ЕФРЕМОВИЧ

Ефремов, Данила Ефремович (ок. 1690 — 1760, Черкасск, ныне ст. Старочеркасская Ростовской обл.) — российский военный деятель.

Из старшинских детей Войска Донского. Отец С.Д. Ефремова . В боевых действиях участвовал со времен Северной войны 1700—1721 , когда в 1707 с группой казаков совершил налет на главную квартиру шведского короля Карла ХII в Галиции . Походный атаман, успешно противостоял под Калишем крупному шведскому отряду (1707). В 1722 в чине казачьего полковника принимал участие в Персидском походе 1722—1723 . Занимал различные командные должности в крепости Святого Креста, в Низовом корпусе, в корпусе генерал-фельдмаршала П. П. Ласси под Азовом (1726—1738). С 1734 вел дипломатические переговоры с калмыками , сумел убедить хана Дондук-Омбо принять подданство России. В 1737 вступил в открытый конфликт с атаманом Войска Донского (см. Донское казачье войско ) И. И. Фроловым, отказавшись участвовать в Кубанском походе, добился его смещения. Войсковой атаман Войска Донского (1738—1753). Будучи человеком властным, проводил самостоятельную политику, укрепил Черкасск, по станицам расставил артиллерию, что вызвало подозрения центральных властей. Неоднократно вступал в конфликты с высшими чиновниками империи и иерархами Православной церкви. Сочувственно относясь к старообрядцам, препятствовал гонениям на них, одновременно содействовал строительству православных церквей и храмов. В то же время при нем начался процесс захвата войсковых земель старшинами, перестал собираться Войсковой круг. Е. использовал свою власть для личного обогащения: владел несколькими хуторами, оставил огромное наследство (табун в 10 тыс. лошадей, каменный дом с домашней церковью, 500 тыс. рублей серебром, 70 тыс. червонцев, 3 сундука с серебряной посудой, 5 фунтов жемчуга и др. ценности). Уволен от должности по личной просьбе с присвоением звания генерал-майора; на его место был назначен его сын — С. Д. Ефремов. Во время Семилетней войны 1756—1763 Е. добровольно отправился на театр военных действий в Померанию , 2 года командовал там донскими полками, за что в 1759 ему пожалован чин тайного советника.

Лит.: Попов X. И. Биография атамана Данилы Ефремова. Новочеркасск, 1864; Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов-на-Дону, 1961; Ригельман А. История или повествование о Донских казаках. М., 1846.