ЕФРЕМОВ
ЕФРЕМОВ - город в России, на юге Тульской области, центр Ефремовского района.
Население 44,6 тысяч человек (2006). Расположен на левом берегу реки Красивая Меча (приток Дона). Железнодорожная станция. Близ Д. проходит федеральная автотрасса «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону).
Известен с 1628 года как деревня Ефремовская. В 1637 года стольником Т.Н. Безобразовым выстроена крепость (острог) Ефремов для охраны южных рубежей Русского государства от набегов крымских татар (перестроена в 1660 году), где в 1646 году были построены суда для похода казаков на Крымское ханство. В 1664 году и 1687 году в Ефремове произошли вооруженные выступления рейтар. В начале XVIII века крепость утратила военное значение. В 1708-1725 годах уездный город Азовской губернии, в 1725-1777 годах - Воронежской губернии, в 1777-1925 годах - Тульской губернии (до 1796 года Тульское наместничество). В 1925-1929 годах районный центр Тульской губернии, в 1929-1937 годах - Московской области, с 1937 года - Тульской области. В 1930-е годы построены крупные промышленные предприятия. В годы Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками (с 21 ноября по 12-13 декабря 1941 года), освобождён в ходе Елецкой операции (составная часть Московской битвы 1941-1942 годов).
В основе застройки исторической части Ефремова - генплан 1779 года с веерным направлением трёх улиц, идущих от главной трапециевидной площади. Сохранились купеческие дома XIX - начала XX веков. Храмы: в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (1990), Святотроицкий (2001, воссоздан на месте разрушенного). Филиалы Российского государственного университета, Тульского института экономики и информатики и др. Краеведческий музей (1985), Дом-музей И.А. Бунина (2001).
Заводы: синтетического каучука (с 1933 года, один из первых в СССР) и химический (серная кислота и др.). Производство продукции микробиологического синтеза («БИО БЭК», в том числе закваски, различные пищевые консерванты), кормовых добавок для сельскохозяйственных животных («ВитАргос-Россовит» - один из ведущих российских производителей витаминно-минеральных смесей). Глюкозно-паточный комбинат (принадлежит американской компании «Cargill»; один из крупнейших российских производителей глюкозных сиропов для кондитерской и пивоваренной промышленности, специализированных крахмалов для различных отраслей промышленности, кормовых продуктов для животноводства), маслосыродельный завод, швейная фабрика и др. (смотри Предпринимательская деятельность)
Близ Ефремова, в селе Лобаново, спиртоводочный завод «Лобановский», в деревне Чернятино - макаронная фабрика.