ЕДИНОВЕРИЕ

Историческая форма воссоединения части старообрядцев с Русской православной церковью; со­во­куп­ность при­хо­дов Русской пра­во­слав­ной церк­ви, на­хо­дя­щих­ся с ней в ве­ро­ис­по­вед­ном един­ст­ве, но при­дер­жи­ваю­щих­ся в бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ке книг и об­ря­дов, при­ня­тых в РПЦ до бо­го­слу­жеб­ных ре­форм пат­ри­ар­ха Ни­ко­на .

По­сле рас­ко­ла РПЦ (сер. 17 в.) бы­ло неск. не­удач­ных по­пы­ток цер­ков­но­го вос­со­еди­не­ния (см. Ста­ро­об­ряд­че­ст­во). Толь­ко в кон. 18 в. Свя­тей­ший Си­нод со­гла­сил­ся с фор­му­лой, пред­ло­жен­ной груп­пой моск. ста­ро­об­ряд­цев-бег­ло­по­пов­цев. По­сле вне­се­ния в неё митр. Мо­с­ков­ским Пла­то­ном (Лев­ши­ным) су­ще­ст­вен­ных ис­прав­ле­ний поя­ви­лись т. н. «Пра­ви­ла еди­но­ве­рия», ут­вер­ждён­ные Ука­зом имп. Пав­ла I от окт. 1800. Со­глас­но «Пра­ви­лам», ста­ро­об­ряд­цы, вос­со­еди­няю­щие­ся с пра­во­слав­ной цер­ко­вью, не по­лу­ча­ли соб­ст­вен­ных ар­хие­ре­ев, но мог­ли иметь в обыч­ных епар­хи­ях свои при­хо­ды и свя­щен­ни­ков, со­вер­ша­ющих бо­го­слу­же­ние по до­ра­сколь­ным ус­та­вам и обы­ча­ям. Ряд по­ло­же­ний ог­ра­ни­чи­вал рас­про­стра­не­ние Е.: стать еди­но­вер­ца­ми мог­ли толь­ко ста­ро­об­ряд­цы; пра­во­слав­ным за­пре­ща­лось ис­по­ве­до­вать­ся и при­ча­щать­ся у еди­но­вер­че­ско­го ду­хо­вен­ст­ва; сме­шан­ный брак мог вен­чать­ся по вы­бо­ру бра­чую­щих­ся в обыч­ном или еди­но­вер­че­ском хра­ме, но де­тей от этих бра­ков кре­стить в еди­но­верч. хра­мах раз­ре­ши­ли толь­ко в 1881. Е. рас­смат­ри­ва­лось Си­но­дом как уч­реж­де­ние вре­мен­ное, соз­дан­ное из снис­хож­де­ния и ис­клю­чи­тель­но в мис­сио­нер­ских це­лях. По из­на­чаль­но­му за­мыс­лу, сфор­му­ли­ро­ван­но­му митр. Пла­то­ном, врем. упот­реб­ле­ние «по­вре­ж­дён­ных» об­ря­дов до­пус­ка­лось из со­стра­да­ния к за­блу­ж­даю­щим­ся пра­во­слав­но ве­рую­щим лю­дям, в на­де­ж­де, что «та­ко­вые со вре­ме­нем Бо­гом про­све­тят­ся и ни в чём не­раз­нствую­щее с Цер­ко­вью при­идут со­гла­сие».

