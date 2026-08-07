ЕФРЕМ СИРИН
Мар Афрем Нисибинский, сирийский подвижник, христианский святой, отец Церкви, экзегет, наиболее значительный сироязычный богослов и духовный писатель.
С детства воспитывался в христианской среде, в юности обучался у еп. Иакова Нисибинского, им же был рукоположен в диаконы и допущен к участию в Никейском соборе 325. Вместе с еп. Иаковом пережил осаду Нисибина перс. царём Шапуром II (ум. ок. 379), а после перехода Нисибина под власть Персии (363) перебрался в Эдессу (365), где поселился в одном из небольших местных монастырей. В Эдессе продолжал свою проповедническую и учительскую деятельность, фактически заложив основы школы толкования Священного Писания, а также вёл активную полемику с арианами, манихеями, вардесанитами (гностиками). Е. С. – автор обширнейшего лит. наследия (по оценкам Созомена, ок. 3 млн. строк). Сочинения Е. С. уже при жизни автора переводились на греч. яз. (Иероним Блаженный в 380-х гг. читал многие из них в греч. переводе). Сочинения Е. С. можно распределить на неск. групп: прозаические; богословские поэтич. гимны (мадраша) и гомилии (мемра), написанные ритмизованной прозой; молитвы. По объёму наиболее значительными являются прозаич. произведения, среди которых выделяются сохранившиеся в сир. оригинале толкования на Книгу Бытие и Книгу Исход (до 32:26). В арм. переводе дошли толкования Е. С. на послания ап. Павла и на «Диатессарон» – гармонию Четвероевангелия Татиана Сирийца (ок. 120 – ок. 175). Глубина экзегетич. трудов Е. С. во многом объясняется хорошим знанием Е. С. евр. языка и вост. обычаев. Использовавшийся Е. С. текст евр. Писания отличался от масоретского. Большинство полемич. сочинений Е. С. («Против Юлиана», «Против Ересей», «О вере») написаны в стихах, исключением является лишь «Опровержение Мани, Маркиона и Вардесана»; к этому его подвиг пример вардесанита Гармония, стихи которого, распространяясь в народе, стали средством проповеди ереси Вардесана. Подлинными могут считаться только сир. произведения Е. С. или те из них, которые сохранились в арм. переводе, так как уже с 5 в. начало появляться множество подложных сочинений на греч. и лат. языках под именем Е. С., а в 7 в. сложился самостоят. греч. корпус, в котором Е. С. приписаны сочинения аскетич. характера анонимных греч. авторов. В силу особого символико-поэтич. языка Е. С. сложно свести его взгляды к к.-л. особому богословско-филос. знаменателю, тем не менее именно ему принадлежит заслуга формирования сир. богословской терминологии. Несмотря на полемику с иудеями, его экзегеза Ветхого Завета оказывается близка к традициям таргумов и мидрашей. В экзегезе Нового Завета Е. С. использует христоцентричный типологич. подход, в контексте которого всё Священное Писание оказывается прообразом евангельской истины. Взаимоотношение Лиц Св. Троицы Е. С. описывает с помощью подобия единства солнца, исходящего от него света и тепла; взаимоотношение Сына с Отцом – с помощью образа дерева и плода. Е. С. не отрицал, что в Библии можно найти и иносказания. Свой образный подход для объяснения богословских истин Е. С. оправдывает тем, что Бог сам даёт нам множество образов и символов, и не только в Писании, но и в природе. Это привело его к идее полисемантичности Писания, которое следует, по его мнению, понимать неоднозначно. Один смысл Е. С. называл «близким», другой – «буквальным», третий – «духовным» (иносказательным) и, наконец, признавал существование «высшего», наиболее совершенного смысла.
Авторству прп. Е. С. традиционно приписывается особая устроительная молитва, творимая в течение Великого поста во все дни, кроме субботы и воскресенья: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Чтение устроительной молитвы Е. С. в Великий пост знаменует предуготовление христианина в земной бренной и конечной жизни принять дар нетленной и собесконечной жизни небесной, даруемой Воскресением во Христе Спасителе, так же как и сам Великий пост есть предуготовление каждого христианина принять спасительную Пасху Христову как прообраз открытого в Его Воскресении Царствия Небесного. Праздность – выбор в пользу тленного перед нетленным, уныние – выбор тоски адовой перед радостью горнего, любоначалие и празднословие – выбор суетного мироугодия и славолюбия перед соучастием в Славе и Чести Божией. Целомудрие – чистота созерцания Бога, смиренномудрие – правильное понимание человеком самого себя и, прежде всего, своей неабсолютности, терпение и любовь как способы творения смирения – по слову свт. Игнатия (Брянчанинова), ко всем равные, беспристрастные, радостные, пламенеющие, одинаковые к друзьям и врагам.
День памяти в православной церкви – 28 января (10 февраля).
Исторические источники:
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Armeniaci. Louvain, 1953–1954. Vol. 1–2;
Scriptores Syri. Louvain, 1955–1972. Vol. 71–74, 76–79, 82–85, 92–95, 102–103, 106–109, 117, 130–131, 134–135, 138–141, 148–149, 156–160, 181–182;
Beck E. Ephräms Trinitätslehre im Bild von Sonne/Feuer, Licht und Wärme. Louvain, 1981.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Д. В. Зайцев.