ЕФИМЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ
ЕФИМЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский археолог, академик АН СССР.
Сын П.С. Ефименко и А.Я. Ефименко. Учился на историко-филологическом факультете Харьковского университета и естественном отделении физико-математического факультета (кафедра географии и этнографии) Санкт-Петербургского университета (окончил в 1912 году). Ученик Д.И. Багалея и Ф.К. Волкова. Получил стипендию Министерства народного просвещения (пр. Кана), позволившую совершить 15-месячное научное кругосветное путешествие, во время которого изучал коллекции и археологические памятники в Европе, Азии, Америке; в Палестине и Индии собрал значительные археологические коллекции; в Джибути провёл антропологические исследования. С 1915 года работал в Историческом музее (заведующий Отделом крестьянского быта, с 1922 года заведующий Отделом славяно-финской археологии); с 1919 года - в этнологическом разряде Московской секции Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК); с 1923 года в Петрограде: в ГАИМК–ИИМК (Институт истории материальной культуры, в 1938-1950 годах заведующий Сектором палеолита и неолита), в Этнографическом отделе Русского музея (1924-1930), в Музее антропологии и этнографии (1931-1932) и Эрмитаже (с 1932 года). Директор Института археологии (1946-1954) АН УССР. Преподавал на Бестужевских курсах (1909-1911, 1914), в ЛГУ (1924-1938). Среди его учеников - С.Н. Замятнин, М.Г. Худяков, А.Н. Рогачёв, П.И. Борисковский, С.А. Семёнов, П.Н. Третьяков, А.П. Окладников, С.Н. Бибиков, В.Н. Даниленко, Д.Я. Телегин, С.С. Березанская.
Раскопки Мезинской стоянки в 1909 году (смотри Деснинский палеолит) и другие материалы позволили Ефименко впервые в отечественной науке (статьи 1913-1915 годов) дать типологическую характеристику находок, соответствующую развитию мирового палеолитоведения. С конца 1920-х годов опубликовал ряд обобщений по палеолиту на территории СССР, предложив (опираясь на идеи Г. Мортилье) концепцию его стадиального развития (в конце жизни фактически отошёл от прямолинейного стадиализма), обосновал наличие жилищ и оседлости в позднем палеолите. Раскопки Ефименко в Костёнках широкими площадями с оставлением находок на местах повлияли на формирование современных методик, стали полевой школой многих отечественных исследователей палеолита. В 1923 году по характеру орудий впервые для Восточной Европы и Южной Сибири выделил южные и северные зоны памятников мезолита и раннего неолита. В конце 1950-х годов поддержал концепцию неолитической революции. Исследовал памятники бронзового века (балановская, атликасинская, абашевская, срубная культуры); древности волго-окских и поволжских финно-угров раннего железного века, в том числе предложил активно обсуждавшуюся гипотезу о зауральских истоках ананьинской культуры, создал первую периодизацию рязано-окских могильников культуры, использовав метод сериации комплексов по сочетанию типов вещей. Ефименко, а также А.В. Арциховский и М.П. Грязнов первыми из археологов СССР стали применять статистико-комбинаторные методы. Исследовал славянские памятники на реках Дон и Воронеж, выделив боршевскую культуру, чувашские и мордовские могильники XVII-XVIII веков, провёл ряд этнографических исследований в Поволжье. Организатор и руководитель крупных экспедиций: Юго-Восточной (1925-1929), Средневолжской комплексной (1926-1930), Северо-Западной (1927-1929, 1931), Костёнковской палеолитической (1931-1937) и др. Заслуги Ефименко отмечены присвоением научной степени доктора археологии без защиты диссертации (1934). Награждён орденом Ленина (1945).
Сочинения:
Рязанские могильники // Материалы по этнографии России. Л., 1926. Т. 3. Вып. 1;
Значение женщины в ориньякскую эпоху. Л., 1931;
Дородовое общество. Очерки по истории первобытно-коммунистического общества. Л., 1934;
К истории западного Поволжья в I тысячелетии н. э. по археологическим источникам // Советская археология. 1937. № 2;
Древнерусские поселения на Дону. М.; Л., 1948 (совм. с П. Н. Третьяковым);
Первобытное общество. 3-е изд. К., 1953;
Костенки I. М.; Л., 1958;
Абашевская культура в Поволжье // Абашевская культура в Среднем Поволжье. М., 1961 (совм. с П. Н. Третьяковым).