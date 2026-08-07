ЕФРЕМ СИРИН

Мар Афрем Нисибинский, сирийский подвижник, христианский святой, отец Церкви, экзегет, наиболее значительный сироязычный богослов и духовный писатель.

С дет­ст­ва вос­пи­ты­вал­ся в хри­сти­ан­ской сре­де, в юно­сти обу­чал­ся у еп. Иа­ко­ва Ни­си­бин­ско­го, им же был ру­ко­по­ложен в диа­ко­ны и до­пу­щен к уча­стию в Ни­кей­ском со­бо­ре 325. Вме­сте с еп. Иа­ко­вом пе­ре­жил оса­ду Ни­си­би­на перс. ца­рём Ша­пу­ром II (ум. ок. 379), а по­сле пе­ре­хо­да Ни­си­би­на под власть Пер­сии (363) пе­ре­брал­ся в Эдес­су (365), где по­се­лил­ся в од­ном из не­боль­ших ме­ст­ных мо­на­сты­рей. В Эдес­се про­дол­жал свою про­по­вед­ни­че­скую и учи­тель­скую дея­тель­ность, фак­ти­че­ски за­ло­жив ос­но­вы шко­лы тол­ко­ва­ния Свя­щен­но­го Пи­са­ния, а так­же вёл ак­тив­ную по­ле­ми­ку с ариа­на­ми, ма­ни­хея­ми, вар­де­са­ни­та­ми (гно­сти­ка­ми). Е. С. – ав­тор об­шир­ней­ше­го лит. на­сле­дия (по оцен­кам Со­зо­ме­на, ок. 3 млн. строк). Со­чи­не­ния Е. С. уже при жиз­ни ав­то­ра пе­ре­во­ди­лись на греч. яз. (Ие­ро­ним Бла­жен­ный в 380-х гг. чи­тал мно­гие из них в греч. пе­ре­во­де). Со­чи­не­ния Е. С. мож­но рас­пре­де­лить на неск. групп: про­заи­че­ские; бо­го­слов­ские по­этич. гим­ны (мад­ра­ша) и го­ми­лии (мем­ра), на­пи­сан­ные рит­ми­зо­ван­ной про­зой; мо­лит­вы. По объ­ё­му наи­бо­лее зна­чи­тель­ны­ми яв­ля­ют­ся про­за­ич. про­из­ве­де­ния, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся со­хра­нив­шие­ся в сир. ори­ги­на­ле тол­ко­ва­ния на Кни­гу Бы­тие и Кни­гу Ис­ход (до 32:26). В арм. пе­ре­во­де дош­ли тол­ко­ва­ния Е. С. на по­сла­ния ап. Пав­ла и на «Диа­тес­са­рон» – гар­мо­нию Чет­ве­ро­еван­ге­лия Та­тиа­на Си­рий­ца (ок. 120 – ок. 175). Глу­би­на эк­зе­ге­тич. тру­дов Е. С. во мно­гом объ­яс­ня­ет­ся хо­ро­шим зна­ни­ем Е. С. евр. язы­ка и вост. обы­ча­ев. Ис­поль­зо­вав­ший­ся Е. С. текст евр. Пи­са­ния от­ли­чал­ся от ма­со­рет­ско­го. Боль­шин­ст­во по­ле­мич. со­чи­не­ний Е. С. («Про­тив Юлиа­на», «Про­тив Ере­сей», «О ве­ре») на­пи­са­ны в сти­хах, ис­клю­че­ни­ем яв­ля­ет­ся лишь «Оп­ро­вер­же­ние Ма­ни, Мар­кио­на и Вар­де­са­на»; к это­му его под­виг при­мер вар­де­са­ни­та Гар­мо­ния, сти­хи ко­то­ро­го, рас­про­стра­ня­ясь в на­ро­де, ста­ли сред­ст­вом про­по­ве­ди ере­си Вар­де­са­на. Под­лин­ны­ми мо­гут счи­тать­ся толь­ко сир. про­из­ве­де­ния Е. С. или те из них, ко­то­рые со­хра­ни­лись в арм. пе­ре­во­де, так как уже с 5 в. на­ча­ло по­яв­лять­ся мно­же­ст­во под­лож­ных со­чи­не­ний на греч. и лат. язы­ках под име­нем Е. С., а в 7 в. сло­жил­ся са­мо­сто­ят. греч. кор­пус, в ко­то­ром Е. С. при­пи­са­ны со­чи­не­ния ас­ке­тич. ха­рак­те­ра ано­ним­ных греч. ав­то­ров. В си­лу осо­бо­го сим­во­ли­ко-по­этич. язы­ка Е. С. слож­но све­сти его взгля­ды к к.-л. осо­бо­му бо­го­слов­ско-фи­лос. зна­ме­на­те­лю, тем не ме­нее имен­но ему при­над­ле­жит за­слу­га фор­ми­ро­ва­ния сир. бо­го­слов­ской тер­ми­но­ло­гии. Не­смот­ря на по­ле­ми­ку с иу­дея­ми, его эк­зе­ге­за Вет­хо­го За­ве­та ока­зы­ва­ет­ся близ­ка к тра­ди­ци­ям тар­гу­мов и мид­ра­шей. В эк­зе­ге­зе Но­во­го За­ве­та Е. С. ис­поль­зу­ет хри­сто­цен­трич­ный ти­по­ло­гич. под­ход, в кон­тек­сте ко­то­ро­го всё Свя­щен­ное Пи­са­ние ока­зы­ва­ет­ся про­об­ра­зом еван­гель­ской ис­ти­ны. Взаи­мо­от­но­ше­ние Лиц Св. Трои­цы Е. С. опи­сы­ва­ет с по­мо­щью по­до­бия един­ст­ва солн­ца, ис­хо­дя­ще­го от не­го све­та и те­п­ла; взаи­мо­от­но­ше­ние Сы­на с От­цом – с по­мо­щью об­раза де­ре­ва и пло­да. Е. С. не от­ри­цал, что в Биб­ли и мож­но най­ти и ино­ска­за­ния. Свой об­раз­ный под­ход для объ­яс­не­ния бо­го­слов­ских ис­тин Е. С. оп­рав­ды­ва­ет тем, что Бог сам да­ёт нам мно­же­ст­во об­ра­зов и сим­во­лов, и не толь­ко в Пи­са­нии, но и в при­ро­де. Это при­ве­ло его к идее по­ли­се­ман­тич­но­сти Пи­са­ния, ко­то­рое сле­ду­ет, по его мне­нию, по­ни­мать не­од­но­знач­но. Один смысл Е. С. на­зы­вал «близ­ким», дру­гой – «бу­к­валь­ным», тре­тий – «ду­хов­ным» (ино­ска­за­тель­ным) и, на­ко­нец, при­зна­вал су­ще­ст­во­ва­ние «выс­ше­го», наи­бо­лее со­вер­шен­но­го смыс­ла.

