ЕФАНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ

ЕФАНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ - российский живописец , народный художник СССР, действительный член АХ СССР.

Учил­ся в Са­мар­ском ху­дожественно-промышленном тех­ни­ку­ме (до 1921 года), в сту­дии Д.Н. Кар­дов­ско­го в Мо­ск­ве (1922-1926). В 1930-1934 годах ак­тёр и де­ко­ра­тор 4-й Сту­дии МХАТ . Один из пред­ста­ви­те­лей со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма, Ефанов - мас­тер па­рад­но­го груп­по­во­го порт­ре­та, пи­сал так­же те­ма­тические кар­ти­ны («И.В. Ста­лин, К.Е. Во­ро­ши­лов и В.М. Мо­лотов у по­сте­ли боль­но­го А.М. Горь­ко­го», 1940-1944, ГТГ; «Ста­лин­град», 1943, ГРМ), пей­за­жи. Порт­ре­ти­ро­вал пре­имущественно ру­ко­во­ди­те­лей го­су­дар­ст­ва, дея­те­лей ис­кус­ст­ва и нау­ки (ак­тё­ры - А.А. Яб­лоч­ки­на, 1946, Му­зей Ма­ло­го те­ат­ра , Мо­ск­ва, и А.А. Ос­ту­жев, 1946, ГЦТМ; ака­де­ми­ки - И.М. Ви­но­гра­дов, 1957, КГ, Но­во­си­бирск, П.Л. Ка­пи­ца, 1958, КГ, Львов, и др.). Уча­ст­во­вал в соз­да­нии па­но­ра­мы «Штурм Пе­ре­ко­па» (1934-1938; не сохранилась) и пан­но «Знат­ные лю­ди Стра­ны Со­ве­тов» для па­виль­о­на СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1939 года в Нью-Йор­ке. Со­че­тал мас­тер­ст­во в изо­бра­же­нии че­ло­ве­ка с эф­фект­ной пас­тоз­но­стью жи­во­пи­си и приё­ма­ми, вос­хо­дя­щи­ми к са­лон­но-ака­де­мическому искусству конца XIX века. Пре­по­да­вал в МХИ (1948-1957, профессор с 1949 года), в Московскм пе­да­го­гическом институте (1959-1978). Государственная премия СССР (1941, 1946, 1948, 1950, 1952).

Иллюстрации:

В.П. Ефа­нов. «Не­за­бы­вае­мая встре­ча». 1936–37. Третья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).