ЭДУАРД I ПЛАНТАГЕНЕТ (англ. Edward I Plantagenet)

Английский король с 1272 года, завоеватель Уэльса, именно со времени Эдуарда начинает упорядочиваться английская парламентская практика.

Эдуард был сыном Генриха III (1216-1272 гг.) и принимал участие на стороне своего отца в баронских войнах 1260-х. Решительный и расчетливый, он умело руководил войсками роялистов и управлял делами графствах. Весть о смерти отца застала его на Востоке - он участвовал в последнем Крестовом походе. В Англию он вернулся в 1274 г. и без промедления приступил к реализации монаршего долга.

В каждой сотне была собрана коллегия присяжных, которые производили перепись и обращали внимание на жалобы. Итогом была бурная законотворческая деятельность, отличавшая все правление Эдуарда и обычно объединяемая под названием: Вестминстерские статуты. Законы эти регулировали отношения с церковью, торговые и земельные отношения. Помимо этого, он произвел ревизию ленников короны, требуя от них подтверждения на право владения своим леном.

Однако и военные предприятия не были чужды этому королю. Именно к его правлению относится окончательное покорение Уэльса (1276-1284 гг.), а также закрепление за наследником английского престола титула принца Уэльского. С 1292 г. и до конца жизни Эдуарда будет разворачиваться "шотландская эпопея", закончившаяся в целом неудачно. Пожалуй, главный успех предприятия был символическим - Эдуард вывез из Шотландии Сконский Камень, коронационную реликвию, и перевез его в Вестминстер.

Постоянные войны требовали больших затрат и в течение своего правления Эдуард не раз прибегал к помощи совета королевства - Парламента - для сбора налогов. Парламент этот имел мало общего с нынешним, представляя из себя, условно, только Палату Лордов. В 1295 г. он несколько изменил процедуру приглашения в Парламент (Образцовый Парламент), позвав по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от каждого города. Разделение на Палаты или упорядочивания процедуры при Эдуарде не произошло, но именно его подход к формированию состава Высшего Совета, окажется наиболее эффективным.

Умер Эдуард в ходе подготовки очередного похода на Шотландию в июле 1307 г.