ЕДИНОВЕРИЕ
Историческая форма воссоединения части старообрядцев с Русской православной церковью; совокупность приходов Русской православной церкви, находящихся с ней в вероисповедном единстве, но придерживающихся в богослужебной практике книг и обрядов, принятых в РПЦ до богослужебных реформ патриарха Никона.
После раскола РПЦ (сер. 17 в.) было неск. неудачных попыток церковного воссоединения (см. Старообрядчество). Только в кон. 18 в. Святейший Синод согласился с формулой, предложенной группой моск. старообрядцев-беглопоповцев. После внесения в неё митр. Московским Платоном (Левшиным) существенных исправлений появились т. н. «Правила единоверия», утверждённые Указом имп. Павла I от окт. 1800. Согласно «Правилам», старообрядцы, воссоединяющиеся с православной церковью, не получали собственных архиереев, но могли иметь в обычных епархиях свои приходы и священников, совершающих богослужение по дораскольным уставам и обычаям. Ряд положений ограничивал распространение Е.: стать единоверцами могли только старообрядцы; православным запрещалось исповедоваться и причащаться у единоверческого духовенства; смешанный брак мог венчаться по выбору брачующихся в обычном или единоверческом храме, но детей от этих браков крестить в единоверч. храмах разрешили только в 1881. Е. рассматривалось Синодом как учреждение временное, созданное из снисхождения и исключительно в миссионерских целях. По изначальному замыслу, сформулированному митр. Платоном, врем. употребление «повреждённых» обрядов допускалось из сострадания к заблуждающимся православно верующим людям, в надежде, что «таковые со временем Богом просветятся и ни в чём неразнствующее с Церковью приидут согласие».
Прежний замысел учреждения Е. стал меняться с появлением в 1905 манифеста «Об укреплении основ веротерпимости». Осн. внимание стало уделяться проблемам уравнения единоверч. духовенства в каноническом статусе с общецерковным, соборной отмены клятв 1666–67, обретения собственного епископата. Новые устремления единоверцев получили сочувствие у значит. части епископата РПЦ, тем более что исследования церковных историков кон. 19 – нач. 20 вв. существенно изменили взгляды на историю и причины церковного раскола 17 в. В 1906–09 начали проводиться епархиальные единоверч. съезды, подготовившие почву для созыва Первого (С.-Петербург, 1912) и Второго (Нижний Новгород, 1917) Всероссийских единоверч. съездов, где поднимались вопросы о равночестности старого и нового церковных обрядов, о подлинном Е. друг с другом всех чад рус. Церкви и желательности в дальнейшем использовать иное самоназвание – православные старообрядцы.
7.3.1918 Собор РПЦ взамен прежних «Правил единоверия» принял «Определение о единоверии», по которому единоверч. приходы «входят в состав православных епархий» и «управляются особыми единоверческими епископами, зависимыми от епархиального архиерея»; отсутствуют какие-либо препятствия при переходе прихожан РПЦ в единоверч. приходы и наоборот; предусматривается возможность перехода обычного прихода на старый обряд, а равно и наоборот, для чего необходимо изъявление желания 4/5 общего количества прихожан.
В годы церковных репрессий единоверч. приходы были подвергнуты почти полному уничтожению (к 1988 уцелело лишь 2).
Постановлением Поместного собора РПЦ 1971 проклятия, наложенные соборами 1666–67 на древние рус. богослужебные обряды, были отменены и признана равночестность старых и новых церковных обрядов. В целях интеграции в общецерковную жизнь и выполнения задач подлинной реабилитации древнего богослужебного уклада сами единоверцы предложили впредь называть себя старообрядными приходами РПЦ. Архиерейский собор 2004 учредил Комиссию по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
По состоянию на 2006 в РПЦ имеется ок. 20 старообрядных приходов (в 2000 насчитывалось 12), некоторые из них находятся в стадии формирования. По благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Москве с 2007 при Покровском храме в Рубцове создаётся Патриарший старообрядный центр РПЦ.
Автор статьи: прот. Иоанн Миролюбов.