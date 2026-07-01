ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), в 1984-1990 годах – Главнокомандующий ВВС СССР.

Биография

Александр Николаевич Ефимов родился 6 февраля 1923 года в слободе Кантемировка (ныне – посёлок в Воронежской области). В раннем возрасте вместе с семьёй переехал в город Миллерово современной Ростовской области. Окончил 10 классов и аэроклуб. В мае 1941 года добровольцем поступил на службу в РККА и был направлен на учёбу в Ворошиловградскую ВАШЛ. Её курсантом встретил начало войны.

Великая Отечественная война

С приближением вражеских войск школа была эвакуирована в Казахскую ССР. После её окончания в июне 1942 года был направлен лётчиком в запасной авиаполк, а ещё через два месяца — в действующую армию.

Первоначально служил лётчиком в 594-м штурмовом авиационном полку. С ноября 1942 года и практически до конца войны служил в 198-м штурмовом авиационном полку, последовательно занимая должности лётчика, командира звена, заместителя командира, командира эскадрильи. Принимал участие в Ржевско-Сычёвской и Ржевско-Вяземской операций, освобождении Орловской и Смоленской областей, Белорусской ССР, Польши, боях в Восточной Пруссии и в Восточной Померании. Совершал боевые вылеты на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов неизменно демонстрируя высокую эффективность боевой работы. Многократно водил группы штурмовиков, практически не допуская потерь в личном составе и боевой технике. 58 раз Ефимов, будучи штурмовиком, выдерживал бои с истребителями; много раз он попадал под вражеский зенитный огонь, в тяжёлые погодные условия. Имя его было известно далеко за пределами фронта.

Став командиром эскадрильи, Ефимов проделал большую работу по сколачиванию её личного состава, налаживанию его боевой работы, проявив выдающиеся организаторские способности. В итоге вверенное ему подразделением стало лучшим во всём полку. В апреле 1945 года Ефимов был назначен штурманом 62-го штурмового авиационного полка. В общей сложности за время войны он совершил 222 боевых вылета. Враг понёс от действий Ефимова огромные потери: 9 эшелонов с горючим, боеприпасами и живой силой, 26 самолётов на аэродромах (а также 1 сбитый в воздушном бою), 65 орудий разных калибров, около 40 миномётных батарей, до 250 автомашин, множество другой техники, а также более 2000 солдат и офицеров противника.

Послевоенная жизнь

В 1951 году окончил Военно-воздушную академию, в 1957 году – Высшую военную академию. С ноября 1957 года командовал бомбардировочными авиационными дивизиями, был первым заместителем командующего командующим воздушными армиями. С марта 1969 года — первый заместитель главкома ВВС. В 1984 году стал главнокомандующим этим родом войск. Возглавлял советскую авиацию вплоть до 1990 года. Последовательно выступал против попыток ликвидации частей штурмовой авиации, доказывая руководству страны значимость этого типа ВВС. Командировался в Египет во время боевых действий начала 1970-х годов.

С 1990 года - председатель Государственной комиссии СССР по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением. С августа 1993 года — в отставке. Активно занимался общественной деятельностью. Умер 31 августа 2012 года.