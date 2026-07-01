ЕФИМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2015), научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 3 декабря 1988 года в Ленинграде. В 2011 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

В 2011–2014 годах обучался в аспирантуре Института истории СПбГУ.

С 2012 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С 2015 года –научный сотрудник, заведующий читальным залом Научно-исторического архива.

В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль Министерства императорского двора в формировании облика Санкт-Петербурга XIX в.».

Автор более 20 научных публикаций. В область научных интересов входят история России XIX века, история Санкт-Петербурга, история Министерства императорского двора.

Сочинения

Взаимоотношения Министерства императорского двора с подрядчиками при проведении строительных работ в Санкт-Петербурге в правление Александра II // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. Т. 2. № 3 (50). С. 36—39;

Деятельность Министерства императорского двора по формированию участков для строительства в Санкт-Петербурге при Николае I // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2014. № 6. С. 5—10;

Жизнь в Зимнем дворце // Русская история. 2013. № 1 (24). С. 104—107;

История формирования участка будущего ансамбля площади Островского, улицы Зодчего Росси и площади Ломоносова в Санкт-Петербурге // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 4. № 3. С.181—188;

Ново-Михайловский дворец – первый петербургский великокняжеский дворец эпохи Александра II // Петербургский исторический журнал. 2014. № 3. С. 24—32;

Правила о вознаграждении архитекторов при производстве работ по ведомству Министерства императорского двора 1859 года // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. № 12. С. 31—36;

Регламентация оплаты труда архитекторов Министерства императорского двора при Александре II // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. Т. 4. № 4. С. 95—104;

Регулирование строительной деятельности Министерства Императорского Двора при Александре II // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2013. Вып. 4. C. 161–166;

Структура Санкт-Петербургских резиденций членов императорской фамилии // Петербургские исследования: Сб. статей. Вып. 5. – СПб., 2014. – С. 31—39.