ЭФЕБЫ (др.-греч. ἔφηβοι)

В древней Греции молодой человек от 15 до 20 лет.

В Афинах это слово использовалось как технический термин для обозначения членов коллегии эфебов. Как институт реформирован около 336/5 г. до н.э. Эпикратом для более эффективной подготовки к военной службе юношей старше 18 лет. Аристотель дает описание современной ему эфебии. В каком виде этот институт существовал до 336/5 г. до н.э., точно не известно.

По достижении 18 лет афинских юношей уже как полноправных граждан заносили в списки по демам. Признанные официально гражданами они фактически могли в полной мере воспользоваться своими правами только по окончании обязательной двухлетней службы. Эфебов тщательно обучали военному делу, одновременно заботясь об их нравственном воспитании. Этим занимались магистраты, выбранные открытым голосованием из граждан старше 40 лет: во главе эфебов стоял космет и коллегия, состоящая из десяти софронистов, по одному от каждой филы. К обучению эфебов привлекались учителя, являющиеся специалистами в военном деле. Эфебы во время обязательной военной службы находились на государственном обеспечении, на их содержание выделялось по 4 обола в день, этими деньгами распоряжались софронисты. После первого года службы устраивался смотр эфебов, и они получали от государства вооружение – щит и копье.

Возможно, на этом этапе в Афинах в святилище Аглавры молодые граждане в полном вооружении приносили военную и гражданскую присягу. Сохранился текст клятвы афинских эфебов, ставший образцом для всех последующих военных присяг (Стобей, XLIII, 48; Поллукс, VIII, 105; Ликург. Речь против Леократа, 77). Как правило, эфебы привлекались к несению гарнизонной службы на границах государства, они в частности охраняли главную гавань Афин – Пирей. Одежда эфебов состояла из шляпы и широкого плаща. После 305 г. до н.э. институт эфебии был преобразован, срок службы сокращен до года, а сама служба перестала носить обязательный характер. К III в. до н.э. к числу эфебов относилась в основном знатная и богатая молодёжь, получающая уже не только военное, но и широкое гуманитарное образование. Учителям, вероятно, продолжало платить государство, но должность космета стала литургией. В гимнасиях среди основных помещений была комната для занятий эфебов, которая называлась «эфебейон».

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития, 42.

Иллюстрации :

Эфеб с двумя копьями. Краснофигурная аттическая ваза сер. V в. до н.э. Национальный археологический музей. Мадрид.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова