ЕФРЕМОВ

ЕФРЕМОВ - город в России, на юге Тульской области, центр Ефремовского района.

Население 44,6 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Кра­си­вая Ме­ча (при­ток До­на). Железнодорожная стан­ция. Близ Д. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Дон» (Мо­ск­ва - Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну).

Из­вес­тен с 1628 года как деревня Еф­ре­мов­ская. В 1637 года столь­ни­ком Т.Н. Без­обра­зо­вым вы­строе­на кре­пость (ост­рог) Ефремов для ох­ра­ны южных ру­бе­жей Русского государства от на­бе­гов крым­ских та­тар (пе­ре­строе­на в 1660 году), где в 1646 году бы­ли по­строе­ны су­да для по­хо­да ка­за­ков на Крым­ское хан­ст­во. В 1664 году и 1687 году в Ефремове про­изош­ли воо­руженные вы­сту­п­ле­ния рей­тар. В начале XVIII века кре­пость ут­ра­ти­ла во­енное зна­че­ние. В 1708-1725 годах уезд­ный го­род Азов­ской гу­бер­нии, в 1725-1777 годах - Во­ро­неж­ской губернии, в 1777-1925 годах - Туль­ской губернии (до 1796 года Туль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1925-1929 годах рай­он­ный центр Туль­ской губернии, в 1929-1937 годах - Мо­с­ков­ской области, с 1937 года - Туль­ской области. В 1930-е годы по­строе­ны круп­ные промышленные пред­при­ятия. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (с 21 но­ября по 12-13 декабря 1941 года), ос­во­бо­ж­дён в хо­де Елец­кой опе­ра­ции (со­став­ная часть Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов ).

В ос­но­ве за­строй­ки ис­то­рической час­ти Ефремова - ген­план 1779 года с ве­ер­ным на­прав­ле­ни­ем трёх улиц, иду­щих от главной тра­пе­цие­вид­ной пло­ща­ди. Со­хра­ни­лись ку­печеские до­ма XIX - начала XX веков. Хра­мы: в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Взы­ска­ние по­гиб­ших» (1990), Свя­тот­ро­иц­кий (2001, вос­соз­дан на мес­те раз­ру­шен­но­го). Фи­лиа­лы Российского государственного университета, Туль­ско­го института эко­но­ми­ки и ин­фор­ма­ти­ки и др. Крае­ведческий му­зей (1985), Дом-му­зей И.А. Бу­ни­на (2001).

За­во­ды: син­те­тического кау­чу­ка (с 1933 года, один из пер­вых в СССР) и хи­ми­че­ский (сер­ная ки­сло­та и др.). Про­изводство про­дук­ции мик­ро­био­ло­гического син­те­за («БИО БЭК», в том числе за­ква­ски, различные пи­ще­вые кон­сер­ван­ты), кор­мо­вых до­ба­вок для сельскохозяйственных жи­вот­ных («Ви­тАр­гос-Рос­со­вит» - один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей ви­та­мин­но-ми­неральных сме­сей). Глю­коз­но-па­точ­ный ком­би­нат (при­над­ле­жит американской ком­па­нии «Cargill»; один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей глю­коз­ных си­ро­пов для кон­ди­тер­ской и пи­во­ва­рен­ной промышленно­сти, спе­циа­ли­зированных крах­ма­лов для различных от­рас­лей промышленности, кор­мо­вых про­дук­тов для жи­вот­но­вод­ст­ва), мас­ло­сы­ро­дель­ный за­вод, швей­ная фаб­ри­ка и др. (смотри Предпринимательская деятельность )

Близ Ефремова, в селе Ло­ба­но­во, спир­то­во­доч­ный за­вод «Ло­ба­нов­ский», в деревне Чер­ня­ти­но - ма­ка­рон­ная фаб­ри­ка.

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