ЕФИМОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ
ЕФИМОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ - российский график, народный художник СССР, действительный член АХ СССР, Герой Социалистического Труда.
Брат М.Е. Кольцова. Самоучка. С 1919 года был художником газет «Красная Армия», «Известия», «Правда», «Красная звезда», журналов «Крокодил», «Огонёк»; автор выпусков «Окон РОСТА» (укр. отделение), «Окон ТАСС», объединения «Агитплакат» (главный редактор в 1966-1990 годах). В начале творческого пути опирался на опыт карикатуристов «Сатирикона», в 1920-е годы выработал оригинальную манеру, для которой характерны лаконичный линейный рисунок (перо, тушь), гротескная выразительность образов. Опубликовал ряд альбомов сатирической графики («Карикатуры», 1924; «Сатира не без юмора», 1963; «Разящим ударом», 1985, и др.). Злободневные карикатуры Ефимова отражают перипетии идеологической борьбы, многочисленные шаржи составляют галерею исторических деятелей XX века в сатирическом преломлении. Особую ценность имеют антифашистские произведения Ефимова («Фашизм - враг народов», 1937; «Уроки истории», 1946); в качестве корреспондента выезжал на фронт, был командирован на Нюрнбергский процесс. Иллюстрировал издания книг М.М. Зощенко, Я. Гашека, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Горького, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др., оформлял спектакли московских театров («Раки» С.В. Михалкова, 1953, Театр имени Е. Вахтангова, и др.), был художником анимационного кино. Государственная премия СССР (1950, 1951, 1972). Награждён 3 орденами Ленина.
Сочинения:
Основы понимания карикатуры. М., 1961;
Сорок лет. Записки художника-сатирика. М., 1961;
Рассказы о художниках-сатириках. М., 1963;
Невыдуманные истории. М., 1976;
Рассказы старого москвича. М., 1981;
Ровесник века: Воспоминания. М., 1987;
Судьба журналиста. [О М. Кольцове]. М., 1988;
Мой век. М., 1998; Десять десятилетий. М., 2000.
Иллюстрации:
Б.Е. Ефимов. «Иудушка Головлёв». Из серии «О живучих, к сожалению». 1974.