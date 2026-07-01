ЕФАНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
ЕФАНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ - российский живописец, народный художник СССР, действительный член АХ СССР.
Учился в Самарском художественно-промышленном техникуме (до 1921 года), в студии Д.Н. Кардовского в Москве (1922-1926). В 1930-1934 годах актёр и декоратор 4-й Студии МХАТ. Один из представителей социалистического реализма, Ефанов - мастер парадного группового портрета, писал также тематические картины («И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и В.М. Молотов у постели больного А.М. Горького», 1940-1944, ГТГ; «Сталинград», 1943, ГРМ), пейзажи. Портретировал преимущественно руководителей государства, деятелей искусства и науки (актёры - А.А. Яблочкина, 1946, Музей Малого театра, Москва, и А.А. Остужев, 1946, ГЦТМ; академики - И.М. Виноградов, 1957, КГ, Новосибирск, П.Л. Капица, 1958, КГ, Львов, и др.). Участвовал в создании панорамы «Штурм Перекопа» (1934-1938; не сохранилась) и панно «Знатные люди Страны Советов» для павильона СССР на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Сочетал мастерство в изображении человека с эффектной пастозностью живописи и приёмами, восходящими к салонно-академическому искусству конца XIX века. Преподавал в МХИ (1948-1957, профессор с 1949 года), в Московскм педагогическом институте (1959-1978). Государственная премия СССР (1941, 1946, 1948, 1950, 1952).
Иллюстрации:
В.П. Ефанов. «Незабываемая встреча». 1936–37. Третьяковская галерея (Москва).