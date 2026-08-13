ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский историк, член-корреспондент АН СССР (1939), АПН РСФСР (1947), АПН СССР (1968).

Из дво­рян­ской се­мьи. В 1922 году за­кон­чил Московский университет, ра­бо­тал в различных учеб­ных и научноисследовательских институтах. С 1934 года на ис­то­рическом факультете МГУ (профессор с 1938 года). В 1936-1941 годах од­но­вре­мен­но на­учный со­труд­ник, заведующий сек­то­ром Института ис­то­рии АН СССР. В 1941-1943 годах де­кан ис­то­рического факультета МГУ (в Московской груп­пе). В 1942-1944 годах профессор АПН СССР, в 1945-1947 годах - Перм­ско­го университета. С 1956 года заведующий сек­то­ром на­ро­дов Аме­ри­ки Института эт­но­гра­фии АН СССР. В 1964-1967 годах профессор МГИМО. Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся в об­лас­ти но­вой и но­вей­шей ис­то­рии ев­ропейских стран, эт­но­гра­фии, ис­то­рии США и русских гео­гра­фических от­кры­тий. Ав­тор учеб­ни­ка по но­вой ис­то­рии для сред­ней шко­лы (1934), со­ав­тор двух­том­но­го учеб­ни­ка для ву­зов по но­вой ис­то­рии (1939; оба не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись). Один из ав­то­ров «Ис­то­рии ди­пло­ма­тии» (т. 1, 1941; Государственная премия СССР, 1942; 2-е издание, 1959), ре­дак­тор кол­лек­тив­но­го тру­да «На­ро­ды Аме­ри­ки» (т. 1-2, 1959). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1954).

Сочинения:

К ис­то­рии ка­пи­та­лиз­ма в США. М., 1934;

Из ис­то­рии ве­ли­ких рус­ских гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий в Се­вер­ном Ле­до­ви­том и Ти­хом океа­нах. XVII - 1-я по­ло­ви­на XVIII в. М., 1950;

Очер­ки ис­то­рии США. М., 1955;

Не­ко­то­рые во­про­сы ме­то­ди­ки ис­то­рии как нау­ки. М., 1958.