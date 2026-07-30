ЕФИМЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ

ЕФИМЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский археолог, академик АН СССР.

Сын П.С. Ефи­мен­ко и А.Я. Ефи­мен­ко . Учил­ся на ис­то­ри­ко-­фи­ло­ло­гическом факультете Харь­ков­ско­го университета и ес­тественном от­де­ле­нии фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета (ка­фед­ра гео­гра­фии и эт­но­гра­фии) Санкт-Пе­тербургского университета (окон­чил в 1912 году). Уче­ник Д.И. Ба­га­лея и Ф.К. Вол­ко­ва. По­лу­чил сти­пен­дию Министерства народного про­све­ще­ния (пр. Ка­на), по­зво­лив­шую со­вер­шить 15-ме­сяч­ное на­учное кру­го­свет­ное пу­те­ше­ст­вие, во вре­мя ко­то­ро­го изу­чал коллек­ции и ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки в Ев­ропе, Азии, Аме­ри­ке; в Па­ле­сти­не и Ин­дии со­брал зна­чительные археологические кол­лек­ции; в Джи­бу­ти про­вёл ан­тро­по­ло­гические ис­сле­до­ва­ния. С 1915 года ра­бо­тал в Ис­то­рическом му­зее (заведующий От­де­лом кре­сть­ян­ско­го бы­та, с 1922 года заведующий От­де­лом сла­вя­но-­финской ар­хео­ло­гии); с 1919 года - в эт­но­ло­гическом раз­ря­де Московской сек­ции Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (ГАИМК); с 1923 года в Пет­ро­гра­де: в ГАИМК–ИИМК (Институт ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, в 1938-1950 годах заведующий Сек­то­ром па­лео­ли­та и не­оли­та), в Эт­но­гра­фическом от­де­ле Русского му­зея (1924-1930), в Му­зее ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (1931-1932) и Эр­ми­та­же (с 1932 года). Ди­рек­тор Института ар­хео­ло­гии (1946-1954) АН УССР. Пре­по­да­вал на Бес­ту­жев­ских кур­сах (1909-1911, 1914), в ЛГУ (1924-1938). Сре­ди его уче­ни­ков - С.Н. За­мят­нин, М.Г. Ху­дя­ков, А.Н. Ро­га­чёв, П.И. Бо­ри­сков­ский, С.А. Се­мё­нов, П.Н. Тре­ть­я­ков, А.П. Ок­лад­ни­ков, С.Н. Би­би­ков, В.Н. Да­ни­лен­ко, Д.Я. Те­ле­гин, С.С. Бе­ре­зан­ская.

Рас­коп­ки Ме­зин­ской сто­ян­ки в 1909 году (смотри Дес­нин­ский па­лео­лит) и другие ма­те­риа­лы по­зво­ли­ли Ефименко впер­вые в отечественной нау­ке (ста­тьи 1913-1915 годов) дать ти­по­ло­гическую ха­рак­те­ри­сти­ку на­хо­док, со­от­вет­ст­вую­щую раз­ви­тию ми­ро­во­го па­лео­ли­то­ве­де­ния. С конца 1920-х годов опуб­ли­ко­вал ряд обоб­ще­ний по па­лео­ли­ту на тер­ри­то­рии СССР, пред­ло­жив (опи­ра­ясь на идеи Г. Мор­ти­лье) кон­цеп­цию его ста­ди­аль­но­го раз­ви­тия (в кон­це жиз­ни фак­ти­че­ски ото­шёл от пря­мо­ли­ней­но­го ста­диа­лиз­ма), обос­но­вал на­ли­чие жи­лищ и осед­ло­сти в позд­нем па­лео­ли­те. Рас­коп­ки Ефименко в Кос­тён­ках ши­ро­ки­ми пло­ща­дя­ми с ос­тав­ле­ни­ем на­хо­док на мес­тах по­влия­ли на фор­ми­ро­ва­ние современных ме­то­дик, ста­ли по­ле­вой шко­лой многих отечественных ис­сле­до­ва­те­лей па­лео­ли­та. В 1923 году по ха­рак­те­ру ору­дий впер­вые для Восточной Ев­ро­пы и Южной Си­би­ри вы­де­лил южные и северные зо­ны па­мят­ни­ков ме­зо­ли­та и ран­не­го не­оли­та. В конце 1950-х годов под­дер­жал кон­цеп­цию не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ции. Ис­сле­до­вал па­мят­ни­ки брон­зо­во­го ве­ка (ба­ла­нов­ская, ат­ли­ка­син­ская, аба­шев­ская, сруб­ная куль­ту­ры); древ­но­сти вол­го-ок­ских и по­волж­ских фин­но-уг­ров ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, в том числе пред­ло­жил ак­тив­но об­суж­дав­шую­ся ги­по­те­зу о за­ураль­ских ис­то­ках анань­ин­ской куль­ту­ры, соз­дал пер­вую пе­рио­ди­за­цию ря­за­но-ок­ских мо­гиль­ни­ков куль­ту­ры, ис­поль­зо­вав ме­тод се­риа­ции ком­плек­сов по со­че­та­нию ти­пов ве­щей. Ефименко, а так­же А.В. Ар­ци­хов­ский и М.П. Гряз­нов пер­вы­ми из ар­хео­ло­гов СССР ста­ли при­ме­нять ста­ти­сти­ко-ком­би­на­тор­ные ме­то­ды. Ис­сле­до­вал славянские па­мят­ни­ки на ре­ках Дон и Во­ро­неж, вы­де­лив бор­шев­скую куль­ту­ру, чу­вашские и мордовские мо­гиль­ни­ки XVII-XVIII веков, про­вёл ряд эт­но­гра­фических ис­сле­до­ва­ний в По­вол­жье. Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель круп­ных экс­пе­ди­ций: Юго-Вос­точ­ной (1925-1929), Сред­не­волж­ской ком­плекс­ной (1926-1930), Се­ве­ро-За­пад­ной (1927-1929, 1931), Кос­тён­ков­ской па­лео­ли­ти­че­ской (1931-1937) и др. За­слу­ги Ефименко от­ме­че­ны при­свое­ни­ем на­учной сте­пе­ни доктора ар­хео­ло­гии без за­щи­ты дис­сер­та­ции (1934). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1945).

Сочинения:

Ря­зан­ские мо­гиль­ни­ки // Ма­те­риа­лы по эт­но­гра­фии Рос­сии. Л., 1926. Т. 3. Вып. 1;

Зна­че­ние жен­щи­ны в оринь­як­скую эпо­ху. Л., 1931;

До­ро­до­вое об­ще­ст­во. Очер­ки по ис­то­рии пер­во­быт­но-ком­му­ни­сти­че­ско­го об­ще­ст­ва. Л., 1934;

К ис­то­рии за­пад­но­го По­вол­жья в I ты­ся­че­ле­тии н. э. по ар­хео­ло­ги­че­ским ис­точ­ни­кам // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1937. № 2;

Древ­не­рус­ские по­се­ле­ния на До­ну. М.; Л., 1948 (совм. с П. Н. Треть­я­ко­вым);

Пер­во­быт­ное об­ще­ст­во. 3-е изд. К., 1953;

Кос­тен­ки I. М.; Л., 1958;

Аба­шев­ская куль­ту­ра в По­вол­жье // Аба­шев­ская куль­ту­ра в Сред­нем По­вол­жье. М., 1961 (совм. с П. Н. Треть­я­ко­вым).