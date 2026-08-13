ЕФИМОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ

ЕФИМОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ - российский график, народный художник СССР, действительный член АХ СССР, Герой Социалистического Труда .

Брат М.Е. Кольцова. Са­мо­уч­ка. С 1919 года был ху­дож­ни­ком га­зет «Крас­ная Ар­мия», «Из­вес­тия», «Прав­да», «Крас­ная звез­да», жур­на­лов «Кро­ко­дил», «Ого­нёк»; ав­тор вы­пус­ков «Окон РОСТА» (укр. от­де­ле­ние), «Окон ТАСС», объ­еди­не­ния «Агит­пла­кат» (главный редактор в 1966-1990 годах). В на­ча­ле творческого пу­ти опи­рал­ся на опыт ка­ри­ка­ту­ри­стов «Са­ти­ри­ко­на», в 1920-е годы вы­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную ма­не­ру, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны ла­ко­нич­ный ли­ней­ный ри­су­нок (пе­ро, тушь), гро­те­ск­ная вы­ра­зи­тель­ность об­ра­зов. Опуб­ли­ко­вал ряд аль­бо­мов са­ти­рической гра­фи­ки («Ка­ри­ка­ту­ры», 1924; «Са­ти­ра не без юмо­ра», 1963; «Ра­зя­щим уда­ром», 1985, и др.). Зло­бо­днев­ные ка­ри­ка­ту­ры Ефимова от­ра­жа­ют пе­ри­пе­тии идео­ло­гической борь­бы, мно­го­численные шар­жи со­став­ля­ют га­ле­рею ис­то­рических дея­те­лей XX века в са­ти­рическом пре­лом­ле­нии. Осо­бую цен­ность име­ют ан­ти­фа­ши­ст­ские про­из­ве­де­ния Ефимова («Фа­шизм - враг на­ро­дов», 1937; «Уро­ки ис­то­рии», 1946); в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та вы­ез­жал на фронт, был ко­ман­ди­ро­ван на Нюрн­берг­ский про­цесс . Ил­лю­ст­ри­ро­вал из­да­ния книг М.М. Зо­щен­ко, Я. Га­ше­ка, И. Иль­фа и Е. Пет­ро­ва, М. Горь­ко­го, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на и др., оформ­лял спек­так­ли московских те­ат­ров («Ра­ки» С.В. Ми­хал­ко­ва, 1953, Те­атр имени Е. Вах­тан­го­ва, и др.), был ху­дож­ни­ком ани­ма­ци­он­но­го ки­но. Государственная премия СССР (1950, 1951, 1972). На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на .

Сочинения:

Ос­но­вы по­ни­ма­ния ка­ри­ка­ту­ры. М., 1961;

Со­рок лет. За­пис­ки ху­дож­ни­ка-са­ти­ри­ка. М., 1961;

Рас­ска­зы о ху­дож­ни­ках-са­ти­ри­ках. М., 1963;

Не­вы­ду­ман­ные ис­то­рии. М., 1976;

Рас­ска­зы ста­ро­го мо­ск­ви­ча. М., 1981;

Ро­вес­ник ве­ка: Вос­по­ми­на­ния. М., 1987;

Судь­ба жур­на­ли­ста. [О М. Коль­цо­ве]. М., 1988;

Мой век. М., 1998; Де­сять де­ся­ти­ле­тий. М., 2000.

Иллюстрации:

Б.Е. Ефи­мов. «Иу­душ­ка Го­лов­лёв». Из се­рии «О жи­ву­чих, к со­жа­ле­нию». 1974.