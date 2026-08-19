ЭДУАРД III ПЛАНТАГЕНЕТ (англ. Edward III Plantagenet)

Английский король с 1327 года, сын Эдуарда II и Изабеллы Французской (дочь Филиппа IV Красивого), заявивший о своем праве на французскую корону, начав тем самым Столетнюю войну.

Эдуард стал королем в результате мятежа его матери Изабеллы и ее фаворита Роджера Мортимера против его отца - Эдуарда II. Опеку с их стороны юный король сумел нейтрализовать уже в 1330 г., казнив Мортимера и сослав мать подальше от Лондона. В первые же годы правления перед Эдуардом определились его цели: Шотландия и Франция. В 1333 г. Эдуард сумел захватить и присоединить к своем владениям крепость Бервик, однако ему не удалось добиться полного подчинения северного соседа, несмотря на периодические военный авантюры впоследствии.

Значительно более знамениты его претензии на французский престол. В 1328 г. пресеклась прямая ветвь Капетингов. Эдуард, как внук Филиппа Красивого по женской линии, сразу же заявил о претензиях на престол Франции. Его континентальные владения, прежде всего, Гасконь не были значимым подкреплением династических претензий и на престол взошел представитель Капетингов по боковой линии Филипп VI Валуа (1328-1350 гг.). Для легитимизации этого решения в древнем сборнике обычного права "Салической правде" был найден пункт о недопустимость наследования имущества по женской линии.

Защитить свои династические права Эдуард решил в 1337 г., а уже в 1340 г. влот Эдуарда нанес французам серьезное поражение при Слейсе. Следует помнить, что война эта, война династическая, и велась она не только и не столько в ходе "генеральных сражений", таких как, Креси, Пуатье или Азенкур, но в различных регионах, между вассалами и союзниками. Обширность династических связей и ситуативность отдельных решений, вела к частой смене конфигураций союзников и противников, а феодальный характер войны редко приводил к масштабным битвам.

Битвы при Креси (1346 г.) и Пуатье (1356 г.) доказали преимущества английского королевского войска и личные таланты Эдуарда и его сына Эдуарда Черного Принца. В 1360 г. было заключено перемирие, а когда война возобновилась вновь (1368 г.) Эдуард был слишком стар, для активного ее продолжения. Военными делами занимались его сыновья, старший и любимый из которых - Эдуард, умер в 1376 г. оставив старого короля в глубокой печали непосредственно перед смертью.