ЕФРЕМА КОДЕКС

ЕФРЕМА КОДЕКС - одна из древнейших греческих пергаменных рукописей.

(V веке), содержащая части книг ВЗ и НЗ (принятое в текстологии обозначение ефрема кодекс - лат. сигла С, для новозаветной части - С или 04).

Ефрема кодекс особенно важен для реконструкции текстов Евангелий; по значению в текстологии Библии включен в категорию II.

В средние века рукопись находилась в Византии; после падения Константинополя (1453 год) попала во Флоренцию в библиотеку семейства Медичи ; оттуда в 1533 годы перевезена в Париж как часть приданого герцогини Екатерины Медичи, вышедшей замуж за французского принца Генриха (кор. Франции в 1547-1559 годы). В настоящее время Ефрема кодекс хранится в Национальной библиотеке Франции (Paris. gr. N 9). В 1843 году использован К. Тишендорфом для работы над критическим изданием НЗ.

Рукопись пергаменная, в современном виде состоит из 209 листов формата 33´ 27 см. Представляет собой палимпсест: в XII веке библейские тексты были смыты и поверх них был записан сборник из 38 проповедей св. Ефрема Сирина в переводе на греческий язык (минускульное письмо в 2 колонки на странице). Письмо V века унциальное, в 1 колонку на странице; утрачены колонтитулы, написанные киноварью.

Первоначально ефрема кодекс содержал полное собрание текстов Священного Писания, но при переписке значительная часть листов была утрачена. В современном виде в ефрема кодексе лишь 64 листа с текстами ВЗ и 145 - с текстами НЗ. До переписывания текст Священного Писания подвергался правке 2 корректоров: С2 (около VI века) и С3 (IX века). Ефрема кодекс содержит черты как александрийского, так и византийского извода Священного Писания.

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