Ав­тор­ст­ву прп. Е. С. тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ет­ся осо­бая устрои­тель­ная мо­лит­ва, тво­ри­мая в те­че­ние Ве­ли­ко­го по­ста во все дни, кро­ме суб­бо­ты и воск­ре­се­нья: «Гос­по­ди и Вла­ды­ко жи­во­та мое­го, дух празд­но­сти, уны­ния, лю­бо­на­ча­лия и празд­но­сло­вия не даждь ми. Дух же це­ло­муд­рия, сми­рен­но­муд­рия, тер­пе­ния и люб­ве да­руй ми, ра­бу твое­му. Ей, Гос­по­ди, Ца­рю, да­руй ми зре­ти моя пре­гре­ше­ния и не осуж­да­ти бра­та мое­го, яко бла­го­сло­вен еси во ве­ки ве­ков. Аминь». Чте­ние устрои­тель­ной мо­лит­вы Е. С. в Ве­ли­кий пост зна­ме­ну­ет пред­уго­тов­ле­ние хри­стиа­ни­на в зем­ной брен­ной и ко­неч­ной жиз­ни при­нять дар не­тлен­ной и со­бес­ко­неч­ной жиз­ни не­бес­ной, да­руе­мой Воск­ре­се­ни­ем во Хри­сте Спа­си­те­ле, так же как и сам Ве­ли­кий пост есть пред­уго­тов­ле­ние каж­до­го хри­стиа­ни­на при­нять спа­си­тель­ную Пас­ху Хри­сто­ву как про­об­раз от­кры­то­го в Его Вос­к­ре­се­нии Царст­вия Не­бес­но­го. Празд­ность – вы­бор в поль­зу тлен­но­го пе­ред не­тлен­ным, уны­ние – вы­бор то­ски адо­вой пе­ред ра­до­стью гор­не­го, лю­бо­на­ча­лие и празд­но­сло­вие – вы­бор су­ет­но­го ми­ро­уго­дия и сла­во­лю­бия пе­ред соу­ча­сти­ем в Сла­ве и Че­сти Бо­жи­ей. Це­ло­муд­рие – чи­сто­та со­зер­ца­ния Бо­га, сми­рен­но­му­дрие – пра­виль­ное по­ни­ма­ние че­ло­ве­ком са­мо­го се­бя и, преж­де все­го, сво­ей не­аб­со­лют­но­сти, тер­пе­ние и лю­бовь как спо­со­бы тво­ре­ния сми­ре­ния – по сло­ву свт. Иг­на­тия (Брян­ча­ни­но­ва), ко всем рав­ные, бес­при­страст­ные, ра­дост­ные, пла­ме­нею­щие, оди­на­ко­вые к дру­зь­ям и вра­гам.

День па­мя­ти в пра­во­слав­ной церк­ви – 28 ян­ва­ря (10 фев­ра­ля).

Исторические ис­точники:

Corpus Scriptorum Christianorum Ori­en­talium. Scriptores Armeniaci. Louvain, 1953–1954. Vol. 1–2;

Scriptores Syri. Louvain, 1955–1972. Vol. 71–74, 76–79, 82–85, 92–95, 102–103, 106–109, 117, 130–131, 134–135, 138–141, 148–149, 156–160, 181–182;

Beck E. Eph­räms Tri­nitätslehre im Bild von Sonne/Feuer, Licht und Wärme. Louvain, 1981.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Д. В. Зай­цев.