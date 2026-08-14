ЭДУАРД ИСПОВЕДНИК (англ. Edward the Confessor)

Король Англии с 1042 г. и до своей смерти. Предпоследний король англо-саксонского происхождения на английском престоле. Старший из сыновей Этельреда II и сестры нормандского герцога Ричарда Эммы.

Практически все детство Эдуард провел в Нормандии. В 1013 г. родители увезли его и брата из Англии, спасаясь от датского короля Свейна Вилобородого, который окружил Лондон и был провозглашен английским королем. После скоропостижной (1014 г.) смерти Свейна, Этельред на короткое время возвращает престол – в 1015 г. он умирает.

Все последующее за его смертью время, время правления Кнута Великого (1016-1035) и его сына Гарольда (1035-1040), Эдуард живет в Нормандии. Там он проявляет сильную склонность к вопросом духовным и его набожность останется с ним до конца жизни.

В 1042 г. умирает Хардекнут и пресекается династия потомков Кнута Великого. Уитенагемот выбирает Эдуарда, который к тому времени уже около года живет в Англии, королем.

Эдуард, не имея прочной опоры своей власти и будучи, «почти чужаком» в Англии, вынужден лавировать между интересами влиятельных эрлов королевства, самый сильный из которых – эрл Уэссекса Годвин. К концу правления Эдуарда сын Годвина Гарольд сосредоточил в своих руках большие ресурсы и приобрел значительное влияние, став для Уитенагемота наиболее вероятным наследником престола, учитывая бездетность аскета-Эдуарда.

Проблема престолонаследия усугублялась в связи с тем, что на английскую корону претендовал, упирая на родственные связи, нормандский герцог Вильгельм. Конфликт Гарольда и Вильгельма разрешился в 1066 г. в битве при Гастингсе, когда войско нормандца разбило англо-саксонское ополчение.

Перед смертью Эдуард основал Вестминстерское аббатство. После канонизации, которая произошла при Генрихе II (1154-1189 гг.), туда были перевезены его останки.

Иллюстрация:

Миниатюра с изображением Эдуарда.