Преж­ний за­мы­сел уч­ре­ж­де­ния Е. стал ме­нять­ся с по­яв­ле­ни­ем в 1905 ма­ни­фе­ста «Об ук­ре­п­ле­нии ос­нов ве­ро­тер­пи­мо­сти». Осн. вни­ма­ние ста­ло уде­лять­ся про­бле­мам урав­не­ния еди­но­верч. ду­хо­вен­ст­ва в ка­но­ни­че­ском ста­ту­се с об­ще­цер­ков­ным, со­бор­ной от­ме­ны клятв 1666–67, об­ре­те­ния соб­ст­вен­но­го епи­ско­па­та. Но­вые уст­рем­ле­ния еди­но­вер­цев по­лу­чи­ли со­чув­ст­вие у зна­чит. час­ти епи­ско­па­та РПЦ, тем бо­лее что ис­сле­до­ва­ния цер­ков­ных ис­то­ри­ков кон. 19 – нач. 20 вв. су­ще­ст­вен­но из­ме­ни­ли взгля­ды на ис­то­рию и при­чи­ны цер­ков­но­го рас­ко­ла 17 в. В 1906–09 на­ча­ли про­во­дить­ся епар­хи­аль­ные еди­но­верч. съез­ды, под­го­то­вив­шие поч­ву для со­зы­ва Пер­во­го (С.-Пе­тер­бург, 1912) и Вто­ро­го (Ниж­ний Нов­го­род, 1917) Все­рос­сий­ских еди­но­верч. съез­дов, где под­ни­ма­лись во­про­сы о рав­но­че­ст­но­сти ста­ро­го и но­во­го цер­ков­ных об­ря­дов, о под­лин­ном Е. друг с дру­гом всех чад рус. Церк­ви и же­ла­тель­но­сти в даль­ней­шем ис­поль­зо­вать иное са­мо­на­зва­ние – пра­во­слав­ные ста­ро­об­ряд­цы.

7.3.1918 Со­бор РПЦ вза­мен преж­них «Пра­вил еди­но­ве­рия» при­нял «Оп­ре­де­ле­ние о еди­но­ве­рии», по ко­то­ро­му еди­но­верч. при­хо­ды «вхо­дят в со­став пра­во­слав­ных епар­хий» и «управ­ля­ют­ся осо­бы­ми еди­но­вер­че­ски­ми епи­ско­па­ми, за­ви­си­мы­ми от епар­хи­аль­но­го ар­хие­рея»; от­сут­ст­ву­ют ка­кие-ли­бо пре­пят­ст­вия при пе­ре­хо­де при­хо­жан РПЦ в еди­но­верч. при­хо­ды и на­обо­рот; пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся воз­мож­ность пе­ре­хо­да обыч­но­го при­хо­да на ста­рый об­ряд, а рав­но и на­обо­рот, для че­го не­об­хо­ди­мо изъ­яв­ле­ние же­ла­ния 4/5 об­ще­го ко­ли­чест­ва при­хо­жан.

В го­ды цер­ков­ных ре­прес­сий еди­но­верч. при­хо­ды бы­ли под­верг­ну­ты поч­ти пол­но­му унич­то­же­нию (к 1988 уце­ле­ло лишь 2).

По­ста­нов­ле­ни­ем По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ 1971 про­кля­тия, на­ло­жен­ные со­бо­ра­ми 1666–67 на древ­ние рус. бо­го­слу­жеб­ные об­ря­ды, бы­ли от­ме­не­ны и при­зна­на рав­но­че­ст­ность ста­рых и но­вых цер­ков­ных об­ря­дов. В це­лях ин­те­гра­ции в об­ще­цер­ков­ную жизнь и вы­пол­не­ния за­дач под­лин­ной реа­би­ли­та­ции древ­не­го бо­го­слу­жеб­но­го ук­ла­да са­ми еди­но­вер­цы пред­ло­жи­ли впредь на­зы­вать се­бя ста­ро­об­ряд­ны­ми при­хо­да­ми РПЦ. Ар­хие­рей­ский со­бор 2004 уч­ре­дил Ко­мис­сию по де­лам ста­ро­об­ряд­ных при­хо­дов и по взаи­мо­дей­ст­вию со ста­ро­об­ряд­че­ст­вом при От­де­ле внеш­них цер­ков­ных свя­зей Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та .

По со­стоя­нию на 2006 в РПЦ име­ет­ся ок. 20 ста­ро­об­ряд­ных при­хо­дов (в 2000 на­счи­ты­ва­лось 12), не­ко­то­рые из них на­хо­дят­ся в ста­дии фор­ми­ро­ва­ния. По бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II в Мо­ск­ве с 2007 при По­кров­ском хра­ме в Руб­цо­ве соз­даёт­ся Пат­ри­ар­ший ста­ро­об­ряд­ный центр РПЦ.

Автор статьи: прот. Ио­анн Ми­ро­лю­бов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)